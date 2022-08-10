Москва еще пофестивалит

Столичные власти готовы потратить 1,6 млрд руб. на оформление ярмарок и культмассовых мероприятий вроде фестиваля варенья в ближайшие два года. Это следует из опубликованной тендерной документации. Средства пойдут на украшение площадок живыми цветами и растениями в горшках в летнее время; пихтовым лапником, гирляндами и елочными игрушками — зимой, а также «бутафорскими муляжами» внесезонно. Судя по смете в 964 млн руб. на оформление фестивалей в 2022 году, власти как минимум не намерены увеличивать траты на эти цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тендер на «оказание услуг по проведению торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» на сумму в 1,6 млрд руб. разместило на сайте госзакупок ГБУ «Московские ярмарки» (подведомственно столичной мэрии). От исполнителя ждут «комплексного озеленения» площадок ярмарок и фестивалей (общей площадью 1,5 млн кв. м), монтирования сцен (196 тыс. кубометров) и подготовки городских объектов четырех разных размеров (меньше 12 кв. м, 13–36 кв. м, 37–70 кв. м и свыше 70 кв. м). Больше всего на фестивалях и ярмарках должно появиться самых маленьких павильонов (4,8 тыс.), тогда как объектов площадью свыше 70 кв. м предполагается сделать лишь 248 штук. Для каждого объекта предполагается свое декорирование. Скажем, в летнее время 70-метровое сооружение должно быть украшено 80 ампельными живыми цветами или растениями в горшках, 215 искусственными цветами и 70 декоративными элементами из пластика. Зимой их сменят 35 пачек пихтового лапника, 15 светодиодных гирлянд и 210 елочных игрушек. Внесезонно предполагаются «бутафорские муляжи» — «фигуры животных, предметов, сказочных героев». Конкретные перечни ярмарок и фестивалей в документации не указаны. Работы должны быть выполнены с сентября 2022 года по июнь 2024 года.

Столичные власти активно проводят фестивали и ярмарки с 2012 года. Так, в декабре 2012 года в Москве на Манежной площади прошла «Страсбургская ярмарка» (импортированная из французского Эльзаса). В 2014 году в столице впервые прошел фестиваль «Московское варенье». В 2016 году на его организацию было выделено 100 млн руб., а на следующее мероприятие «Дары природы» — еще 68 млн руб. Горожанам обещали «гигантские банки с вареньем», площадь из 8 тыс. кустов роз с белым роялем в центре и «баварскую деревушку» с йодлями.

Самым масштабным стал проводимый с 2013 года новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2019 году мероприятие заняло 81 площадку и включало 8,5 тыс. мастер-классов и 1,5 тыс. концертных программ. Фестиваль посетили 26 млн человек, а окрестности Кремля и Тверскую улицу перекрыли для машин на недельные гуляния.

В 2016 году на празднование Нового года и Рождества с оформлением в «итальянском стиле» власти выделили не менее 3 млрд руб., подсчитывал РБК. В 2017 году глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк оценивал смету на подготовку Москвы к Новому году и Рождеству в 930 млн руб. Бюджетные траты на фестивали столичный мэр Сергей Собянин упоминал в 2017 году во время отчета в Мосгордуме, причем наряду с программой городского благоустройства. Совокупный эффект от них градоначальник связал с выросшим на 70% турпотоком, полученным «чистым доходом» в 62 млрд руб., что, по мнению господина Собянина, окупило расходы на реконструкцию и уличную активность.

В 2020 году «Путешествие в Рождество», как и многие другие мероприятия, было отменено из-за пандемии. В 2021 году фестивали, включая новогодний, проводились по усеченной программе из-за сохранявшихся коронавирусных ограничений. И лишь после их полной отмены в 2022 году мероприятия стали масштабными. Так, только в последний месяц в Москве были открыты гастрономический фестиваль «Вкусы России», фестиваль растений «Цветочный джем» и ярмарка «Московское варенье».

Впрочем, судя по тендерной документации, власти как минимум не намерены увеличивать траты на оформление фестивалей. В 2021 году аналогичный конкурс «на проведение торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» выиграло ООО «Инсталл профи», которому столичные власти выделили 964 млн руб. на декорирование площадок в течение года. Эта же компания выиграла и предыдущий такой же конкурс в 2020 году (на сумму 917 млн руб.). Тогда как по условиям нынешнего тендера 1,6 млрд руб. выделяется на оформление городских фестивалей и ярмарок не на один, а на два года.

Александр Воронов