Софт в промышленных масштабах

На разработку маркетплейса для промышленного софта, который создает Минпромторг, власти планируют потратить 2,67 млрд руб. до 2024 года. Платформа должна помочь российским предприятиям заместить решения зарубежных разработчиков, ушедших с рынка из-за санкций. Но сами предприятия и разработчики пока сомневаются в целесообразности проекта: основные российские вендоры и так работают с заказчиками напрямую, а для помощи в импортозамещении уже открыты индустриальные центры компетенций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Шпак

Фото: Пресс-служба Минпромторга РФ Василий Шпак

Фото: Пресс-служба Минпромторга РФ

До 2024 года на разработку «Модульной мультисервисной промышленной платформы» (ММПП, цифровая платформа, которая должна, по заявлению Минпромторга, стать экосистемой российского промышленного программного обеспечения) власти потратят 2,67 млрд руб. Об этом “Ъ” сообщили в Минпромторге. Проект курирует заместитель главы министерства Василий Шпак. Средства пойдут в том числе «на создание самой экосистемы, интеграцию ее с внешними информсистемами, разработку сервисов, их внедрение на предприятиях, сопровождение предприятий в выборе технических решений и их адаптации». Там отметили, что релиз проекта состоится в сентябре этого года, а среди поставщиков софта для платформы уже есть «Топ Системы», 1С, «Аскон», «Нанософт», «Тесис», Группа Т1 и др. «Аскон» и Т1 отказались от комментариев.

Все необходимые для реализации проекта средства предусмотрены национальным проектом «Производительность труда», уточнили в Минпромторге, «в 2021 году правительство уже выделило 399 млн руб. автономной некоммерческой организации "Цифровые технологии производительности" на создание цифровой экосистемы российских предприятий».

Впервые о планах Минпромторга создать ММПП стало известно в середине октября 2021 года. ММПП, по замыслу министерства, должна стать маркетплейсом российского промышленного софта (EPR, MDM, MES, SCADA, PDM, САПР). Российские компании, которым требуется инженерное ПО, смогут получить его на платформе по подписке, компенсировав часть затрат за счет субсидий (см. “Ъ” от 14 октября 2021 года).

После начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций зарубежные поставщики (SAP, Oracle и др.) программного обеспечения стали отказывать российским компаниям в покупке лицензий. Для развития собственных решений отрасль предложила правительству стратегию импортозамещения промышленного софта, реализация которой обойдется в 20–30 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 мая).

Топ-менеджер крупного российского производителя электроники уверен, что потребности в такой системе, создаваемой Минпромторгом, у профильных предприятий нет. «Оборудование любого предприятия, производящего радиоэлектронику, работает с различными форматами данных, объединить которые в единой автоматизированной системе управления предприятием (АСУ ТП) можно лишь, если вендор оборудования предусмотрел это на этапе его создания»,— поясняет собеседник “Ъ”. Источник добавляет, что технически объединить разноформатные данные на единой платформе можно, если между платформой и оборудованием будет система конвертации, «но это создаст крайне высокие риски в части возможной утечки данных».

Собеседник “Ъ” на рынке разработки софта также не видит необходимости в ММПП: «Все перечисленные отечественные разработчики, которые должны присоединиться к платформе, и так работают с промышленными заказчиками напрямую, им не требуется посредник в виде государства». Кроме того, добавляет он, по инициативе Минцифры правительство уже сформировало 35 индустриальных центров компетенций для замещения зарубежных цифровых продуктов, «предприятия в случае необходимости могут оставить технические задания для производителей на разработку конкретных продуктов».

Председатель совета директоров разработчика «Базальт СПО» Алексей Смирнов допускает, что платформа может быть полезна для IT-отрасли, но только в случае, если с ее помощью получат поддержку разработчики готового, тиражного софта.

Никита Королев, Юлия Тишина