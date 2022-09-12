Сборная Италии пережила волейбольный ренессанс

Сборная Италии спустя почти четверть века вернула себе титул победительницы волейбольного чемпионата мира. В финале турнира, который, как и подавляющее большинство международных соревнований года, отняли у России после начала военной спецоперации на Украине, отстранив от участия в нем отечественную сборную, итальянцы, радикально освежившие в последние годы состав, одолели выигравших два предыдущих мировых первенства поляков в четырех сетах на чужой площадке, в Катовице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очень похожий на молодежный состав сборной Италии добавил к золоту чемпионата Европы золото мирового первенства

Фото: Kacper Pempel, Reuters Очень похожий на молодежный состав сборной Италии добавил к золоту чемпионата Европы золото мирового первенства

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Этот волейбольный чемпионат мира, который должен был стать, видимо, крупнейшим спортивным событием года на территории России, но в итоге из-за санкций достался Польше со Словенией, а заодно лишился одного из фаворитов, конечно, слегка потерял в статусности в свете отстранения всегда охотящейся за медалями отечественной сборной. Но его исход — в любом случае событие любопытное.

В Италии волейбол давным-давно превратился в вид, обожаемый публикой. Не футбол, разумеется, но не так уж далеко от него в смысле востребованности. И в 1990-е востребованность постоянно конвертировалась в призы. Шикарная итальянская сборная в завершавшем прошлый век десятилетии трижды подряд взяла золото чемпионатов мира, и ее поклонники вряд ли могли себе представить, что их ждет после третьего успеха, в 1998 году. А ждал долгий-предолгий период бесплодных попыток снова совершить что-то грандиозное.

Сборная Италии всегда котировалась высоко, но почти четверть века не добивалась по-настоящему ценных, позволяющих назвать ее волейбольным флагманом побед — на чемпионатах мира, на Олимпиадах.

Призы, становясь трендсеттерами, брали бразильцы, россияне, поляки, французы, а итальянцы все время либо останавливались в шаге от них, либо не так уж редко терпели сокрушительные провалы. Более того, в конце концов они забыли и о победах на турнирах второстепенных, которых в волейболе полным-полно: континентальные чемпионаты, Мировая лига, трансформировавшаяся в Лигу наций, Кубок мира.

Последний такой срыв произошел на прошлогодней Олимпиаде. Сборная Италии в Токио сошла уже в четвертьфинале, не справившись с не так уж высоко котировавшимися аргентинцами, зато после катастрофы нашла наконец способ совершить радикальное преображение.

Заключался он в наглом сломе шаблона. Текучка кадров — это в принципе нехарактерная для волейбола черта. В нем привычнее скорее стабильность составов, ставка на опыт. И сборная Италии в этом смысле традиции следовала, может быть, преданнее всех остальных грандов.

И даже человек, который вдруг на десять лет вдруг перестал следить за волейбольными состязаниями, опять заинтересовавшись ими, без труда узнал бы итальянскую команду: да в основном те же самые игроки.

Однако назначенный после Олимпиады новым тренером сборной Фердинандо Де Джорджи, который как связующий завоевал с ней все три высшие награды чемпионатов мира прежней «золотой» эпохи — в 1990, 1994 и 1998 годах, безжалостно выкинув из заявки знаменитых ветеранов вроде Ивана Зайцева, повез на чемпионат Европы, проходивший вскоре после японских состязаний, отряд совсем молодых игроков. Большинство из них раньше либо вообще не привлекались в национальную команду, либо играли эпизодические роли. Но на европейском первенстве выяснилось, что эти ребята — пасующий Симоне Джаннелли, нападающие Алессандро Микьелетто и Даниэле Лавиа — уже готовы к тому, чтобы, как в свое время блестящая компания с Де Джорджи, добираться до титулов.

Впрочем, чемпионат Европы еще нельзя было считать железным доказательством верности рискованной стратегии. Все-таки ведущие сборные относились к нему как к турниру «утешительному», что ли, очутившемуся в календаре по соседству с важнейшим лишь из-за ЧП — сдвинувшей Олимпиаду с 2020 года пандемии коронавируса. Но вот мировое первенство, пусть без России, таким доказательством уже служило.

По ходу него сборная Италии с ее удивительной для волейбола заявкой (в стартовой шестерке — никого старше признанного лучшим игроком турнира Джаннелли, которому 26 исполнилось месяц назад, а Микьелетто и вовсе всего-то 20) постоянно показывала тот стиль, что ей привил Де Джорджи. В нем не так много, как прежде, академизма, «правильности», зато в разы больше эмоций, куража, а дефицит стабильности компенсируется огромным количеством ярких игровых всплесков и умением не париться из-за неудач.

На этом чемпионате мира итальянцы не допустили ни единой осечки, взяв верх над соперниками во всех семи встречах и только однажды побывав рядышком с поражением — когда в четвертьфинале дожали на тай-брейке олимпийских чемпионов французов. В полуфинале сборная Италии всухую в трех партиях разбила словенцев, с которыми жутко мучилась в решающем матче чемпионата Европы год назад, а в финале в четырех — уже думавших, что третье подряд золото мировых первенств от них никуда не уплывет, поляков: игра есть, пройдены в марафонских битвах страшные американцы и бразильцы, а раскаленные добела трибуны Spodek Arena в Катовице наверняка помогут.

Он был жутко показательным, этот матч. Итальянцы отдали стартовый сет, хотя вели в концовке с бетонным перевесом — 21:17. Во втором дважды — в начале и в середине — отпускали соперников вперед на три очка, заставляя Де Джорджи брать тайм-ауты и, казалось, одаривая хозяев площадки невероятным куражом, невероятным градусом уверенности.

Но против искрящей страстью и интересными решениями игры сборной Италии польские кураж и класс все равно были бессильны.

Итальянская молодежь, не переживая по поводу чужих подвигов, вернула себе хорошее настроение, спасла второй сет, а в двух следующих не допускала только что таких мощных поляков за довольно скромный для таких матчей рубеж в 20 набранных очков.

Алексей Доспехов