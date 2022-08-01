«Единая Россия» загрузила обновление

В понедельник завершается этап выдвижения кандидатов в законодательные собрания регионов и гордумы административных центров, выборы которых пройдут 11 сентября. На региональном уровне конкурс составляет десять человек на место, на муниципальном — девять. В традиционно лидирующей по числу выдвиженцев «Единой России» (ЕР) подсчитали, что три четверти ее кандидатов избираются впервые, а почти каждый третий — представитель малого и среднего бизнеса. Таким выбором единороссы демонстрируют межэлитную коалицию и пытаются разрушить стереотип о номенклатурном характере партии, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

1 августа завершается выдвижение кандидатов в депутаты Омского горсовета. В остальных парламентах эта процедура закончилась 27 июля. По данным Центризбиркома РФ на 28 июля, за 304 региональных мандата планируют бороться 2,98 тыс. кандидатов, а за 383 муниципальных — 3,41 тыс. Напомним, выборы заксобраний в сентябре пройдут в шести субъектах (Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области), а гордум — в 12 региональных столицах (Горно-Алтайск, Черкесск, Кызыл, Барнаул, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Киров, Курск, Омск, Псков, Тверь и Ярославль).

На региональном уровне пять парламентских партий приняли участие во всех шести кампаниях, и почти везде их списки уже зарегистрированы.

Только «Новым людям» в Северной Осетии, где парламент избирается по пропорциональной системе, отказали в заверении партсписка: из-за претензий к документам избирком республики исключил из него 17 из 85 человек, после чего число выдвиженцев стало меньше требуемого законом минимума (70 кандидатов). Верховный суд Северной Осетии встал на сторону избиркома.

Также не удалось заверить списки «Коммунистам России» в Северной Осетии и «Яблоку» в Сахалинской области: в обоих случаях у избиркомов возникли претензии к порядку выдвижения кандидатов. Среди непарламентских партий активно участвуют в региональной парламентской кампании «Родина» (не выдвинула кандидатов только в Пензенской области) и «Коммунисты России» (в Пензенской области и Краснодарском крае). Партия пенсионеров выдвинула списки в Удмуртии, Пензенской области и на Сахалине, «Яблоко» — на Сахалине и в Саратовской области. Участие остальных партий — «Гражданской платформы», Партии дела, «Зеленой альтернативы» и Российской партии свободы и справедливости — является эпизодическим.

Что касается выборов в гордумы, то здесь парламентская оппозиция конкурирует с ЕР во всех региональных столицах, кроме Горно-Алтайска, Черкесска и Петропавловска-Камчатского — там не выдвинули кандидатов «Новые люди». Также на городском уровне активны Партия пенсионеров, которая выдвинула кандидатов в девяти городах, и «Коммунисты России» — в шести.

Как рассказали “Ъ” в ЕР, из 1,2 тыс. ее кандидатов 64% являются членами партии, 27% — беспартийные, а еще 9% — сторонники.

Гендерное соотношение — 70% на 30% в пользу мужчин. 25% кандидатов являются действующими депутатами, а 75% участвуют в выборах впервые. Около четверти выдвиженцев — молодые люди в возрасте до 35 лет (в ЕР считают, что росту представительства молодежи способствует партийный кадровый проект «Политстартап»). 31% кандидатов представляет малый и средний бизнес, 28% работают в образовании, науке и культуре, 14% — в сфере государственного и муниципального управления, 6% — в здравоохранении, подсчитали в ЕР.

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов пояснил “Ъ”, что доля действующих депутатов, которые сохранят мандаты, будет несколько выше, поскольку кандидатов выдвинуто больше, чем разыгрывается мандатов. Но общий тренд на обновление он считает очевидным: «Мы формируем свою линейку кандидатов через праймериз. Так что это не наше решение, так выбрали люди. Многие депутаты просто проиграли праймериз, а кто-то и не выдвигался». В высоком проценте предпринимателей господин Перминов видит запрос в обществе на кандидатов, способных взять на себя ответственность и добиваться результата. «Логично и то, что на втором месте у нас идут деятели культуры и образования. Эти сферы традиционно предполагают большое количество личных, эмпатичных контактов. Это то, что люди ценят»,— отмечает единоросс. По его словам, по результатам выдвижения можно уверенно говорить о том, что спикеры заксобраний сменятся в Саратовской области и Северной Осетии, а председатели гордум — в Пскове, Ярославле, Петропавловске-Камчатском и Черкесске. Во всех этих регионах и городах действующие спикеры не вошли в список кандидатов.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что итоговый список ЕР олицетворяет ее сущность как «коалиции различных элитных групп».

«Бизнесмены в регионах как раз и являются этой элитой. Большое их число в списках позволяет нивелировать внутриэлитные конфликты. А высокая доля представителей образования и культуры напоминает о том, что работники бюджетных сфер — это кадровый резерв ЕР. Состав ожидаемый, но в 2022 году это и логично: власть должна показывать, что все идет по плану»,— резюмирует политолог.

Эксперт в сфере региональной политики Виталий Иванов считает низкую долю действующих депутатов в списках ЕР результатом действия разных тенденций. «Во-первых, руководство партии настаивает на обновлении рядов и оповещает об этом публику, стремясь опровергнуть расхожие негативные представления о единороссах — что это, мол, закрытая элитарная партия, "новая номенклатура" и т. д. А во-вторых, есть ситуативные причины: какие-то депутаты за годы накапливают антирейтинг, и их сбрасывают, как балласт, кто-то сам разочаровывается в политике, кто-то меняет карьерные приоритеты. А где-то просто меняются мэры или губернаторы, и новым руководителям исполнительной власти оказываются нужны свои представители в депутатском корпусе»,— разъясняет господин Иванов.

Андрей Прах, Андрей Винокуров