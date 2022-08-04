Радоваться не стоит тревожиться

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Негативные для бизнеса последствия визита Нэнси Пелоси на Тайвань с годами будут ощущаться все сильнее

Фото: Московский центр Карнеги Негативные для бизнеса последствия визита Нэнси Пелоси на Тайвань с годами будут ощущаться все сильнее

Фото: Московский центр Карнеги

Так как визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань пока не привел к масштабному столкновению Китая с Америкой, многие отечественные бизнесмены выдохнули с облегчением. А напрасно.

После пандемии и событий 24 февраля бизнес болезненно реагирует на риски, которые могут радикально изменить глобальную ситуацию, в центре внимания то события в Херсоне, то обострение в Косово, то стрельба в Карабахе или вот драматичный полет госпожи Пелоси. Когда какой-то кризис, казалось, рассасывается, внимание немедленно переключается на другую часть света. И раз намечавшаяся было Третья мировая закончилась очередным «последним китайским предупреждением», значит, пронесло.

Проблема в том, что негативные для бизнеса последствия этого визита, скорее всего, будут развертываться на протяжении нескольких лет — постепенно и с нарастающей болезненностью, как китайская пытка.

Для начала объявленные Китаем учения усугубят логистический кризис в китайских портах. Учебная пока что блокада Тайваня китайскими ВМФ станет еще одним фактором подорожания чипов. Скорее всего, учения КНР вокруг Тайваня будут становиться все более частыми, масштабными и реалистичными, это и так происходило последние пять лет, но после визита госпожи Пелоси это самый доступный для Пекина способ показать Вашингтону всю степень своего гнева. Разумеется, ответом США станет еще более масштабная помощь острову, а эти действия будут только раскручивать спираль конфликта.

Обострение дипломатического конфликта приведет к гонке взаимных ограничений в экономике, особенно когда в ноябре контроль над Палатой представителей в США перейдет к республиканцам. Робкие надежды на смягчение торговой и технологической войны между двумя крупнейшими экономиками мира окажутся напрасными. Если через 5–10 лет эта череда шагов приведет к вооруженному конфликту в Тайваньском проливе, без «третьей мировой» в глобальной экономике не обойдется — и еще повезет, если дело не дойдет до прямого столкновения китайских и американских военных.

Правда, медленно надвигающаяся экономическая катастрофа по меркам прошлого мира, где сила была в деньгах, может стать для российского бизнеса в чем-то даже выгодной.

Так, готовясь к возможной войне на море, Пекин неизбежно еще больше озаботится доступом к наземным маршрутам импорта нефти и газа — вот и повод порадоваться российским газовикам, нефтяникам, производителям труб и их подрядчикам. С другой стороны, поскольку китайцы будут усиленно заниматься импортозамещением, у них будет ослабевать желание экспортировать свои технологические решения за рубеж, в том числе и в Россию. А для российского импортозамещения в этом тренде хорошего мало.