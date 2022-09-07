Нефтяные цены попали в самоизоляцию

Стоимость европейской нефти Brent обновила семимесячный минимум. Ее котировки опускались ниже $90 за баррель, потеряв за семь дней 13%. Падению цен способствуют риски агрессивного повышения ставок в США, снижение спроса со стороны Китая в связи с антиковидными мерами и мягкие ограничения на добычу нефти со стороны ОПЕК+. Текущее снижение пока оказывает ограниченное влияние на российский финансовый рынок.

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Стоимость европейской нефти Brent 7 сентября впервые с февраля опустилась ниже уровня $90 за баррель. По данным ресурса Investing.com, стоимость ноябрьского контракта на поставку североморской нефти опускалась до $88,93 за баррель, минимума с 3 февраля. На спот-рынке цена на Brent достигала $90,9 за баррель, потеряв за день 3,4%. Стоимость российской нефти Urals, по данным ресурса Profinance, снизилась на 4,8%, до $69 за баррель, минимума с середины августа.

Уверенное снижение цен продолжается с конца августа. За это время цены на европейском рынке снизились на 13–20%.

Давление на котировки топлива оказывают опасения снижения спроса на него из-за возросших рисков замедления экономик США и Европы, а также дальнейшего повышения процентных ставок ФРС.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, в среду фьючерсы на ставку ФРС свидетельствовали о том, что в сентябре она будет повышена на 75 б. п. с вероятностью 80%, тогда как несколькими днями ранее вероятность оценивалось в 57%.

К рискам замедления ведущих экономик западного мира добавились риски, связанные с ужесточением карантинных мер в Китае, что, по мнению стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, усиливает опасения глобальной рецессии.

В Китае строгие меры по борьбе с распространением коронавируса естественно снижают спрос на моторное топливо. В частности, был продлен режим самоизоляции в мегаполисе Чэнду, где проживает 21 млн человек. В Пекине после обнаружения новых случаев заражения усиливаются карантинные меры, а в Шэньчжэне сохраняется строгий контроль за передвижением населения. В результате к настоящему времени ограничена мобильность около 65 млн человек по всей стране.

«На данный момент представляется наиболее вероятным, что спрос на нефть в Китае в этом году не превысит показатели прошлого года и останется около 15,5 млн баррелей в сутки»,— полагает господин Шейбе.

В таких условиях даже решение ОПЕК сократить добычу нефти в октябре оказывает на товарный рынок ограниченное влияние.

В начале месяца страны решили сократить квоту на 100 тыс. баррелей в сутки (см. “Ъ” от 6 сентября). Таким образом, участники сделки вернулись к уровню добычи, согласованному на август. «По всей видимости, само решение ОПЕК+, учитывая масштаб снижения, не способно компенсировать негатив на рынке, связанный с ожиданием глобальной рецессии и снижения спроса на нефть в Китае»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Андраник Мановян.

Падение цен на нефть оказало негативное, но ограниченное влияние на российский фондовый рынок. В среду рублевый индекс Московской биржи опустился только на 1%, до отметки 2401,57 пункта. Отраслевой индекс «Нефть и газ» снизился на 1,17%. «На стоимость акций намного большее влияние сейчас оказывают потенциальные последствия введения эмбарго на морские поставки российской нефти с учетом возможного утверждения потолка цены»,— поясняет господин Мановян.

Ощутимее в моменте была реакция валютного рынка. В начале дня курс доллара на Московской бирже поднимался на 32 коп., до 61,55 руб./$.

Однако закрепить успех не удалось, и по итогам торгов курс откатился до 60,79 руб./$ — на 45 коп. ниже закрытия вторника. «Влияние цен на нефть на курс рубля слабое, так как на текущий момент зависимость экономики РФ от внешних факторов снизилась за счет экономических ограничений»,— считает начальник отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнов. Основные движения валютных пар, по его мнению, формируют такие внутренние факторы, как выплаты налогов в конце календарных месяцев, что приводит к укреплению российской валюты.

Виталий Гайдаев