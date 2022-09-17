Цены временного проживания

Возросший спрос и переустройство рынка краткосрочной аренды на фоне ухода из РФ глобальных систем бронирования привели к увеличению средней стоимости размещения в квартирах и апартаментах. За год показатель вырос на 24%, до 3,15 тыс. руб. за ночь. Путешественники активно выбирают такое размещение, стремясь сэкономить и вспоминая полученный в период COVID-19 негативный опыт, когда проживание в отелях требовало дополнительных справок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средняя стоимость краткосрочной аренды в популярных туристических городах России за год увеличилась на 24%, достигнув в сентябре 3,15 тыс. руб. за ночь, говорится в исследовании «Суточно.ру». Динамику аналитики связывают с восстановлением рынка после пандемии и ростом числа туристических поездок внутри страны. Заметнее всего — на 59%, до 3,68 тыс. руб. за ночь, такая аренда подорожала в Зеленоградске (Калининградская область). В Нижнем Новгороде цены в среднем выросли на 48%, до 3,17 тыс. руб. в сутки, в Кисловодске — на 47%, до 2,8 тыс. руб. за ночь.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, этим летом внутренний туристический поток вырос на 5% относительно докризисного 2019 года. Таким же, по прогнозам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, будет рост по итогам всего 2022 года. По данным OneTwoTrip, средняя стоимость размещения в отелях на этом фоне в сентябре была на уровне 5,3 тыс. руб. за ночь, что на 5% ниже, чем годом ранее.

Рост цен на краткосрочную аренду квартир в этом году оказался более выраженным, в первую очередь — в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Калининграде, говорит представитель Tvil.ru Оксана Шустикова. По ее словам, тренд объясняется уходом с рынка международных систем бронирования вроде Booking.com и Airbnb, которые диктовали собственникам жесткий паритет цен (гарантия лучшей цены). Владельцы квартир также могут стремиться частично компенсировать потери предыдущих лет, добавляет госпожа Шустикова.

Наиболее популярным городом для краткосрочной аренды в «Суточно.ру» называют Санкт-Петербург, где средняя стоимость туристического жилья за год выросла на 32%, до 3,32 тыс. руб. в сутки. В занявшей второе место Москве показатель увеличился на 21%, до 3,78 тыс. руб. Самая дорогая краткосрочная аренда, по подсчетам аналитиков, сейчас в Сочи, где снять квартиру стоит в среднем 4,17 тыс. руб. в сутки, что на 36% дороже, чем годом ранее. В Махачкале на фоне туристического бума в Дагестане (см. “Ъ” от 3 августа) краткосрочная аренда квартир подорожала на 38%, до 2,86 тыс. руб. в сутки.

В Краснодаре, где весь весенне-летний сезон была ограничена работа аэропорта, средняя стоимость краткосрочной аренды жилья за год выросла только на 12%, до 2,23 тыс. руб. в сутки. А города Крыма, столкнувшегося со снижением турпотока из-за прекратившегося авиасообщения на 30–50% в этом году, не вошли в топ-15 наиболее востребованных у путешественников, следует из исследования. Гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов указывает, что за год карта спроса россиян в целом скорректировалась: заметно увеличился интерес к поездкам в Зеленоградск, Дагестан, на курорты Кавказских Минеральных Вод, в регионы Дальнего Востока и Карелию. Растущим направлением посуточной аренды господин Кузнецов называет и Минск, связывая динамику со снятием ограничений в связи с COVID-19. За год средняя стоимость краткосрочной аренды в Минске выросла на 27%, до 3,49 тыс. руб. за ночь.

Оксана Шустикова поясняет, что возможность повышать цены у собственников квартир и апартаментов в популярных туристических городах сохраняется, так как спрос существенно превышает предложение. Путешественники, по ее словам, все чаще предпочитают такую форму размещения отелям из-за повышения общего качества предложения и полученного в период пандемии COVID-19 потребительского опыта, когда размещение в апартаментах не требовало дополнительных справок и соблюдения санитарных норм. Часть туристов также может стремиться сократить бюджет поездки, добавляет госпожа Шустикова. По оценкам Ostrovok.ru, в сентябре доля апартаментов в структуре бронирований достигла 15% против 5% годом ранее.

Александра Мерцалова