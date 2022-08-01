Море штрафов

Вслед за городами-миллионниками штрафы за неоплаченную парковку начали запускать на популярных российских курортах. С 1 августа, в разгар туристического сезона, санкция в 1 тыс. руб. действует в Ялте, где в прошлом году появилась первая в Крыму платная парковочная зона. Впрочем, штраф для нарушителей был введен только на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Привести в порядок парковочное пространство курортной столицы Крыма местные власти пытались не первый год. Пять лет назад, по оценке администрации города, две трети парковок в городе были нелегальными, в связи с чем чиновникам поступали жалобы на «серых» парковщиков, незаконно собирающих деньги с водителей. Нелегальные парковщики самовольно устанавливали шлагбаумы в наиболее оживленных местах Ялты и требовали с людей по 300–500 руб. за проезд или парковку, не предоставляя документов и чеков.

«Почему ялтинцы ежедневно должны тратить из своего бюджета средства, которые идут непонятным дельцам?» — возмущалась в конце 2020 года мэр Ялты Янина Павленко.

Она пообещала внедрить в городе официальную систему автоматизированных парковочных мест. Это было сделано в сентябре 2021 года: в Ялте появилось 36 парковок на 565 платных мест (на проезжей части и на отдельных капитальных парковках) с тарифами от 35 до 50 руб. за час стоянки для легковых машин и от 70 до 100 руб. для грузовиков.

С начала 2022 года, по данным местных властей, в бюджет Ялты поступило около 1,5 млн руб. от взимания платы с автомобилистов. Однако, рассказали “Ъ” в министерстве транспорта Крыма, многие владельцы транспортных средств парковку не оплачивали. Дело в том, что в региональном законодательстве не были установлены санкции для нарушителей. Власти Ялты вышли с инициативой в правительство и Госсовет республики с просьбой внести поправки в КоАП Крыма, записав в нем штраф в 1 тыс. руб. за неоплату размещения автомобиля на парковочном месте. Законопроект был внесен в начале июня и принят на прошлой неделе. Отметим, поправки касаются не только Ялты, но и всех платных зон на территории Крыма, которые могут появиться.

Фиксировать нарушения предполагается с помощью передвижных комплексов «Дозор-М» (устанавливается в патрульную машину; аналог московского «Паркона»), сообщили “Ъ” в администрации Ялты.

Прибор, пояснили чиновники, распознает госномера припаркованных транспортных средств и автоматически проверяет наличие оплаты. Данные будут переданы сначала в ГИБДД, а затем в суд. Постановления же выносит административная комиссия.

Организация «прозрачного процесса» по оплате парковок в регионе назрела давно, заявил “Ъ” экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. В Союзе автомобилистов Крыма, в свою очередь, обращают внимание, что жители Ялты неоднократно сталкивались с техническими проблемами с оплатой парковок: в некоторых местах оплата не проходит из-за слабого интернета и проблем в работе приложения.

«Говорить о массовом использовании платных парковок в небольших городах России с оглядкой на Москву, Санкт-Петербург и другие города я бы не стал,— заявил “Ъ” директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.— Ведь введение платной зоны в любом городе — это, как правило, способ борьбы со стихийным автомобильным лежбищем, закрывающим доступ к центру. В маленьких населенных пунктах эта проблема возникает реже, чем в городах-миллионниках, но случаи такие бывают. Доходная составляющая для городского бюджета в этом случае не имеет особого значения».

Александр Дремлюгин, Симферополь; Иван Буранов