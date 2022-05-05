В софт закачивают программы

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Консорциум отечественных разработчиков системного программного обеспечения предложил подготовить стратегию развития российских систем автоматизированного проектирования (САПР) для электроники стоимостью 20–30 млрд руб. Российские производители пользовались решениями западных компаний, которые теперь прекратили продажи и поддержку. В стране есть опыт разработки узкого круга промышленного ПО. Но, отмечают эксперты, подготовка полноценной САПР — долгий и затратный процесс, в то время как в РФ работает только один производитель гражданской микроэлектроники с ограниченным ассортиментом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к Минпромторгу, рассказал, что консорциум «Базис» (среди учредителей разработчики системного ПО «Аскон», «Скан», Eremex, Omega, Институт инженерной физики и Ассоциация электронного машиностроения) в апреле направил в министерство предложение по разработке стратегии развития российских систем автоматизированного проектирования (САПР, специализированное ПО для проектирования объектов в различных отраслях). Стратегия, по его словам, предполагает разработку российских САПР, которые могут применяться для проектирования электроники. Точный бюджет проекта пока не определен, но, по словам источника “Ъ”, его реализация может обойтись в 20–30 млрд руб. В «Базисе» “Ъ” подтвердили разработку стратегии, отказавшись от комментариев. В Минпромторге письмо получили, «инициатива прорабатывается».

Российские производители электроники поясняют, что зарубежные разработчики САПР, которые традиционно использовались отраслью, например, Synopsys, Cadence и Mentor Graphics, после начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций прекратили продажу новых лицензий в стране, а уже купленное ПО не будет обновляться. Эту информацию подтвердили в Минпромторге. Там подчеркнули, что в России есть «традиционно сильная школа разработки САПР», однако отечественные программы «не покрывают весь перечень необходимых инструментов». В МЦСТ, «Байкал Электроникс» и НТЦ «Модуль» отказались от комментариев.

Это не первая инициатива по централизованной поддержке промышленного ПО. Замглавы Минпромторга Василий Шпак 19 апреля уже анонсировал тестовый запуск «Модульной мультисервисной промышленной платформы» — маркетплейса российского промышленного софта. Этот проект начал разрабатываться еще прошлой осенью (см. “Ъ” от 14 октября 2021 года). Предполагается, что компании, которым потребуется инженерное ПО, смогут купить его на платформе по подписке, компенсировав часть затрат за счет госсубсидий. Таким образом власти надеялись стимулировать спрос российских компаний на отечественное системное программное обеспечение.

Опрошенные “Ъ” участники рынка и представители профильных ассоциаций говорят, что в России действительно есть решения для проектирования отдельных элементов электроники, однако софта, позволяющего разрабатывать процессоры, нет. «Создание такого ПО — дорогостоящий и длительный проект, разработка может занять минимум два-три года»,— считает глава совета директоров «Базальт СПО» (разработчик операционной системы «Альт» на базе Linux) Алексей Смирнов.

В Eremex отмечают, что затраты на разработку зависят от требований по функциональности САПР, выбора исполнителей и организации эффективного взаимодействия всех участников процесса, включая дизайн-центры и производственные предприятия — и это весьма затратный процесс. В компании уточняют, что, например, «мировой лидер САПР микроэлектроники» Synopsys только в 2021 году потратил на исследования и разработки $1,5 млрд.

Алексей Смирнов добавляет, что такие САПР, как правило, содержат компоненты, ориентированные на конкретные заводы. Но сейчас предприятий, способных выпускать процессоры общего назначения, в России нет, подчеркивает господин Смирнов. Единственный в стране производитель полупроводников для гражданской электроники «Микрон» может выпускать только процессоры по топологии 130 нм. Они подходят для телеметрического оборудования, устройств интернета вещей (IoT) и электронных карт, но не для потребительской электроники.

Никита Королев