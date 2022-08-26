У «Новых людей» не берут автографы

Псковский городской суд в четверг назначил почерковедческую экспертизу по иску регионального избиркома, добивающегося снятия списка кандидатов партии «Новые люди» с выборов в городскую думу Пскова. Ранее эксперты МВД обнаружили в документах шести выдвиженцев подписи, якобы выполненные одним лицом, что дает основание для снятия списка целиком. Думские «новички» считают, что власти их боятся, а эксперт говорит, что давление играет на руку «Новым людям», которые благодаря этому приобретают имидж оппозиционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В партии «Новые люди» считают, что нежелание властей допустить ее кандидатов к выборам противоречит интересам простых избирателей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В партии «Новые люди» считают, что нежелание властей допустить ее кандидатов к выборам противоречит интересам простых избирателей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На заседании 25 августа Псковский горсуд назначил новую проверку подписей кандидатов от «Новых людей» в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) регионального управления МВД. Первоначальная почерковедческая экспертиза, которая проводилась в городском ЭКЦ и выявила недействительные, то есть якобы выполненные одним лицом, автографы, вызвала сомнения у судьи и прокурора: допрошенный эксперт-криминалист не смог пояснить, как именно он ее проводил. При этом партийцы предоставили суду результаты независимой экспертизы, и в ее заключении говорится, что подписи выполнены без нарушений. Следующее заседание назначено на 29 августа.

Проблемы с выдвижением в Псковскую гордуму начались у «Новых людей» с момента подачи заявления на регистрацию. 22 июля территориальная избирательная комиссия (ТИК) исключила из списка 10 человек и зарегистрировала только 22 кандидата. Претензии возникли к нескольким подписям, якобы проставленным в документах разных кандидатов одним лицом. 4 августа Псковский горсуд признал решение ТИК незаконным и обязал восстановить список в первоначальном виде — в количестве 32 человек.

Однако уже 7 августа к кандидатам пришла полиция с проверкой их избирательных документов. В партии сразу назвали это попыткой запугать ее сторонников: «Видно, наша победа в суде очень огорчила местные власти. Они внимательно изучают данные закрытых опросов и видят, как много жителей Пскова хотят обновить городскую думу и готовы поддержать "Новых людей"». 10 августа на основании личных заявлений из партсписка были исключены три кандидата. Все они входили в территориальные группы, в которых не может быть менее двух человек, поэтому регистрацию их оставшихся в одиночестве «соседей» по группам тоже аннулировали. После этого в списке осталось 26 кандидатов.

Глава исполкома партии Олег Захаров заявил “Ъ”, что подписать заявления о снятии с выборов кандидатов заставили, а сделано это было по инициативе вице-губернатора по внутренней политике Александра Серавина. «Когда людям звонят, приходят на работу, пугают полицией и уголовными делами, приглашают в городскую администрацию и предлагают сняться, напоминая, что им еще в этом регионе жить, их можно понять»,— сказал господин Захаров. Господин Серавин в разговоре с “Ъ” назвал эти обвинения «враньем». «Я от вас услышал впервые, что про меня так говорят. Вы знаете, про меня часто пишут непроверенную информацию, и я потом разбираю вранье у себя в социальных сетях»,— сообщил чиновник.

16 августа ТИК решила обратиться в горсуд Пскова с требованием отменить регистрацию всего списка «Новых людей». «Сотрудниками УМВД России по городу Пскову проведены почерковедческие исследования документов, по результатам которых установлено, что в заявлениях шести кандидатов подписи выполнены не собственноручно этими лицами»,— говорится в решении ТИК. Так как во многих территориальных группах списка «Новых людей» было всего по два кандидата, за вычетом этих шести человек восемь из 15 групп становятся «некомплектными», а для регистрации списка в нем должно быть не менее восьми групп. Свое предыдущее решение о регистрации списка партии ТИК объяснила тем, что у него тогда не было «соответствующей достоверной информации о наличии безусловных оснований для исключения кандидатов из списка кандидатов». В связи с этим избирком попросил суд признать прежнее решение незаконным.

По мнению Олега Захарова, в ситуации, когда псковское «Яблоко» «практически раздавлено властями», «Новые люди» стали в области оппозиционной партией номер один. «Наша партия — настоящая оппозиция, и теперь она занимает место "Яблока" в регионе. Мы говорим неудобные для властей вещи, и нас хотят "поставить на место". Нынешним властям не нужна даже системная оппозиция, хотя мы оцениваем любые решения власти и даем свои конструктивные предложения»,— отмечает партиец.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров считает, что подобное давление уже сыграло на руку «Новым людям». «Думаю, что благодаря этой истории "Новые люди" получили известность в Псковской области. Этот конфликт пошел им на пользу. Гипотеза о том, что это давление является тонким политтехнологическим ходом со стороны администрации, вполне жизнеспособна. Что же касается "Яблока", то оно в Псковской области уже не имеет прежнего уровня электоральной поддержки, в том числе ввиду его негативного отношения к специальной военной операции»,— полагает эксперт.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург