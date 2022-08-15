Мерзлоту отогреют деньгами для овощей

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник в ходе поездки на Дальний Восток посетил Якутск, где ознакомился с региональным портфелем инвестпроектов в рамках работы Белого дома по улучшению инвестсреды. В правительстве готовится расширение поддержки АПК на Дальнем Востоке за счет увеличения компенсаций затрат на создание комплексов по производству сельхозпродукции, которые сейчас составляют 20% от капвложений, и ее распространение на иные проекты, помимо тепличных комплексов,— Минвостокразвития и Минсельхоз представят премьеру проработанные предложения. Также глава правительства ознакомился с цифровизацией региона — как на государственном уровне, так и в рамках частных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, зампредседателя Правительства Юрий Трутнев и председатель Правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Слева направо: глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, зампредседателя Правительства Юрий Трутнев и председатель Правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рабочий визит премьер-министра Михаила Мишустина в Якутию был посвящен обсуждению общих для Дальневосточного федерального округа (ДВФО) вопросов — помимо лесных пожаров, это ситуация с продовольствием в макрорегионе в целом. Так, посещение в Якутске тепличного комплекса, позволяющего круглый год выращивать овощи, зелень и ягоды в условиях вечной мерзлоты, стало поводом для обсуждения мер поддержки дальневосточного АПК. Михаил Мишустин, заверив, что видит, как растут цены на сельхозпродукцию от центральной России к Дальнему Востоку, попросил «проинформировать» центр, если правительство «может чем-то помочь».

Предложений долго ждать не пришлось — глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что его ведомство совместно с Минсельхозом готовит «системное решение» и по мере готовности представит его премьеру. В общих чертах министр суть инициативы обрисовал: поскольку в ДВФО создание комплексов по производству сельхозпродукции обходится намного дороже из-за особенностей логистики и климата, предлагается расширить механизм компенсации затрат их инвесторов.

С конца 2020 года такие компенсации предусмотрены для тепличных комплексов и составляют 20% капвложений в проект. Как пояснил “Ъ” господин Чекунков, целесообразно «распространить эту меру поддержки также на комбикормовые производства, овощехранилища, возможно, молочные фермы, птицефабрики, животноводческие комплексы» и повысить размеры компенсаций сверх 20% инвестиций.

«С компенсацией затрат на строительство предприятия могут быть рентабельными, что позволит увеличить самообеспеченность внутри округа, сбалансировать цены»,— пояснил министр.

Также премьер посетил парк высоких технологий «ИТ-Парк Якутск» (в нем располагается штаб цифровой трансформации республики) — его резиденты представили проекты, начиная от развлекательных игр для смартфонов и заканчивая ИТ-инициативами в сфере здравоохранения. И если первые вызвали у Михаила Мишустина вопросы, скорее, с точки зрения содержания, то последние уже заинтересовали с прикладной точки зрения — Минздрав изучит их в том числе в плане возможности масштабирования. Так, один из проектов — обработка КТ-исследований головного мозга на предмет признаков инсультов, а также КТ-снимков грудной клетки для выявления признаков пневмонии на фоне ковида, второй — онлайн-диспансеризация.

Помимо частных инициатив премьеру представили и региональные результаты цифровизации госуслуг — напомним, федеральный центр рассчитывает перевести все госуслуги в электронный вид к концу 2023 года. В Якутии, как сообщил министр инноваций и цифрового развития республики Анатолий Семенов, оцифровано 188 услуг, самой же востребованной стало получение разрешений на добычу охотресурсов, которые распределяются посредством жеребьевки.

«Как Байанай — наш бог охоты — дал, так и распределяем»,— оставив серьезность, пояснил господин Семенов.

Однако премьера в списке оцифрованных услуг больше заинтересовало предоставление выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций — видимо, в силу президентского поручения по упрощению их порядка: «И насколько быстрее стало, чем до этого?» По словам Анатолия Семенова, теперь выплаты предоставляются за две недели вместо полугода.

Как посетовал республиканский министр, для полной цифровизации Якутии необходимо решение проблем со связью — на этом фоне власти республики обратились к премьеру с просьбой о федеральном софинансировании половины затрат на подключение к высокоскоростному интернету арктических районов (всего около 11,2 млрд руб.). Обещать такую поддержку Михаил Мишустин пока не стал, но заверил, что попросит Минцифры внимательно рассмотреть все предложения.

Евгения Крючкова, Якутск