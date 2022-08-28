Сербия и Косово отменили войну справок

Сербии и Косово удалось решить проблему, которая грозила 1 сентября вылиться в новый конфликт между ними. Под нажимом США и ЕС Белград согласился отменить въездные документы для граждан Косово, а Приштина отказалась вводить их для проживающих в Косово граждан Сербии. Спецпредставитель США на Балканах Гейбриел Эскобар увидел в этом соглашении «начало улучшения отношений между Белградом и Приштиной» и призвал забыть лозунг «Косово — это Сербия», сменив его на «Косово и Сербия — это Европа». Ответ прозвучал из Москвы. В МИД РФ отреагировали коротко: «Никогда». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередной конфликт между Сербией и Косово удалось решить, отменив въездные документы: отныне проходить КПП между ними можно, предъявив лишь внутренний паспорт — сербский или косовский

Фото: Bojan Slavkovic / AP Очередной конфликт между Сербией и Косово удалось решить, отменив въездные документы: отныне проходить КПП между ними можно, предъявив лишь внутренний паспорт — сербский или косовский

Фото: Bojan Slavkovic / AP

О достижении соглашения между Белградом и Приштиной объявил в субботу вечером глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Сербия согласилась отменить документы (на въезд и выезд) для обладателей косовских внутренних паспортов, а Косово отказалось вводить их для обладателей сербских паспортов,— написал в Twitter Жозеп Боррель и пояснил: — Теперь сербы из Косово, как и все другие его граждане, смогут ездить в Сербию и обратно, используя внутренние паспорта».

Именно последняя проблема была на протяжении последних лет главным камнем преткновения между Белградом и Приштиной, что привело в конце июля к резкому обострению противостояния между ними. Косовские власти объявили тогда об обязательном дополнении с 1 августа личных документов, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам, специальной справкой на время пребывания их на территории Косово (как это уже многие годы делает Сербия в отношение жителей Косово). В ответ на сербско-косовской границе раздались взрывы и выстрелы, а местные сербы возвели баррикады. Под давлением Запада Приштина отложила на месяц вступление в силу этого решения, а заодно и решения о замене автомобильных номеров, выданных в Сербии ее гражданам, проживающим на севере Косово.

Состоявшаяся 18 августа в Брюсселе под эгидой ЕС встреча президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти к достижению договоренности не привела. И на минувшей неделе сначала в Приштину, а потом и Белград прибыли эмиссары ЕС и США на Балканах Мирослав Лайчак и Гейбриел Эскобар. Главной целью их миссии, как говорили оба спецпредставителя, было не допустить новой эскалации в регионе 1 сентября, когда отложенные Приштиной решения должны были вступить в силу.

Эмиссарам ЕС и США как раз и удалось склонить лидеров Сербии и Косово к достижению договоренности по личным документам, о которой объявил Жозеп Боррель.

Соглашение приветствовали и в Приштине, и в Белграде. «Граждане Республики Косово с документами, которые выдает наша страна, теперь могут пересекать границу с Сербией на всех погранпунктах без всяких препятствий, сложностей и задержек»,— написал в Twitter косовский премьер Альбин Курти. Глава департамента Косово в правительстве Сербии Петар Петкович объявил, что «достигнутым соглашением сохранено присутствие сербского государства в Косово», а главную заслугу в этом приписал президенту Сербии. Сам же Александр Вучич заверил, что соглашение «не может быть расценено как признание косовской независимости и не предопределяет статуса Косово». На заявления белградских политиков, правда, тут же отреагировала глава Европейского движения косовских сербов Рада Трайкович. «Не приписывайте себе чужих заслуг. Право на сербские документы косовским сербам гарантировал своим планом Мартти Ахтисаари (бывший спецпредставитель генсека ООН в Косово.— “Ъ”), а не Александр Вучич»,— заявила она.

Впрочем, несмотря на достижение соглашения по личным документам, без договоренности между Белградом и Приштиной остается проблема замены автомобильных знаков, которая в сентябре прошлого года стала детонатором вооруженного сербско-косовского противостояния.

Косовские власти подтвердили в эти выходные, что с 1 сентября выданные в Сербии номера будут заменяться на косовские с аббревиатурой RKS — Республика Косово, на что отводится два месяца.

В ЕС и США, похоже, рассчитывают на «обязательства обеих сторон не допускать насилия», о чем заявил в конце недели в Белграде Гейбриел Эскобар. Усилили присутствие на севере Косово и находящиеся там натовские войска в составе KFOR, численность которых составляет около 4 тыс. военных.

Подводя итоги нынешнему балканскому турне, спецпредставитель США по Балканам Гейбриел Эскобар в интервью белградскому «Телевидению №1» заявил, что, по его мнению, «просматривается начало улучшения отношений между Белградом и Приштиной». В этой связи он призвал «забыть о лозунге, что Косово — это Сербия, и перейти на другой лозунг, о том, что Косово и Сербия — это Европа».

Слова американского эмиссара в руководстве Сербии комментировать не стали. Зато на них тут же отреагировали в российском МИДе. Его официальный представитель Мария Захарова кратко заявила: «Никогда».