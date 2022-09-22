С Рейна выдачи нет

Еврокомиссия проведет консультации со странами-членами ЕС о возможности предоставления россиянам, пытающимся избежать мобилизации, гуманитарных виз. Об этом в четверг заявила представитель ЕК Анитта Хиппер. Наиболее положительный отклик эта идея получила в Германии. Ряд государств ЕС, наоборот, дали понять, что не поддержат эту меру: среди них страны Балтии, Польша, Чехия. На финской границе в четверг пока еще пропускали имеющих визы россиян, в том числе тех, кто намеревался обратиться за убежищем, однако власти страны уже дали понять, что могут ужесточить правила въезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель ЕК Анитта Хиппер

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / AFP Представитель ЕК Анитта Хиппер

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / AFP

О возможном введении гуманитарных виз для граждан РФ, бегущих от частичной мобилизации, в четверг на брифинге в Брюсселе рассказала представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. «Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище… страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам (желающим избежать мобилизации.— “Ъ”) гуманитарных виз»,— отметила она. О том, когда может быть принято соответствующее решение и каким оно может быть, чиновница не рассказала. Нынешнюю ситуацию она назвала «беспрецедентной», добавив, что страны-члены ЕС должны будут учесть как геополитические факторы, так и вопросы безопасности, и в любом случае будут рассматривать каждый запрос индивидуально.

В одной из стран Евросоюза о необходимости выдачи гуманитарных виз гражданам РФ, стремящимся избежать мобилизации, заявили еще до выступления Анитты Хиппер. Эта страна — Германия. Сначала об этом заговорили в Бундестаге. «Те, кто сейчас сталкивается с призывом на военную службу и не хотят быть частью армии военных преступлений, выступают против путинской системы. Мы, европейцы, должны сейчас быстро предоставить убежище противникам российского режима, а также невиновным дезертирам,— заявил журналу Der Spiegel секретарь фракции Свободных демократов (входят в ныне правящую в ФРГ коалицию) Йоханнес Фогель.— Русские, которые стоят на стороне закона и мира, находятся на правильной стороне».

Об этом же заявил и внешнеполитический спикер фракции «Зеленых» (тоже входящей в правящую коалицию) Робин Вагенер: «Никто не должен быть принужден к участию в этом безумии. Мы можем и должны защищать российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставлять им временное убежище».

Партия «Левые» также высказалась за предоставление некоторым категориям россиян убежища по упрощенной схеме. «Люди, которые сейчас бегут из России, потому что они выступают против войны и не хотят, чтобы их призывали в качестве резервистов, нуждаются в защите и убежище. Германия должна гарантировать быстрые и простые варианты приема таких людей»,— заявила t.online сопредседатель партии Джанин Висслер.

В правительстве ФРГ эту тему, однако, пока комментируют осторожно. Министр внутренних дел Нэнси Файзер сказала газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что «при определенных обстоятельствах» гражданам РФ, бегущим от мобилизации, может быть предоставлено убежище. «Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают в Германии международную защиту,— отметила она.— Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление на получение убежища в Германии из-за политического преследования». Как и где желающие могли бы запросить такое убежище, она, однако, не уточнила.

Между тем ряд стран-членов Евросоюза, прежде всего восточноевропейских, высказались против приема такой категории беженцев из России.

«Ни Литва, ни другие страны не обязаны помогать нежелающим попасть под мобилизацию российским гражданам»,— заявила в четверг премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните (цитата по ТАСС). По ее мнению, люди, только сейчас выступившие против российской военной операции на Украине, предоставления убежища не заслуживают. «Мне была бы непонятна ситуация пропуска в Литву по гуманитарным соображениям людей, для которых все было окей, когда они сидели на диване и наблюдали за войной по телевизору, но перестало быть окей, когда твое правительство призвало тебя участвовать в этом физически»,— объяснила она.

Со схожими по смыслу заявлениями выступили представители Эстонии, Латвии, Польши и Чехии.

Власти граничащей с Россией Финляндии окончательно не определились по этому вопросу. С одной стороны, в правительстве сообщили о возможном скором ужесточении правил въезда имеющих шенгенские визы россиян в страну на фоне резкого увеличения желающих пересечь российско-финскую границу. С другой стороны, по состоянию на четверг очередь через эту границу медленно, но двигалась, а в погранслужбе Финляндии изданию EUobserver сказали, что пока продолжат пропускать имеющих визы граждан РФ, в том числе тех, кто по прибытии в Финляндию намеревается подать на убежище: «До иных распоряжений из Хельсинки».

Уклоняющиеся от частичной мобилизации россияне же, не имеющие виз, судя по многочисленным сообщениям в соцсетях, стараются выехать в страны, не требующие дополнительных документов: Казахстан, Армению, Грузию, Турцию, Сербию и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, призвал со скепсисом относиться к подобным публикациям. «Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и на пунктах перехода очень сильно преувеличена. Очень много фейковой информации на этот счет появляется»,— предупредил он. По его словам, стоит «очень внимательно относиться к подобным публикациям, чтобы не становиться жертвами лживой информации на этот счет».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью телеканалу РБК уточнил, что подлежащим мобилизации гражданам за границу выезд не запрещен. В то же время он отметил, что военнообязанным не стоит «сейчас выезжать далеко и надолго за границу». По вопросу о возможности и целесообразности выезда он посоветовал всем интересующимся обращаться в военкоматы.

Елена Черненко