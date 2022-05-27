Дизайн-центры выставляют на витрину

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Как узнал “Ъ”, АО «НПП Цифровые решения» планирует в сентябре запустить маркетплейс, на котором российские дизайн-центры будут публиковать данные о разработанных ими составных элементах электроники и их совместимости с различными полупроводниковыми производствами. Это призвано упростить кооперацию между дизайн-центрами и разработчиками электроники, поставки из-за рубежа для которых серьезно осложнились или стали полностью невозможны. В Минпромторге поддерживают проект, но участники рынка сомневаются в его актуальности и эффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гендиректор АО «НПП Цифровые решения» (производитель телекоммуникационного оборудования) Александр Руткевич заявил 25 мая в ходе саммита дизайн-центров электроники, что компания планирует создать маркетплейс IP-блоков. Речь идет о составных частях или модулях, которые используются при проектировании процессоров и другой микроэлектроники: например, graphics processing unit (GPU) — графическом ядре. Ввод платформы планируется в сентябре, следует из презентации проекта (есть у “Ъ”). В «НПП Цифровые решения» сообщили “Ъ”, что разработка идет за счет собственных средств компании.

Проект предполагает создание единой базы данных, в которую российские разработчики микроэлектроники и компонентов будут загружать информацию о своих IP-блоках.

В частности, под производство на каких фабриках (российских или зарубежных) они адаптированы. Это упростит кооперацию между производителями электроники, которым требуются IP-блоки, и их разработчиками, рассчитывают в «НПП Цифровые решения».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «НПП Цифровые решения» учреждено в 2003 году, из аудиторской записки к бухотчетности следует, что 100% компании принадлежит Александру Руткевичу. По итогам 2021 года выручка составила 558 млн руб. при чистой прибыли 13 млн руб. Компания уже зарегистрировала домен IP-base.ru.

В Минпромторге заявили “Ъ”, что поддерживают инициативу: «Она позволит выстроить эффективное взаимодействие отечественных дизайн-центров». Само министерство планирует создать «Модульную мультисервисную промышленную платформу», на которой российские производители смогут покупать системы автоматизированного проектирования (САПР) отечественной разработки (см. “Ъ” от 14 октября 2021 года). Создание платформы, на которой будет собрана и систематизирована информация по IP-блокам, разработанным под отечественные фабрики,— полезная инициатива для всего рынка, соглашается гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов. По его мнению, это может сократить время и ресурсы при разработке проектов.

Однако собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что маркетплейс не решит проблему с доступом к зарубежным IP-блокам: «Российские чипмейкеры, как правило, закупали их у зарубежных компаний: Synopsis, Cadence и других. Но сейчас это как минимум затруднительно». В России дизайн-центры частично разрабатывали IP-блоки, но далеко не всей необходимой номенклатуры, уточняет источник на рынке микроэлектроники, к тому же они делали это в рамках госконтрактов и исключительно под свои проекты:

«Иногда разные дизайн-центры могли за государственные деньги в рамках разных проектов фактически разрабатывать одинаковые IP-блоки. Из-за этого российским компаниям трудно продавать их друг другу».

Источник “Ъ” в правительстве также относится к проекту скептически, называя его бесполезным: «В России не так много структур, разрабатывающих и продающих IP-блоки, чтобы устраивать целый маркетплейс, их не больше десятка. Компании и так знают друг друга и сотрудничают». Он надеется, что на поддержку работы маркетплейса IP-блоков не будут потрачены бюджетные средства.

Продуктивнее, по мнению собеседника “Ъ”, было бы создать закрытую площадку, на которую российские разработчики микроэлектроники выложат технические документы по проектам, которые выполнили в рамках госзаказа: «Другие российские компании смогли бы использовать эти наработки уже в рамках собственных проектов».

Никита Королев