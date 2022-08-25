Список стран, поддержавших совместное заявление по Украине

1. Албания. 2. Андорра. 3. Австралия. 4. Австрия. 5. Багамы. 6. Бельгия. 7. Босния и Герцеговина. 8. Болгария. 9. Канада. 10. Колумбия. 11. Хорватия. 12. Кипр. 13. Чехия. 14. Дания. 15. Доминиканская Республика. 16. Эстония. 17. Финляндия. 18. Франция. 19. Грузия. 20. Германия. 21. Греция. 22. Гватемала. 23. Венгрия. 24. Исландия. 25. Ирландия. 26. Италия. 27. Япония. 28. Латвия. 29. Лихтенштейн. 30. Литва. 31. Люксембург. 32. Мальта. 33. Маршалловы Острова. 34. Монако. 35. Черногория. 36. Нидерланды. 37. Новая Зеландия. 38. Северная Македония. 39. Норвегия. 40. Палау. 41. Польша. 42. Португалия. 43. Молдавия. 44. Южная Корея. 45. Румыния. 46. Сан-Марино. 47. Сингапур. 48. Словакия. 49. Словения. 50. Испания. 51. Швеция. 52. Швейцария. 53. Турция. 54. Украина. 55. Федеративные Штаты Микронезии. 56. Великобритания. 57. США + Европейский союз (как организация).