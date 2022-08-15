ВВП становится меньше и проще

ВВП России сократился на 4% в годовом выражении во втором квартале 2022 года. Это официальная оценка Росстата, опубликованная в прошлую пятницу. «Похоже, что устойчивость российского энергетического сектора смягчила влияние западных санкций. Ежемесячные данные показывают, что добыча полезных ископаемых упала всего на 2% кв./кв. во втором квартале. Во втором квартале добыча нефти сильно восстановилась после спада на 8% м/м в апреле»,— поясняют в Capital Economics небольшое (в отличие от ожидавшегося в марте—мае) снижение экономики во втором квартале.

Цифры о структуре производства ВВП и изменении к первому кварталу с учетом сезонности статистики опубликуют 9 сентября. Впрочем, аналитики уже сделали оценки на основании ранее опубликованных данных Росстата о выпуске в основных отраслях и данных Минфина о налоговых поступлениях, полагая, что «картина будет схожей». Подсчеты экономистов Telegram-канала «Твердые цифры» фиксируют: в измерении «год к году» основной вклад в снижение ВВП внесли оптовая и розничная торговля (минус 1,8 процентного пункта, п. п.), финсектор (минус 1,1 п. п.), чистые налоги (минус 0,8 п. п.) и обработка (минус 0,4 п. п.). Схожие выводы у Capital Economics: там отмечают, что выпуск в отраслях обработки, наиболее зависящих от иностранных ресурсов, упал более чем на 10% — как и розничные продажи, когда на фоне сильного инфляционного шока в марте потребительское доверие рухнуло, а денежно-кредитные условия ужесточились.

Примечательнее всего, в том числе с точки зрения оценки последствий санкций на структуру экономики, выглядит внутригодовая ее динамика. По оценке Capital Economics, во втором (по сравнению с первым кварталом 2022 года со снятием сезонности) ВВП снизился на 6%, а по оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры» — на 5,6% (см. график). Выросли строительство и сельское хозяйство — на 0,4% и 0,9% соответственно, упали сильнее всего финсектор и оптовая и розничная торговля — на 17% и 14% соответственно. Наибольший вклад в снижение ВВП за квартал внесли торговля (минус 2,1 п. п.), финсектор (минус 1,4 п. п.), обработка (минус 0,7 п. п.) и добыча (минус 0,5 п. п.). Положительный вклад в сезонно скорректированную динамику ВВП в основном вносили услуги (см. также “Ъ” от 10 августа) и сельское хозяйство.

Алексей Шаповалов