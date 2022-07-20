Семена упали на почву субсидий

Российские производители семян стали лоббировать идею субсидирования государством для аграриев до 70% стоимости выпускаемого в стране посадочного материала. Кроме того, предлагается квотировать его ввоз из-за границы по мере роста внутреннего производства. Эти идеи продвигаются на фоне высокой зависимости аграриев от сырья в том числе из ЕС и США, где приходится закупать до 97% семян сахарной свеклы и до 77% масличного подсолнечника. Но не все участники рынка считают, что эти меры позволят быстро снять зависимость от импорта. Для наращивания своего производства необходимо инвестировать в увеличение мощностей и закупку зарубежного оборудования, доставка которого сейчас проблематична.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На проходившем 13 июля совместном заседании комитетов по аграрным вопросам Госдумы и Совета федерации представитель «Щелково агрохим» (производитель семян) предложил субсидировать аграриям из бюджета до 70% стоимости всех семян, производимых в РФ. Об этом “Ъ” сообщили несколько участников встречи. Они также передали, что участвовавший в заседании замглавы Минсельхоза Андрей Разин посчитал «предложение заслуживающим внимания». Сейчас, как поясняют участники рынка, субсидируется до 50% стоимости только элитных семян независимо от страны происхождения. В Минсельхозе оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Гендиректор «Щелково агрохим» Салис Каракотов подтвердил “Ъ” информацию о предложении компании. По его словам, оно должно привести к сокращению зависимости от импорта семян. Так, продолжает господин Каракотов, до 97% посадочного материала по сахарной свекле сейчас приходится завозить из-за рубежа, по масличному подсолнечнику — до 77%, по кукурузе — до 50%, по рапсу — до 40%. По данным топ-менеджера, объем российского рынка семян составляет около 140 млрд руб., из них 80% приходится на оплату импортных семян в основном из стран Евросоюза и США. Объем импорта посадочного материала только для подсолнечника и сахарной свеклы достигает 60 млрд руб., указывает он.

Субсидирование закупки российских семян может изменить ситуацию, уверен господин Каракотов. Причем дотироваться должен материал, который по качеству равнозначен импортируемому или превосходит его. В «Щелково агрохим» считают, что также нужно квотировать ввоз импортных семян пропорционально росту собственного производства — это, по мнению компании, позволит уже к 2025 году достичь 70-процентной самообеспеченности посадочным материалом сахарной свеклы, кукурузы, сои, а к 2030 году — подсолнечника и рапса.

В ГК «Эконива», производящей до 80 тыс. тонн в год семян полевых культур, ожидаемо поддерживают идею субсидирования и добавляют о необходимости господдержки собственной селекции. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко считает, что мера позволит частично компенсировать существенно возросшие издержки сельхозпроизводителей. Эти предложения надо принимать срочно, считает Салис Каракотов, так как велики риски прекращения поставок иностранного посадочного материала. Так, по его словам, в прошлом сезоне на рынок РФ не было поставлено до 20% импортных семян масличного подсолнечника.

Источник “Ъ” среди производителей овощей сомневается, что предлагаемые меры позволят увеличить объем производства семян внутри страны. Даже предоставив финансирование, решить проблему одномоментно невозможно, соглашается гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, потребуются существенные инвестиции в расширение мощностей и закупку импортного оборудования, с чем сейчас большие сложности. «Эти затраты производители семян переложат на конечную цену, которая заметно вырастет для сельхозпроизводителей»,— добавляет источник “Ъ”.

По его словам, импортные семена отличаются не только повышенной устойчивости к болезням и вредителям, но из них получается более качественная продукция. К тому же иностранные компании в отличие от российских производителей предлагают не только семена, а всю технологию выращивания, добавляет собеседник “Ъ”. Кроме того, заключает Ирина Козий, далеко не для всех культур есть качественные альтернативы на российском рынке.

Алексей Полухин