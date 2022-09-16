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Коммерсантъ FM
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Мировой долг пошел на убыль

Снижение вызвали удорожание заимствований и курсовая переоценка

Уровень глобальной долговой нагрузки с начала года сократился на $3,5 трлн — до $300,1 трлн, оценили в Institute of International Finance. Снижение долга в номинальном объеме зафиксировано впервые за четыре года. Количество размещений ценных бумаг на первичном рынке упало из-за повышения стоимости заимствований, этот же фактор сказался на удорожании обслуживания и текущего долга. При этом рост ставок в развитых странах привел к увеличению спредов относительно бумаг эмитентов из развивающихся стран.

Фото: Andrew Harnik / AP

Фото: Andrew Harnik / AP

После увеличения почти на $2,5 трлн в первом квартале этого года уровень глобальной долговой нагрузки во втором квартале сократился на $5,5 трлн — до $300,1 трлн, оценили эксперты Institute of International Finance (IIF). Это первое квартальное сокращение, считая с третьего квартала 2018 года.

Частично снижение долга в номинальном объеме объясняется эффектом переоценки — валюты крупнейших развивающихся стран с начала года ослабли на 12% по отношению к доллару США, свой вклад внесло и резкое сокращение объема выпусков ценных бумаг. Так, объем долга, размещенного на развитых рынках, сократился на $4,9 трлн, до $201 трлн (США и Канада стали единственными странами, которые нарастили долговую нагрузку). Сокращение долга в развивающихся странах за второй квартал составило около $600 млн, что опустило его до уровня в $99 трлн. Отношение долга к ВВП после снижения на протяжении четырех кварталов в апреле—июне 2022 года достигло 350%, в том числе на развивающихся рынках прирост составил 3,5 процентного пункта — до уровня 252% ВВП. В IIF прогнозируют, что к концу года он достигнет 352%.

Повышение стоимости заимствований и слабый аппетит инвесторов к риску сбил в этом году интерес многих заемщиков к размещениям на первичном рынке — объем выпуска долгосрочных облигаций нефинансовых корпораций опустился до самого низкого уровня с 2014 года. Объем размещенных гособлигаций за восемь месяцев был на 20% ниже, чем в аналогичный период 2021 года. С коррекцией на инфляцию показатели выпуска и вовсе находятся на многолетних минимумах, фиксируют в IIF.

Удорожание заимствований повлияло и на возможности компаний обслуживать свой долг — если с начала пандемии рост числа «компаний-зомби», особенно в США и Китае, сопровождался сокращением числа банкротств, то теперь, напротив, издержки на привлечение долга могут привести к росту числа объявлений о дефолте. Повышение ставок в развитых странах дополнительно влияет на развивающиеся рынки — это сказывается на расширении спредов между доходностью по облигациям этих групп государств. Поэтому правительства развивающихся стран с начала этого года разместили евробонды всего на $60 млрд, тогда как годом ранее выпуск за аналогичный период составил $105 млрд (крупнейшими эмитентами евробондов до конца 2023 года, как ожидается, будут Турция и Китай).

Некоторые страны — такие как Шри-Ланка и Гана — из-за возникших проблем уже обратились за помощью к Международному валютному фонду (МВФ). Дополнительным риском для развивающихся стран является рост цен на продовольствие (их повышение наблюдается с середины 2020 года). Всего, по оценке Food Security Information Network, с продовольственным кризисом столкнулись 35 стран, 21 из них испытывает подобные проблемы хронически. 16 стран (15 государств Африки и Афганистан) имеют проблемы с уровнем долговой нагрузки, причем 80% долга приходится на правительства других стран и международные организации. Китай является крупнейшим кредитором в этой группе стран (его доля — 18%). Частично заместить эту нагрузку, выраженную, как правило, в иностранной валюте, в IIF предлагают за счет увеличения доли кредитов в нацвалютах от международных банков развития.

Татьяна Едовина

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