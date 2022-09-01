Госзакупки по требованию

Минцифры хочет внести изменения в законодательство о госзакупках, чтобы принадлежащие офшорам компании могли работать на рынке госзаказа. Речь, судя по всему, идет о конкретном исключении для «Вымпелкома», чтобы он смог поставлять услуги ведомствам. Иначе, по данным министерства, уже в 2023 году оператор потеряет 5,5 млрд руб. выручки. В обращении Минцифры к премьеру Михаилу Мишустину речь идет только о «Вымпелкоме». Однако юристы отмечают, что проблема стоит перед другими компаниями тоже и мораторий может помочь всем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом главы Минцифры Максута Шадаева в адрес премьера Михаила Мишустина от 11 июля. Министр просит ввести применительно к «Вымпелкому» до 1 января 2024 года мораторий на запрет участия компаний, контролируемых офшорными структурами, в качестве поставщиков при госзакупках по 44-ФЗ (запрет введен в 2021 году в рамках политики деофшоризации подрядчиков, норма вступит в силу с 2023 года, см. “Ъ” от 25 апреля).

По словам господина Шадаева, мораторий необходим, чтобы ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн», контролируется бермудской Veon Ltd) получило возможность в дальнейшем выступать поставщиком услуг для госструктур.

«ПАО "Вымпелком" в случае прекращения участия в торгах для государственных и муниципальных нужд до конца 2023 года потеряет 5,5 млрд руб. из-за прекращения действия договоров с текущими клиентами, среди которых Пенсионный фонд, ФАС, ФТС, Росреестр, МЧС, МВД, в целом более 8 тыс. госзаказчиков»,— пишет министр, добавляя, что сейчас «Вымпелкомом» прорабатывается «перевод контролирующего акционерного владения в юрисдикцию Российской Федерации».

Однако идея господина Шадаева не нашла поддержки у Минэкономики. Из его ответа (есть у “Ъ”, датирован 1 августа) следует, что допуск контролируемых офшорами компаний на рынок госзакупок может «негативно отразиться на обеспечении обороноспособности и технологической устойчивости государства».

К тому же, подчеркивает в ответе заместитель министра Полина Крючкова, реализация инициативы «создает риски формирования внешнего воздействия на отдельные технологические компании РФ». В Минцифры отказались от комментариев, в Минфине и Минэкономики не ответили на запросы “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Вымпелком» принадлежит голландской Veon Holdings B.V., головная компания которой находится на Бермудских островах. Выручка ПАО по итогам 2021 года составила 286 млрд руб. при чистой прибыли 3 млрд руб. С 2018 по 2022 год включительно компания участвовала в качестве подрядчика по госзакупкам общей стоимостью 9,2 млрд руб.

По словам собеседника “Ъ” на российском телекоммуникационном рынке, вопрос по «приземлению "Вымпелкома" в России» обсуждается уже несколько месяцев, а обеспечение доступа компании к рынку госзакупок до 2024 года могло бы смягчить процесс локализации: «Сроки действия контрактов, разыгранных в 2021 году, могут закончиться уже к декабрю, и с этого момента компания лишится высокомаржинальной B2G-выручки. Для "Вымпелкома" такой удар будет болезненным».

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков добавляет, что B2G-сегмент потенциально интересен «Вымпелкому» для предоставления не только традиционных услуг связи, но и новых сервисов, таких как телемедицина, умный дом, видеонаблюдение и т. д. «В текущих условиях для любой телеком-компании работа на рынке госзакупок — это один из наиболее перспективных вариантов увеличить выручку»,— полагает эксперт.

В письме министра речь идет только о «Вымпелкоме». Однако юристы полагают, что мораторий может сработать для многих. Так, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, который ознакомился с письмом господина Шадаева по просьбе “Ъ”, считает, что Минцифры «пытается в целом внести мораторий на действие нормы не только для "Вымпелкома", но и для всех компаний с офшорными учредителями, которые могут потерять доступ к госзаказу».

«Дело в том, что изменения предлагаются в самый общий раздел с требованиями ко всем участникам закупок. Заказчики эти требования обойти или изменить не могут, они в равной мере распространяются на всех»,— поясняет глава «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина. По ее мнению, мера «даст компаниям время реструктурировать корпоративное управление и продолжить участие в госзакупках, которые в ближайшее время будут наиболее стабильным сегментом рынка и наиболее интересным бизнесу и по деньгам, и по объему заказов».

Никита Королев, Диана Галиева