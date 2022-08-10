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ХМАО огня

Регион лидирует по количеству лесных пожаров

Ханты-Мансийский автономный округ уже несколько дней лидирует по количеству лесных пожаров и их площади. Дым от природных возгораний добрался до соседних регионов — неприятный запах гари отмечают в Башкирии, Челябинской, Свердловской и Курганской областях. В округ перебрасывают пожарных и технику из других регионов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас режим ЧС из-за пожаров действуют в семи регионах: Коми, Якутии, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском АО, а также в некоторых муниципалитетах Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей. По последним данным ФБУ «Авиалесоохрана», больше всего лесных возгораний в ХМАО. Там зафиксированы 64 пожара на землях лесного фонда площадью 82,2 тыс. га. Однако Информсистема государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), которая использует данные со спутников, сообщает, что в регионе горят 318,4 тыс. га.

Во вторник в регион прибыли на помощь 50 авиапожарных из иркутской «Авиалесоохраны». Ранее для борьбы с огнем в ХМАО были переброшены еще 349 парашютистов и десантников федеральной «Авиалесоохраны» и региональных пожарных из Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Красноярского края и Республики Алтай. Всего на тушении пожаров работают более 1,5 тыс. парашютистов и десантников. Помимо этого в борьбе с огнем задействованы 40 тракторов, бульдозеров и лесопатрульных комплексов. Для помощи наземным группировкам сил в тушении двух пожаров применяются самолеты МЧС России — Ил-76 и Бе-200 ЧС.

В некоторых поселках специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) угарного газа (оксида углерода) в воздухе. А накануне министерство экологии Челябинской области заявило, что дым от природных пожаров на территории ХМАО добрался до Урала. Неприятный запах гари отмечают в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Во вторник смог от лесных возгораний в ХМАО дошел до четырех районов Башкирии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов рассказывал "Ъ-Урал", что площадь пожаров увеличивается из-за сухой почвы. Это обусловлено жаркой погодой, порывистым ветром и отсутствием уже более месяца достаточного количества осадков. По словам собеседника “Ъ” в Минприроды, как только в регионе начались пожары, руководству ХМАО предлагали увеличивать силы для их тушения. Он утверждает, что действия начали предприниматься только тогда, когда стихия приняла большие масштабы, но в этой ситуации справиться с огнем уже сложнее.

Константин Кобяков из «WWF России» отмечает, что в последнее время сценарии пожаров действительно развиваются практически одинаково: «Приходит волна жары, устанавливается очень жаркая сухая погода над какой-то территорией, быстро все высыхает и начинает гореть». Он указывает, что хоть в ХМАО и действует сейчас большое количество пожаров, они пока не дотягивают до максимальных катастрофических значений, которые фиксировались в субъекте в 2012 году. По его словам, в последнее время отмечается «некоторая системность» в том, что горит последние годы именно Сибирь, которая ранее не так сильно была привержена лесным возгораниям.

Отметим, ранее посмотреть информацию в ИСДМ о площадях, по которым прошелся огонь от природных пожаров, раньше мог любой желающий — в систему можно было войти через учетную запись «Госуслуг». Довольно часто по ИСДМ проверялась достоверность данных, которые предоставляют региональные диспетчерские службы. Однако несколько месяцев такой вариант доступа в систему был закрыт. Позже он стал доступен, корреспондент “Ъ” смог в течение дня пользоваться данными. На следующий день система сообщила, что в доступе этому аккаунту отказано.

Анна Васильева

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