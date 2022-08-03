Акции «Россетей» конвертировались вниз

Владельцы обыкновенных акций «Россетей» без оптимизма восприняли новости о параметрах слияния с ФСК ЕЭС, в результате их котировки упали почти на 22%. Эксперты связывают это с несоответствием ранее достигнутым рыночным соотношениям котировок. Эксперты называют прежнюю динамику спекулятивной, но и больших перспектив роста у объединенной компании пока не видят.

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Обыкновенные акции «Россетей» стали аутсайдерами торгов на Московской бирже в среду, 3 августа. За день котировки этих бумаг обрушились почти на 22%, растеряв большую часть роста с прошлого месяца, драйвером которого стала новость о слиянии с ФСК ЕЭС (см. “Ъ” от 15 июля). При этом акции ФСК завершили сессию ростом на 5,5%. Котировки привилегированных акций «Россетей» также оказались в лидерах роста, прибавив за день более 6%.

Движение в акциях госкомпаний энергетики связано с определением коэффициентов конвертации бумаг «Россетей» в акции ФСК, одобрение которой намечено на середину сентября, отмечают участники рынка.

Совет директоров ФСК решил проводить конвертацию по обыкновенным акциям с коэффициентом 1:6,7, вместе тем соотношение рыночных цен в предшествующие дни составляло 1:8–1:9, что и вызвало разнонаправленное движение в бумагах, пояснил управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Рост котировок обыкновенных акций «Россетей» в конце июля проходил на ожиданиях, что у компании появится стратегический инвестор, но был по большей части спекулятивным, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Вместе с тем, по оценке главного аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева, для привилегированных акций «Россетей» коэффициент конвертации оказался высоким — на максимальном историческом уровне. «Они сохраняют потенциал роста в 5%, потому что закрылись при соотношении к ФСК не 1:14,1, а 1:13,4»,— пояснил он.

Теперь, по мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, исходя из объявленного коэффициента конвертации, котировки обыкновенных акций «Россетей» будут сильно зависеть от динамики ФСК. При этом для обыкновенных акций «Россетей» до даты отсечки в качестве поддержки выступает цена выкупа в рамках оферты — 60,58 коп., а для ФСК ЕЭС — 9,04 коп.

При этом господин Александров в целом не ожидает больших перспектив роста объединенной компании. По его словам, исторически дивидендная политика ФСК «была непрозрачна», а в ближайшие годы ожидаются серьезные капитальные затраты, что может привести к стагнации стоимости акций в среднесрочной перспективе.

Впрочем, за 2021 год ни «Россети», ни ФСК дивидендов не выплатили.

По мнению госпожи Мильчаковой, ближе к самому объединению компаний больший потенциал роста окажется у присоединяемой компании («Россети»), а не у присоединяющей (ФСК). Операционные результаты присоединяемой компании, по ее словам, должны в будущем улучшиться, а у присоединяющей — «не факт, потому что это она будет инвестировать в производство присоединенной компании». Впрочем, если в итоге консолидация продолжится вплоть до региональных сетей, а акционеры будут получать хотя бы 50% чистой прибыли в виде дивидендов, то по акциям ФСК можно увидеть прошлогодние цены около 20 коп. (рост в два раза), считает Виктор Тунев.

В целом российский фондовый рынок постепенно сдает позиции при благоприятном внешнем фоне — сокращении дисконта по цене Urals к Brent, цены на газ остаются вблизи рекордных значений. С начала недели индекс Московской биржи потерял более 4%. По мнению Дмитрия Александрова, давление на него оказывает дальнейшее ужесточение санкционной политики. Виктор Тунев связывает снижение рынка с ожиданием расконвертации депозитарных расписок и допуска к торам части нерезидентов, ожидая позитивную динамику не раньше середины августа. По оценке госпожи Мильчаковой, сохранение индекса в узком коридоре 2100–2200 пунктов возможно вплоть до начала сентября.

Ксения Куликова