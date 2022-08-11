Мстительный КСИР

Минюст США обвинил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в попытке организовать убийство экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. По данным американского сайта Axios, иранцы также готовили покушение на бывшего госсекретаря США Майка Помпео. В Иране назвали обвинения американцев «смешными и безосновательными». Скандал разгорелся в тот момент, когда Вашингтон и Тегеран должны решить, готовы ли они принять предложения ЕС, которые позволят вернуться к «ядерной сделке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США подозревают Шахрама Пурсафи в подготовке покушений на высокопоставленных американских чиновников

Фото: Federal Bureau of Investigation, Reuters США подозревают Шахрама Пурсафи в подготовке покушений на высокопоставленных американских чиновников

Фото: Federal Bureau of Investigation, Reuters

«Наше послание Ирану ясно: мы не потерпим угроз насилия в отношении американцев, и это, безусловно, касается бывших правительственных чиновников. Любое нападение будет иметь тяжелые последствия»,— написал в четверг утром в своем Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя выдвинутые накануне заочные обвинения американского Минюста в адрес гражданина Ирана.

Согласно проведенному расследованию, 45-летний Шахрам Пурсафи из Тегерана, также известный как Мехди Резайи, пытался по поручению КСИР организовать убийство бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

В Минюсте предположили, что речь шла о мести американским политикам за убийство в Багдаде в январе 2020 года командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Тегеран неоднократно обещал за него отомстить. В частности, в январе этого года президент Ирана Эбрахим Раиси заявил: «Экс-президент Дональд Трамп и бывший руководитель Госдепартамента Майк Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление. Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

В документах Минюста указывается, что в одном из интернет-аккаунтов Шахрама Пурсафи он был сфотографирован в форме «Аль-Кудс», да и сам он не отрицал связей с КСИР в своей переписке с потенциальным исполнителем убийства Джона Болтона. Согласно опубликованной Минюстом информации, события относятся к периоду между 22 октября 2021 года и 22 апреля 2022 года, когда Шахрам Пурсафи обсуждал детали убийства с его потенциальным исполнителем или посредником. Сообщается, что он искал человека, кто мог бы сначала сфотографировать Джона Болтона, а затем и устранить его. За ликвидацию чиновника первоначально предлагалось заплатить $250 тыс., потом сумма возросла до $300 тыс. Деньги должны быть выплачены, после того как заказчики получат видео, удостоверяющее, что Джон Болтон мертв. Кроме того, господин Пурсафи обещал потенциальному киллеру «дополнительную работу» за $1 млн. О «второй задаче» речь зашла в январе. Что имелось в виду, не уточняется, но, по информации американского сайта Axios, Минюст США подтвердил бывшему госсекретарю Майку Помпео, что именно он должен был стать следующей после Джона Болтона мишенью для убийц.

Если Шахрама Пурсафи признают виновным, то по совокупности обвинений ему будет грозить 25 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тыс. В настоящее время иранец остается на свободе за пределами США.

«Это не первый раз, когда мы раскрываем иранские заговоры с целью отомстить людям на территории США, и мы будем неустанно работать, чтобы разоблачить и сорвать каждую из таких попыток»,— заявили в Минюсте. А в ФБР напомнили, что «за Ираном числится целая история заговоров с целью убийства людей в США, которых он считает угрозой, но правительство США имеет более долгую историю привлечения к ответственности тех, кто угрожает безопасности граждан». По данным источника CNN, многие нынешние и бывшие официальные лица США находятся под предоставленной правительством личной охраной из-за угроз со стороны КСИР.

«Иран решительно предостерегает от любых действий против иранских граждан под предлогом этих смешных и необоснованных обвинений»,— отреагировал на заявления Минюста США представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Скандал между США и Ираном возник в тот момент, когда решается судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — «ядерной сделки», подписанной Тегераном и пятью членами Совбеза ООН плюс Германией в 2015 году. Речь шла об отмене санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Спустя три года администрация президента США Дональда Трампа вышла из сделки, возобновив политику санкционного давления на Иран, так как считала, что Тегеран понимает только язык силы. В ответ иранцы также отказались от части своих обязательств в рамках СВПД. Администрация президента США Джо Байдена решила вернуться к СВПД. Непрямые консультации в Вене между Тегераном и Вашингтоном начались в апреле прошлого года. К этому февралю процесс вышел на финишную прямую, но урегулировать спорные моменты стороны так и не смогли. Переговоры остановились почти на пять месяцев и возобновились только в конце прошлой недели. В результате последних консультаций со всеми участниками СВПД европейские посредники предложили варианты решения спорных вопросов. Теперь ответ должны дать в столицах, прежде всего в Вашингтоне и Тегеране (см. “Ъ” от 10 августа). И здесь особенно интересно, что даты подготовки убийства Джона Болтона, упомянутые в документе Минюста США, совпадают с активной фазой переговоров по возвращению к «ядерной сделке».

«Хотя сейчас многого нельзя сказать публично, один момент бесспорен: правители Ирана — лжецы, террористы и враги Соединенных Штатов. Их радикальные антиамериканские цели неизменны, их обязательства ничего не стоят, а глобальная угроза с их стороны растет»,— заявил в среду Джон Болтон в интервью телеканалу CNN, комментируя информацию Минюста. «Откровенно говоря, с моей точки зрения, террористическая деятельность режима — это просто обратная сторона медали его программы создания ядерного оружия, и любая идея, что этот режим будет придерживаться своих обязательств в чем бы то ни было,— просто ужасное заблуждение»,— добавил он. Напомним, что господин Болтон был одним из самых ярых сторонников выхода США из «ядерной сделки».

Марианна Беленькая