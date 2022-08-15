Работа не гореть

Рослесхоз должен оценить, насколько эффективно губернаторы в этом году боролись с лесными пожарами,— такое поручение в понедельник дал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, правительство утвердило методику определения целевых показателей по сокращению площади природных возгораний в каждом регионе. Работа губернаторов будет оцениваться в том числе по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Михаил Мишустин и глава МЧС Александр Куренков напомнили губернаторам правила пожарной безопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер Михаил Мишустин и глава МЧС Александр Куренков напомнили губернаторам правила пожарной безопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оценить работу глав регионов по борьбе с лесными пожарами — об этом он заявил в Якутии на совещании по прохождению пожароопасного сезона. Господин Мишустин напомнил губернаторам о поручении президента РФ сократить объемы выгораний на 50% к 2030 году. Напомним, после этого поручения Минприроды разработало показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров для всех регионов страны. По планам чиновников, 12 самых «горимых» регионов (в частности, Якутия, Бурятия, Чукотка, Красноярский и Хабаровский края, а также Иркутская и Амурская области) должны уменьшить площади, пройденные огнем, до половины уже через пять лет, а все остальные — к 2030 году. В понедельник эту методику утвердило правительство.

«Это должно стать для всех вас ориентиром,— обратился премьер к губернаторам.— Борьба с лесными пожарами — прежде всего обязанность региональных властей. Федеральный центр предоставляет российским субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику. У вас есть сейчас все, что требуется для эффективной организации такой работы».

Одновременно с этим Михаил Мишустин сообщил про выделение дополнительных 1,5 млрд руб. Их планируется направить, в частности, на увеличение числа спецмероприятий по локализации и ликвидации возгораний, а также на снижение рисков их возникновения — соответствующее распоряжение уже подписано.

В целом за последний год, по словам премьера, финансирование борьбы с пожарами из федерального центра выросло более чем вдвое: с 6 млрд руб. в 2021 году до 14,2 млрд руб. в текущем.

В результате, добавил он, в 30 регионах ликвидировали возгорания в первые сутки, а в 13 субъектах не допустили их появления.

Глава МЧС РФ Александр Куренков обратил внимание, что выявленные пожары, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий, не всегда локализуются в первые дни их обнаружения. Помимо этого он напомнил, что ранее регионам снизили условия для признания лесного пожара чрезвычайной ситуацией. «Но сейчас есть опасение, что это сделано лишь для упрощения привлечения федеральной группировки. Вместо того чтобы региональным командам эффективно тушить пожары силами, которые предусмотрены сводными планами»,— возмутился он.

Претензии на фоне увеличения финансирования были и у главы Минприроды Александра Козлова. Он обратил внимание, что в начале года отдельные регионы, например Якутия и Красноярский край, получив больше федеральных денег, решили срезать региональное софинансирование: «Считаем такое недопустимым. В будущем году подобного повторять не нужно».

По данным Минприроды, в этом году число лесных пожаров сопоставимо с прошлым годом, но площадь, пройденная огнем, в 2,7 раза меньше.

Сейчас это 3,1 млн га, а к тому же времени в прошлом году выгорело уже почти 8,4 млн га. На Дальнем Востоке, который в последние годы «лидирует», площадь также уменьшилась в 3,5 раза — с 7,5 млн до 2,1 млн га.

По словам господина Козлова, треть всех лесных пожаров в стране произошла из-за перехода огня на леса с полей и лугов. «Такие пожары называются ландшафтные, и тушить их с 1 января по закону — полномочия губернаторов,— указал он.— Статистику переходов ведем только мы. В регионах их не фиксируют, они проходят как термоточки». Он отметил, что в июне договорился с губернаторами, что те начнут вести подобный учет.

Анна Васильева; Евгения Крючкова, Якутск