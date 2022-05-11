Экстремистам выставили счет в «Тануки»

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В Нижнем Новгороде началось рассмотрение иска ООО «Восход» (сеть ресторанов японской кухни «Тануки») к основателю и двум участникам запрещенного в России движения «Мужское государство». Рестораторы намерены взыскать с Владислава Позднякова и его товарищей 158 тыс. руб. ущерба за прошлогоднюю экономическую атаку: пользователи заказывали доставку еды, а затем отказывались от нее. Члены группировки решили таким образом навредить «Тануки» за рекламу с чернокожими моделями и радужной упаковкой, похожей на цвета ЛГБТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Нижнего Новгорода состоялось предварительное судебное заседание по заявлению ресторанов «Тануки» от юрлица ООО «Восход», требующего возместить убытки в размере 158 тыс. руб. Ответчиками по делу проходят Владислав Поздняков, основатель признанного экстремистской организацией «Мужского государства», и два его бывших нижегородских участника Игорь Носов и Дмитрий Губанов. На них истец решил возложить убытки от спланированной в прошлом году экономической атаки на сеть «Тануки», когда участники движения заказывали в ресторане доставку еды и затем отказывались от заказов.

Как ранее сообщал “Ъ”, в августе прошлого года Владислав Поздняков в своем Telegram-канале призвал подписчиков атаковать сеть ресторанов «Тануки» и парализовать ее работу. Поводом послужила реклама с темнокожим мужчиной-моделью и радужной упаковкой, схожей по цветам с символикой ЛГБТ. Основатель «Мужского государства» Поздняков потребовал удалить эти рекламные баннеры и призвал «Тануки» извиниться перед «русской нацией» за навязывание чуждых ей ценностей.

Как рассказал “Ъ” представитель ООО «Восход» Михаил Андреев, ложные заказы блюд делались в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Звонившие отказывались от заказа со ссылкой на рекламу с темнокожим мужчиной либо в большинстве случаев не брали трубку от службы доставки. В результате еду пришлось утилизировать. По словам господина Андреева, в рестораны сети «Тануки» поступило несколько сотен таких заказов, общий ущерб составил около полумиллиона рублей

В суде рестораторы потребовали возместить им убытки от 66 ложных заказов за первые три дня спланированной травли. В качестве доказательств Михаил Андреев представил суду перечень заказов и пачку актов о списании продуктов. Также к материалам дела были приобщены заверенные нотариусом скриншоты интернет-ресурсов запрещенного «Мужского государства» с призывами атаковать сеть «Тануки» и наносить ей ущерб.

Отвечая на вопросы судьи, представитель истца пояснил, что в сети связывают убытки от утилизации продуктов по ложным заказам именно с деятельностью Владислава Позднякова, Игоря Носова и Дмитрия Губанова — они были признаны организаторами и участниками «Мужского государства» при его запрете. Организацию признали экстремистской по иску нижегородской прокуратуры в октябре 2018 года, на тот судебный процесс никто из трех ответчиков не явился. Владислав Поздняков уехал за границу и через своих представителей отрицал само существование неформальной организации и причастность к ней.

На судебное заседание по иску об убытках сети «Тануки» также никто из трех ответчиков не явился. Судья Михаил Гриц отметил, что все они были надлежащим образом уведомлены по адресам регистрации. Также суд решил запросить копию судебного решения о запрете «Мужского государства»: эпизод с травлей сети «Тануки» фигурировал и в доказательствах прокурора, но компанию к прошлогоднему разбирательству не привлекали. У истца также попросили уточнить расчет суммы ущерба, который показался суду малоинформативным.

Основное судебное заседание было назначено на 1 июня.

Роман Кряжев, Нижний Новгород