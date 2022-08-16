Дело врачей начинается с конца

В Москве завершается один из самых резонансных за последние годы процессов о врачебных ошибках — дело и. о. главврача роддома №4 Калининграда Елены Белой и неонатолога Элины Сушкевич, которых обвиняют в убийстве младенца. Во вторник суд, вероятно, перейдет к прениям сторон. Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов, комментируя для “Ъ” ход процесса, пожаловался на «обвинительный уклон суда»: судья не принял ни одно ходатайство защиты, в том числе о выступлении перед присяжными неонатологов и токсиколога. В декабре 2020 года коллегия присяжных заседателей уже признала врачей невиновными. Сторона обвинения, хотя и не представила в ходе повторного разбирательства новых доказательств, рассчитывает на сей раз на обвинительный приговор. В этом случае врачам может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Элина Сушкевич и бывшая и.о. главного врача Роддома № 4 Калининграда Елена Белая

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Элина Сушкевич и бывшая и.о. главного врача Роддома № 4 Калининграда Елена Белая

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

И. о. главврача роддома №4 Калининграда Елена Белая и неонатолог Элина Сушкевич обвиняются в том, что в ноябре 2018 года убили младенца. По версии следствия, так как ребенок родился недоношенным с тяжелыми патологиями, госпожа Белая, опасаясь ухудшения показателей статистики роддома, отдала указание госпоже Сушкевич ввести ему смертельную дозу сульфата магния. После чего «в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода». Сторона защиты настаивала, что за несколько месяцев следствие так и не предъявило доказательств истинности этой версии. Защитой было установлено, что мать ребенка принимала в ходе беременности препарат, содержащий магний. 10 декабря 2020 года коллегия присяжных заседателей признала врачей невиновными. Однако представители потерпевшей стороны и Генпрокуратура подали апелляционное представление, указав, что на присяжных оказывали давление общественность и СМИ.

В мае 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор Калининградского областного суда. Позже Верховный суд РФ по ходатайству замгенпрокурора Игоря Ткачева перенес повторное рассмотрение уголовного дела из Калининграда в Московский областной суд. 5 ноября на первом же заседании в Московском областном суде Элину Сушкевич и Елену Белую взяли под стражу, объяснив решение в том числе тем, что у них нет регистрации в Московском регионе. С тех пор они находятся в СИЗО №6 в Печатниках.

16 августа пройдет семнадцатое заседание по делу. Как сообщила “Ъ” адвокат потерпевших Лариса Гусева, сторона обвинения уже представила все доказательства и готова к прениям. Однако защита ходатайствует о допросе последнего свидетеля — медсестры роддома №4, дежурившей в ночь на 6 ноября 2018 года, Алены Сухарь (Кияненко). Во время двух предыдущих заседаний госпожа Сухарь не явилась на допрос. Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов не исключает, что медсестра не явится и на этот раз, и тогда суд закончит следствие и перейдет к прениям.

Господин Бабасов заявил “Ъ”, что суд идет, «мягко говоря, с обвинительным уклоном». По его словам, судья отклонил все ходатайства стороны защиты, включая просьбу заслушать присяжными специалистов — неонатологов и токсиколога, признав их необоснованными. «Суд заявил, что всем все понятно. Но у нас осталась масса вопросов к экспертам, в первую очередь по расчетам (концентрации сульфата магния в крови младенца.— “Ъ”). Мы полагаем, что экспертные заключения в материалах дела недостоверны»,— посетовал адвокат.

По словам господина Бабасова, обвинение в «московском» процессе не представило новых доказательств, за исключением письма замминистра здравоохранения Калининградской области Елены Семеновой. В нем госпожа Семенова «делает свои суждения» о том, что ухудшение показателей младенческой смертности могло повлиять в дальнейшем на перспективы назначения Елены Белой на должность главного врача.

Адвокат семьи пострадавших Лариса Гусева, в свою очередь, ходом процесса довольна и ожидает обвинительного вердикта со стороны присяжных. «Я считаю, что действия Белой и Сушкевич квалифицированы правильно, а рассуждать о том, был ли ребенок в агональном состоянии, недопустимо,— сказала госпожа Гусева “Ъ”.— Такого понятия нет в законодательстве. Есть только понятия "живорожденный" и "мертворожденный". Он был живорожденный, и врачи в любом случае должны были его спасать». Она сослалась на слова руководителя группы судмедэкспертов: еще в начале процесса в Калининграде он сообщил суду, что ребенок «был жив и умирать ближайшие несколько часов, а может быть, суток, а может, вообще не собирался».

Отметим, процесс Елены Белой и Элины Сушкевич стал одним из самых громких и резонансных дел о врачебных ошибках. За медиков, в первую очередь за госпожу Сушкевич, вступились Российское общество неонатологов, Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем, ряд главных внештатных специалистов Минздрава РФ. Инициативные врачи запустили акцию #ЯЭлинаСушкевич в соцсетях, а петиция в защиту неонатолога набрала более 270 тыс. подписей. Коллеги госпожи Сушкевич резко негативно отреагировали на отмену оправдательного приговора и возвращение дела в суд, назвав процесс «показательным». «Мы, как сообщество, поддерживаем Элину и абсолютно уверены в ее невиновности, так как разобрали каждую букву материалов дела, которые были в доступе. И мы считаем, что приговор может быть только оправдательным»,— сказала “Ъ” юрист Российского общества неонатологов, старший преподаватель РУДН Диана Мустафина-Бредихина.

Вместе с тем не все в профессиональном сообществе уверены в невиновности Элины Сушкевич и Елены Белой. Главный редактор портала о взаимоотношениях медиков с пациентами, СМИ и правоохранительными органами «Медицинская Россия» Игорь Артюхов провел собственный анализ выводов судмедэкспертов, доводов защиты и обвинения и обнаружил «ряд противоречий». Он отметил аудиозапись фрагмента разговора Елены Белой с подчиненными, утром 6 ноября 2018 года сделанную заведующей родильным отделением роддома №4 Татьяной Соколовой. На записи госпожа Белая отчитывает врачей за оказание реанимационной помощи ребенку в тяжелом состоянии: «…Вы подставляете всех, включая главного внештатного акушера-гинеколога. Поэтому садимся и переписываем историю и делаем антенатала (антенатальная гибель — смерть плода во время беременности.— “Ъ”)». «Именно после обнародования этой записи защита внезапно начала публично обвинять в халатности дежурную смену. Неясно только, куда теперь адвокатам девать все заявления о необследованности роженицы и ничтожных шансах младенца выжить»,— сказал “Ъ” господин Артюхов. По его словам, большое количество врачей, в том числе неонатологов, «поняли, что на самом деле произошло с ребенком».

Отметим, Элину Сушкевич и Елену Белую обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В случае обвинительного приговора им может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.

Наталья Костарнова