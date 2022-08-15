Кредиты набрали размер

Доля кредитов на крупные суммы, резко снизившаяся в марте на фоне кризиса в финансовой системе РФ, восстановилась. Как правило, на такие лимиты могут претендовать клиенты хорошего качества. Одна из причин увеличения их количества — возобновление интереса на фоне снижения ставок, говорят эксперты. Тренд, по их оценкам, может сохраниться до конца года, а в четвертом квартале стоит ожидать нового рекорда по средней сумме потребительского кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленным по запросу “Ъ”, доля крупных потребительских кредитов (от 500 тыс. руб.), резко (сразу на 8,6 процентного пункта) сократившаяся в марте на фоне финансового кризиса в РФ, развернувшегося после начала военных действий на Украине, в июле выросла и приблизилась к значениям февраля. В частности, в июле доля таких кредитов в выдаче достигла 14,2% против 7% в марте. Также увеличилась доля кредитов на суммы 300–500 тыс. руб.— с 5,2% в марте до 10% в июле, достигнув показателя апреля 2021 года. Доля кредитов на 100–300 тыс. составила 24,3% в июле против 18,7% в марте, на 30–100 тыс. руб.— снизилась с 33,9% до 29,1%, до 30 тыс. руб.— с 35,2% до 22,4% соответственно.

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в марте на фоне высокой ключевой ставки и неопределенности в отношении собственных доходов заемщики «хорошего кредитного качества», как правило бравшие более крупные кредиты, резко сократили активность.

«По мере улучшения условий кредитования (снижение ключевой ставки и последовавшее за этим сокращение рыночных ставок) "хорошие заемщики" с высокими значениями персонального кредитного рейтинга восстановили интерес к получению средств в банках. Поэтому, хотя банки сохраняют низкий аппетит к риску, клиентам с высоким уровнем финансовой репутации кредиты охотно предоставляются»,— поясняет динамику господин Волков.

Одна из причин роста чека — возврат банков к одобрению крупных лимитов, подтверждает вице-президент, директор департамента кредитных и комиссионных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова. По ее оценке, тенденция, «скорее всего, сохранится до конца года, а потом все будет зависеть от уровня риска по крупным кредитам, выданным в период снижения ключевой ставки после ее резкого роста в конце первого квартала, и от экономической ситуации в целом».

Две основные причины текущей динамики — снижение ставок и рост цен, отмечает заместитель гендиректора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков: «Возврат полной стоимости кредита (ПСК) с 1 июля (когда перестал действовать введенный в конце февраля временный мораторий на ограничение ПСК по потребкредитам.— “Ъ”) привел к снижению ставок по кредитам и, как следствие, доступности больших сумм для заемщиков. При одинаковом платеже теперь можно обслуживать больший лимит». В то же время, добавляет эксперт, клиентам нужно больше средств на ремонт и строительство (основная цель таких кредитов), а также другие крупные покупки.

Кредиты на средние и крупные суммы берут те, кто может себе их позволить, и это, как правило, клиенты с хорошим кредитным качеством, которые для банка желательны, подчеркивает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. «Исторически в период сложных экономических ситуаций и кризисов, как правило, наиболее стабилен портфель потребительских кредитов именно на крупные суммы»,— добавляет партнер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Анастасия Терехина.

Более крупные чеки приносят больший доход банку, и их доля может продолжить расти, полагают эксперты. При ограниченной ставке сумма кредита выступает значительным фактором, влияющим на доходность кредита, поясняет Алексей Грибков: «Большие лимиты при контролируемом риске дают больше процентного дохода».

«Рынок еще окончательно не стабилизировался после шока марта—июня и не нашел баланс между размером кредита, ставкой и фактическим риском. Произошедший рост цен увеличил запрос на большие суммы кредита, и банки будут под него подстраиваться. Если ситуация будет стабильной, то в четвертом квартале можно ожидать новый исторический рекорд по средней сумме кредита»,— заключает господин Грибков. В июле средний чек по кредитам наличными, по данным Frank RG, составил 243,9 тыс. руб., увеличившись на 7,5% по сравнению с июнем.

Ольга Шерункова