Импортозамещение в волейболе

Новым главным тренером мужской сборной России по волейболу, одной из самых титулованных отечественных команд, вместо покинувшего страну в мае финского специалиста Туомаса Саммельвуо стал Константин Брянский. Престижный пост достался ему благодаря клубным успехам. Московское «Динамо», которое долго не могло вернуть себе статус лидера, дважды подряд выиграло чемпионат страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под руководством Константина Брянского, назначенного главным тренером сборной России, московское «Динамо» выиграло два последних чемпионата страны

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Под руководством Константина Брянского, назначенного главным тренером сборной России, московское «Динамо» выиграло два последних чемпионата страны

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о том, что на заседании ее президиума была утверждена кандидатура нового главного тренера мужской сборной. Им стал 44-летний Константин Брянский.

На этом посту Брянский заменит Туомаса Саммельвуо. Финский специалист возглавлял одну из самых заметных и титулованных команд в отечественном спорте с 2019 года, с ходу пополнив богатую коллекцию завоеванных ей призов титулом победительницы Лиги наций. Впрочем, после этого со званиями у Саммельвуо не срасталось. На обоих чемпионатах Европы, на которых сборная сыграла под его началом в 2019 и 2021 годах, она оступалась в четвертьфинале, а самая обидная осечка случилась на турнире наиболее престижном. Перед прошлогодней Олимпиадой в Токио российская команда не выглядела явным фаворитом, однако по ходу соревнований приобрела этот статус благодаря убедительным выступлениям и на групповом этапе, и в play-off. В полуфинале россияне разбили выигравших предыдущие Олимпийские игры бразильцев и, казалось, почти гарантировали себе повторение собственного олимпийского триумфа 2012 года. Однако российская сборная упустила этот шанс, уступив в драматичном финале на тай-брейке французам.

Туомас Саммельвуо попрощался с Россией по тем же причинам, по которым в этом году попрощались с ней многие зарубежные спортивные специалисты. Еще в конце февраля, сразу после начала специальной военной операции на Украине, он покинул пост наставника петербургского «Зенита», сообщив, что перестает быть совместителем и сосредоточится на национальной команде, а в мае прекратил сотрудничество и с ВФВ. Это произошло уже после того, как на российский волейбол обрушился град санкций. Сильнее всего из-за них пострадала лишенная международных соревнований сборная России. В этом году, в августе—сентябре, ее ждал особенный турнир. Речь идет о домашнем чемпионате мира. Мировое первенство (теперь его примут Польша и Словения) остается единственным топовым соревнованием, которое российской сборной ни разу не удалось выиграть.

Между тем, какими бы ни были причины ухода Туомаса Саммельвуо, назначение на вакантный пост именно Константина Брянского представляется ходом абсолютно логичным, можно сказать, естественным. Объясняя его смысл, генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко сказал о том, что члены президиума федерации приняли во внимание «успехи столичного "Динамо" последних лет», и это исчерпывающая характеристика. Дело в громкости этих успехов.

В середине прошлого десятилетия Константин Брянский был молодым тренером в новокуйбышевской «Нове» — скромном клубе, для которого и попадание в топ-десятку в чемпионате России было уже достижением. Однако в 2018 году его пригласило московское «Динамо». Флагман отечественного волейбола нулевых, оно переживало что-то наподобие перманентного кризиса, мечтая о возвращении статуса.

В конце концов выяснилось, что с Константином Брянским динамовцы попали в «яблочко». Позапрошлый сезон был для них прорывным.

Они выиграли сразу три значимых турнира — Кубок России, Кубок Европейской конфедерации волейбола (CEV) и, после 13-летнего перерыва, чемпионат России. Самое забавное, что в финалах всех трех состязаний «Динамо» справилось именно с «Зенитом» Саммельвуо, притом что тот вообще-то был укомплектован немного ярче. Золото москвичам приносила чрезвычайно дисциплинированная и четкая игра.

Не сдали позиции динамовцы и в следующем сезоне. Они снова взяли золото чемпионата России. На сей раз, правда, петербургский «Зенит», уже оставшийся без Саммельвуо, «Динамо» одолело в полуфинале, а в финале разобралось с «Зенитом» казанским, разгромив его в трех партиях.

Алексей Доспехов