Почта-банк поиздержался на каникулах

Один из крупнейших в России розничных банков — Почта-банк стал лидером по убытку на рынке по итогам февраля. Проблемы возникли из-за заемщиков, воспользовавшихся во время пандемии кредитными каникулами. Многие из них по завершении льготного периода не справились с обслуживанием долгов и вышли на просрочку. В итоге по темпам ухудшения качества портфеля Почта-банк обогнал конкурентов. Вкупе с низкими продажами кредитов в начале года это вывело банк на первое место по убытку.

Почта-банк (по данным Frank RG на начало года, находится на шестом месте в России по объему розничного кредитного портфеля) вышел на первое место среди российских кредитных организаций по убытку. Это следует из 101-й формы отчетности на 1 марта и расчетов “Ъ”. За январь—февраль банк, который придерживается модели розничного «лоукостера», получил почти 3,5 млрд руб. чистого убытка, причем 2,3 млрд руб. из них в феврале.

В Почта-банке объясняют убыток двумя факторами: «В первую очередь это последствия пандемии. Завершение "кредитных каникул" и программ отсрочки у большинства клиентов пришлось на конец четвертого квартала 2020 года и первый квартал 2021 года. Большая доля этих клиентов не возвращается в график, и у них возникает просроченная задолженность, что приводит к созданию резервов».

Кредитные каникулы — одна из мер поддержки населения, введенная государством в пандемию. До 30 сентября 2020 года заемщики могли обратиться в банки, согласно 106-ФЗ, за льготным периодом сроком до шести месяцев. На это время выплаты приостанавливались, но проценты начислялись. Всего в России за время действия программы было реструктурировано 1,7 млн кредитов на 845 млрд руб. Помимо госпрограммы у Почта-банка действовала и собственная. Получить каникулы могли должники, которые потеряли работу или ушли в простой отпуск без сохранения заработной платы, у которых доходы упали более чем на 30%, или те, кто заболел COVID-19.

Ситуация с заемщиками, воспользовавшимися каникулами, у Почта-банка выбивается из картины по другим крупным игрокам. Так, регулятор, ссылаясь на оперативные данные системно значимых банков, сообщал, что «доля обязательств, по которым после аннулирования кредитных каникул заемщики вернулись в первоначальный график платежей без просроченной задолженности, либо полностью погасили кредит, либо получили каникулы в рамках собственных программ банков, является достаточно высокой и составляет более 76%».

Но у Почта-банка она оказалась ниже. В самом банке говорят о «специфике клиентов»: «Мы специализируемся на необеспеченных кредитах наличными клиентам с невысоким уровнем дохода, для многих из них оказалось трудным вернуться к прежнему графику». Кроме того, на итоговый результат повлиял сезонный фактор и «сохраняющаяся низкая покупательская активность граждан».

Основную часть портфеля Почта-банка занимают кредиты наличными и в торговых точках — 94,7%, или 417,2 млрд руб., согласно данным МСФО по итогам девяти месяцев 2020 года. Из них 10,4% (или 43,5 млрд руб.) банк признал обесцененными, а еще 10,0 млрд руб. из этого портфеля продал. Объем проданных долгов возрос в 2,9 раза (в сравнении с тем же периодом 2019 года).

За первые два месяца 2021 года розничный портфель Почта-банка испортился: просроченные долги в абсолютных значениях выросли на 4 млрд руб., и только за февраль прирост составил 2,2 млрд руб., отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле выросла до 9,3% — на 1 процентный пункт по итогам февраля, оценивает он.

По темпам прироста просроченной задолженности Почта-банк обогнал других игроков. В среднем по системно значимым банкам прирост просроченной задолженности розничных кредитов за январь—февраль составил 4,4%, подсчитал “Ъ” директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. У Почта-банка показатель выше — 11,1%, хотя некоторые банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, показали сопоставимый с Почта-банком рост просрочки: у ОТП-банка — 10,0%, у «Русского стандарта» — 9,4%. При этом, несмотря на убытки и рост просрочки, в Почта-банке заверили “Ъ”, что рассчитывают выйти на прибыль по итогам года.

Ольга Шерункова