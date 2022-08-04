Год без заемности

Рынок микрофинансовых организаций (МФО) возвращается к показателям прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне число выданных займов «до зарплаты» (PDL) превысило 2 млн, практически сравнявшись с прошлогодними показателями. Участники рынка связывают это с эффектом отложенного спроса и более строгим скорингом банков, что приводит клиентов в МФО. Они ожидают дальнейшего роста рынка в этом году. Но правозащитники предупреждают о рисках увеличения личных дефолтов.

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Выдача PDL-займов в начале лета вернулась к показателям прошлого года, следует из данных НБКИ (входит в тройку крупнейших, объединяет данные 3 тыс. микрокредиторов). Число таких займов, выданных в июне, достигло 2,53 млн, в то время как в том же месяце 2021 года — 2,52 млн. При этом в июне этого года микрозаймы показали умеренный рост почти на 2% по сравнению с маем этого года (2,49 млн единиц). Объем выданных МФО займов в июне этого года оказался выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10% и достиг показателя более 22 млрд руб. «Апрельский спад был полностью отыгран, и выдача займов "до зарплаты" достигла прошлогодних уровней»,— указывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов добавляет, что в июле было подано на 9% больше заявок на микрозаймы по сравнению с июнем, в то время как в июне по сравнению с маем рост количества заявок составил 5%, что может говорить о тенденции по восстановлению рынка.

Крупные МФО наблюдают рост до 50% как объемов, так и числа выдач займов год к году в июне.

Преимущество здесь получают крупные компании, особенно из онлайн-сегмента, которые несут меньшие операционные издержки и, следовательно, могут предложить средства на более выгодных условиях, объясняет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Участники рынка обращают внимание, что рост выдач микрозаймов в летний период аномален. По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, май и летние месяцы традиционно относятся к низкому сезону спроса на микрозаймы и заемные средства в целом.

Эксперты сходятся во мнении, что граждане стали чаще брать займы по причине отложенного спроса и активизации потребительской активности.

Многие клиенты были не готовы брать ссуду по высоким ставкам в апреле: если в марте—апреле оформить ссуду готовы были лишь 20% потенциальных заемщиков, то сейчас этот показатель приближается к 70%, объясняет господин Африканов. Июньский спрос на заемные средства может быть обусловлен в целом возросшими текущими расходами населения и стремлением сделать необходимые покупки в период снижения цен, считает Роман Макаров. Граждане все чаще прибегают к заемным средствам для решения срочных задач, чтобы купить необходимое, уточняет Андрей Пономарев.

Между тем правозащитники настороженно относятся к росту рынка МФО на фоне снижения доходов населения. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что часть заемщиков МФО — это перекредитовывающиеся клиенты банков, которые не справляются с имеющимися обязательствами и не могут получить реструктуризацию или рефинансирование. При этом, в отличие от банковского сектора, микрофинансовый рынок все еще более лоялен к потребителям с высоким коэффициентом долговой нагрузки и «подпорченной» кредитной историей, отмечает она. «На этом фоне рост числа микрозаймов является тревожным знаком, свидетельствующим о снижении уровня жизни населения и потенциально большом количестве персональных дефолтов в перспективе»,— говорит она. При этом летом банки стали действительно чаще отказывать заемщикам в каникулах или реструктуризации, число подобных жалоб граждан в июле выросло на 15% (см. “Ъ” от 1 июля).

Эксперты ожидают, что рост рынка МФО продолжится. Так, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев полагает, что в случае сохранения высокой неопределенности в экономике мы можем увидеть еще большее преобладание микрозаймов «до зарплаты» и других коротких и маржинальных займов в структуре выдачи относительно 2021 года.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева