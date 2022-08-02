Не айти какие банки

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Коммерсантъ FM
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Реестр аккредитованных компаний изменился

Из реестра российских IT-компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы и отсрочку от армии для сотрудников, исключено более 400 предприятий, в том числе ряд банков, университетов и медучреждений. Но чтобы сохранить льготы, многие непрофильные организации заранее выделили IT-подразделения в отдельные компании. Как обнаружил “Ъ”, в реестре остались структуры зарубежных компаний, в том числе Microsoft и Huawei.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минцифры 1 августа объявило, что исключило более 400 предприятий из реестра аккредитованных IT-компаний по причине того, что IT-деятельность для них не основная. В частности, были исключены более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых и ряд других компаний. В Минцифры “Ъ” уточнили, что проводили проверку на основе анализа информации, размещенной в открытом доступе, аналитических материалов, подготовленных в том числе Ассоциацией участников рынков данных.

Среди исключенных — Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк, банки «Тинькофф», «Открытие», Райффайзенбанк, МТС-банк, а также, например, МИЦ «Известия», АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», ряд университетов и медучреждений. На данный момент в реестре более 27 тыс. организаций.

Аккредитованные IT-компании могут претендовать на ряд льгот: обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Помимо этого, ФНС вплоть до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки IT-компаний. Также им доступны кредиты под 3%, а сотрудники до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке. Льготы даются при условии, что доля доходов компании от разработки и продажи своего ПО не менее 70% в общем объеме.

Чтобы претендовать на льготы, многие компании еще в 2021 году начали выделять в отдельные компании свой IT-сектор, среди них МТС, «М.Видео-Эльдорадо», «Почта России» и т. д. В конце апреля в реестр были включены Сбербанк России, ООО «Трансагроконсалтинг», в начале мая — строительная инженерная компания «Передвижная механизированная колонна-402». В мае новую IT-структуру зарегистрировал Альфа-банк, такие же планы были у «Ренессанс Кредита», Абсолют-банка и «Зенита» (см. “Ъ” от 1 июня). В Альфа-банке “Ъ” заявили, что дочерняя «Альфа-Диджитал» сохранила статус IT-компании.

Помимо этого, в реестре остались и ряд зарубежных компаний, обнаружил “Ъ”. В их числе, например, структура американской Microsoft (ООО «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», аккредитовано с 17 апреля 2012 года), которая после начала военных действий на Украине объявила об уходе из России, и Huawei (ООО «Техкомпания "Хуавэй"»). Китайская компания подала заявку на включение на аккредитацию 15 марта, следует из данных реестра. Huawei об уходе их России официально не объявляла, но компания остановила поставки и начала сокращать количество своих фирменных магазинов (см. “Ъ” от 9 июня).

В Минцифры “Ъ” заявили, что ООО «Техкомпания "Хуавэй"» является российским юрлицом, компания платит налоги в России, в ней работают преимущественно российские граждане — «организация ведет деятельность в области информационных технологий, на основании этих критериев она получила госаккредитацию». В министерстве в то же время добавили, что наличие аккредитации — это обязательное, но недостаточное условие для использования налоговых льгот. В Huawei и Microsoft не ответили “Ъ”.

Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин пояснил, что оба предприятия присутствуют в реестре ФНС и получают все налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний. В ФНС не ответили “Ъ”. Эксперт отметил, что деятельность этих компаний, в отличие от исключенных, ведется в области IT, «но насколько полная и аккуратная чистка реестра была проведена, по-прежнему вопрос, это требует анализа и перепроверки». По мнению гендиректора «Норси-Транса» Сергея Овчинникова, Huawei и Microsoft не получают льготы, «нахождение их в реестре — это техническая погрешность, связанная с недоработкой отдельных чиновников».

Тимофей Корнев, Ольга Шерункова

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