Пожарные часов не наблюдают

Минприроды предлагает снять действующее ограничение на продолжительность сверхурочной работы для лесных пожарных. Сейчас по Трудовому кодексу она не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Однако фактически пожарные перерабатывают гораздо больше, причем это время зачастую не оплачивают. Представители WWF и «Гринписа России» признают, что из-за законодательных ограничений сверхурочный труд борцов с огнем оплачивается с помощью «странных схем» или вовсе остается без материальной компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минприроды озабочено переработками лесных пожарных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Минприроды озабочено переработками лесных пожарных

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минприроды опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к Трудовому кодексу РФ. Ведомство предлагает закрепить, что во время тушения лесных пожаров продолжительность сверхурочной работы для лиц, которые в этом задействованы, может определяться работодателем сверх действующего лимита.

Вопросы, связанные с оплатой труда за сверхурочную работу, регулирует ст. 99 Трудового кодекса, напоминают авторы инициативы. В ней, в частности, речь идет о максимальной продолжительности сверхурочной работы: не более четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. «Такой подход к оплате сверхурочной работы не позволяет учитывать экстраординарные условия работы лиц, задействованных в тушении лесных пожаров,— считают в природоохранном ведомстве.— Кроме того, существует необходимость увеличения предельной продолжительности сверхурочной работы для сотрудников, занятых на тушении лесных пожаров, и оплаты их работы в повышенном размере».

Отметим, ранее с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава Якутии Айсен Николаев. «Сегодня работники лесопожарных формирований в соответствии с действующим законодательством не могут работать на пожарах свыше восьми часов в сутки, но понятно, что в тайге они работают и по 12, порой и по 14 часов в сложнейших условиях, только на личном энтузиазме и героизме»,— объяснял он.

«Работа лесных пожарных сложная, сопряжена с рисками и даже угрозой для жизни,— добавляют “Ъ” в Рослесхозе.— Действительно, иногда им приходится работать сверхурочно, потому что у лесных пожаров нет расписания. Пока пожар не будет локализован, а затем ликвидирован, проводятся работы по его тушению, чтобы не допустить распространения огня»

Минприроды пытается привести законодательство в соответствие с реальной практикой тушения пожаров, прокомментировал законопроект эксперт «WWF России» Константин Кобяков. «В реальности пожары могут тушить по 18 часов и больше,— объясняет он.— И поскольку это не соответствует ТК, то для оплаты сверхурочной работы используются разные странные схемы, а то и просто не оплачивают». Господин Кобяков не думает, что поправку могут использовать как инструмент принуждения работать сверхурочно.

«Сотрудники часто нам говорят, что у них возникают проблемы из-за того, что переработку не оплачивают»,— подтвердил эксперт «Гринписа России» Григорий Куксин. При этом он отмечает, что сверхурочная работа возникает в том числе из-за того, что лесных пожарных в регионах недостаточно. «Пожарных маловато, при этом они бы хотели получать за свою работу столько, сколько действительно заслуживают,— говорит он.— Но вместо того, чтобы увеличить количество людей, которые смогут работать без переработки, предлагают дать надбавки, но оставить этих людей в условиях, когда им приходится работать больше, чем это предусмотрено ТК. Но надбавки, конечно, тоже нужны».

Анна Васильева