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Коммерсантъ FM
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Не ближний Новый Свет

Вино из Чили и Аргентины дорожает в дороге

Зеленая повестка в части новых требований по снижению выбросов CO2 от морских перевозок, энергетический кризис и сложности с урожаем винограда в Аргентине и Чили могут привести к росту цен на вина Нового Света в 2023 году на 30%, прогнозируют импортеры. А с учетом ограничений на ввоз вина из США, Австралии и Новой Зеландии в РФ доля сегмента может сократиться на 25–30%. Замену дистрибуторы ищут в странах СНГ, а также в Китае и Индии.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Вина Нового Света в 2023 году могут подорожать на 30% из-за дополнительных сложностей с логистикой, прогнозируют в виноторговой компании Fort. Речь идет о новых требованиях Международной морской организации (IMO), направленных на снижение выбросов CO2, что грозит снижением скорости доставки контейнеров и ростом цен на логистику на 5–10%, подсчитали в компании. Кроме того, на ценах скажется энергетический кризис, добавляют там. Директор по импорту Fort Дарья Сологуб говорит, что заметнее всего цены могут вырасти в сегменте недорогих вин, например из Чили и Аргентины, где логистика занимает большую долю в ценообразовании.

Как отмечает госпожа Сологуб, структура рынка вин Нового Света также изменится. США и Австралия запретили поставки вина в Россию в рамках санкций в ответ на военные действия на Украине, а Новая Зеландия ввела частичные ограничения. Аргентина, Чили, Уругвай и ЮАР активизировались на российском направлении, но на фоне сложностей в Fort ожидают сокращения доли Нового Света на российском винном рынке на 10–15% в бутылках и от 20% в деньгах.

Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков отмечает, что сложности с поставками из Нового Света начались еще в пандемию и усугубились с уходом из России части транспортных компаний в марте. Как следствие, стоимость морских и сухопутных перевозок выросла в несколько раз, а плохой урожай винограда в Аргентине и Чили не добавляет оптимизма, говорит топ-менеджер. По его прогнозам, политические сложности и рост цен приведут к падению доли вина из Нового Света на 25–30%. Только в первом квартале крупнейшие поставщики вин в РФ среди стран региона — Чили, ЮАР и Новая Зеландия, на которые совокупно приходилось около 10% рынка,— показали падение ввоза на 19%, 32% и 30% соответственно, указывает он. По словам господина Исаченкова, новый закон IMO, скорее, дополнительно удлинит логистику. Гендиректор RTA Хаким Ибрагимов говорит, что с начала кризиса вина Нового Света ввозятся в РФ в основном через порты Турции и Грузии.

В Beluga Group отмечают, что на фоне общего удорожания морской логистики дополнительные 5–10% несильно скажутся на ценах. Но доля вин Нового Света, действительно, снизится в пределах 10% в основном из-за запрета поставок из США, Австралии и Новой Зеландии, говорят в группе. Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов нехватки вин из Нового Света в массовом сегменте не ожидает. По его словам, Россия ранее не выбирала доступные для нее объемы вин из Чили и Аргентины, а недорогие австралийские вина разливаются на европейских заводах, которые готовы продолжать отгрузки. В Luding Group заявили, что за первую половину года увеличили импорт вин из Чили на 22%, а из Аргентины — на 59% год к году.

По словам Дмитрия Исаченкова, спрос на вино из Нового Света, которое сможет добраться до полок магазинов, сохранится, так как российского вина соответствующего качества пока в таких объемах не производится. Но уже сейчас «бюджетные» образцы из этих стран с трудом выдерживают конкуренцию с российским вином, стоимость которого выглядит привлекательнее, отмечает он. Кроме того, продолжает топ-менеджер, потенциально в борьбу за потребителя вин Нового Света могут включиться большие поставщики столовых европейских вин, страны СНГ, а также Китай и Индия. Ladoga уже начала работу в этих направлениях, готовясь к заключению контрактов, а в ряде случаев уже ждет поставок, указывает господин Исаченков.

В 2021 году импорт тихих и крепленых вин в Россию увеличился на 6,6%, до 30,08 млн дал. Производство российского вина, по данным ЕГАИС, за первую половину этого года выросло на 0,55%, до 14,4 млн дал. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что рост отгрузок российского вина сдерживается нехваткой сырьевой базы, а сокращение импорта может привести к уходу потребителя в другие категории алкоголя, например коктейли.

Анатолий Костырев

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