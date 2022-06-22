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Коммерсантъ FM
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Евразийская электроника подключается к госзакупкам

Участники российского рынка ждут наплыва союзных серверов

Власти совместно с профильными консорциумами и ассоциациями обсуждают критерии допуска электроники и вычислительной техники из стран ЕАЭС на рынок госзакупок России. 1 июля заканчивается действие соглашения, которое осложняет допуск на рынок госзаказа техники из стран ЕАЭС. Эксперты и участники рынка опасаются, что после этого дешевая собранная в СНГ техника вытеснит продукцию РФ, но признают, что российским потребителям может быть нужно именно это.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минпромторг и Минцифры совместно с АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в числе ее учредителей «Аквариус», Yadro, «Элемент», производитель компьютеров Depo и другие) обсуждают критерии допуска на рынок государственных закупок вычислительной техники и электроники, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Об этом “Ъ” рассказали собеседник на рынке электроники и источник, близкий к одной из госкорпораций.

Дело в том, что подписанное 6 декабря премьером Михаилом Мишустиным соглашение, по которому произведенная в России электроника получает преференции при госзакупках по отношению к оборудованию ЕАЭС, истекает 1 июля.

Согласно документу, производители техники из ЕАЭС для участия в госзакупках должны были предоставлять сертификат происхождения техники по форме СТ-1, а также доказать факт производства техники внутри страны по механизму 719-го постановления правительства. После 1 июля резидентам ЕАЭС для доступа на российский рынок госзаказа будет достаточно предоставить сертификат СТ-1, который выписывается внутри страны.

Исходный механизм был призван не допустить на рынок госзаказа импортную технику крупноузловой сборки из ЕАЭС. В Минцифры переадресовали запрос “Ъ” в Минпромторг, там не ответили, так же поступили и в АНО ВТ. Глава организации Светлана Легостаева не ответила на звонки “Ъ”.

Как объясняет исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, если Россия не пролонгирует действие соглашения, техника из ЕАЭС может потеснить на госзакупках российскую. «Отечественные компании будут в худших условиях, потому что у нас гораздо строже проверка происхождения техники, нежели в евразийских странах»,—говорит он. Собеседник “Ъ” в правительстве подтверждает: «На рынок госзаказа выйдут дешевые и как бы армянские ноутбуки, по сути же это будет техника западных вендоров, просто собранная на крупном узле в Армении».

Однако сейчас именно это может быть нужно российским потребителям. После 24 февраля ситуация с поставками в страну вычислительной техники и электроники дестабилизировалась. Об ограничении поставок заявили Intel, AMD, Dell, Samsung. Ситуация привела к тому, что крупнейшие российские IT-компании заявили о трудностях при закупке серверов и систем хранения данных: в частности, на фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов». (см. “Ъ” от 25 апреля).

Опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка расходятся в оценке ситуации. По мнению директора консорциума «Базис» Арсения Брыкина, нужно договориться о единых стандартах и правилах по допуску электроники из ЕАЭС. «Важно, чтобы техника была действительно произведена в стране, а не собрана на крупном узле»,— отмечает он.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, напротив, считает в текущей ситуации возможным ослабление критериев или требований по происхождению продукции. «Перед государством стоит сложная задача — обеспечить наполнение полок электроникой из любых каналов поставки и одновременно запустить собственное производство, дав производителям преференции»,— говорит он. По мнению эксперта, сейчас нужно ослаблять протекционистские меры и действовать по принципу «лишь бы оборудования хватило».

Тимофей Корнев, Никита Королев

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