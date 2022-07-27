Все идет по плану

В сложных геополитических условиях российская электоральная система демонстрирует устойчивость и запас прочности, а фактор стабильности следует пока считать главным итогом стартовавшей избирательной кампании. Об этом заявили во вторник участники круглого стола «Предвыборная конкуренция в новых условиях». В то время как на Западе падают рейтинги политиков, уходят в отставку правительства и растет социальное напряжение, в России царит полный патриотический консенсус, а политическая система работает без сбоев, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В единый день голосования 11 сентября в России пройдут прямые выборы 14 губернаторов (главу Адыгеи изберет парламент республики), депутатов 6 региональных заксобраний и 11 горсоветов административных центров субъектов РФ, а также выборы в 4,6 тыс. других органов местного самоуправления.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает «нормальность ситуации» важнейшим фактором нынешних выборов. «После начала спецоперации, в конце февраля — начале марта, звучали в публичном поле разного рода предложения о переносе или даже отказе вообще от выборов на какой-то длительный срок,— напомнил он.— Организаторы выборов, в первую очередь администрация президента, приняли решение, что это неприемлемо. И сейчас уже видно, что это решение оправданно: в целом кампании в регионах идут без "чрезвычайщины". Ситуация с политической, партийной, избирательной системой нормальная, конкуренция высокая, все необходимые инструменты для борьбы существуют, вопрос только в самих участниках — насколько они этими инструментами пользуются».

В то время как многие страны Запада переживают политический кризис, сопровождающийся развалом политических коалиций, падением рейтингов политиков и правящих партий, ростом социальной напряженности и разногласий в обществе, российская политическая система работает без сбоев, поддержал коллегу замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов. Он особо отметил консолидацию политических сил на основе патриотической повестки, оговорившись, что консенсус вовсе не означает отсутствия конкуренции, но проявляется она в основном во внутриполитической повестке.

Рост политической конкуренции зафиксировал и председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Так, по его подсчетам, среднее число кандидатов, выдвинувшихся на губернаторских выборах, выросло с 5,6 в 2021 году до 6,3 в 2022-м. Увеличилось и количество самовыдвиженцев: в 2021 году был только один такой кандидат, а в этом году — уже шесть. Всего в кампании-2022 участвуют 24 из 29 партий, имеющих такое право, хотя кандидатов в губернаторы выдвинули лишь 16 из них, а кандидатов в заксобрания — 15. При этом партии «старой парламентской оппозиции» участвуют почти во всех губернаторских кампаниях, отметил господин Григорьев: «По сути, они борются за статус главной оппозиционной силы». Например, ЛДПР и КПРФ выдвинули кандидатов в 13 субъектах, «Справедливая Россия — За правду» — в 11. «Новые люди», по оценке эксперта, подошли к вопросу участия в выборах губернаторов весьма рационально, выдвинув лишь трех кандидатов. «Вероятно, они предполагают, что репутационные потери от проигрыша более значимы, чем повсеместное участие, и в этом есть своя логика»,— признал Максим Григорьев. В целом, по его мнению, политический ландшафт «не обеднел».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин тоже считает уровень политической конкуренции на выборах в региональные парламенты обычным для циклов последних лет: в них участвуют от шести до десяти партий. Все парламентские партии выдвинули своих кандидатов во всех шести регионах, однако у «Новых людей» возникли проблемы с регистрацией списка в Северной Осетии, напомнил эксперт. У непарламентских партий охват поменьше: «Родина» выдвинула кандидатов в пяти регионах, Партия пенсионеров — в четырех, «Коммунисты России» — в трех, «Гражданская платформа» — в двух. А «Зеленая альтернатива», «Яблоко», Партия дела, Партия роста и РПСС ограничились одним регионом каждая, добавил господин Данилин.

Отметим, что эксперты движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов) в недавно опубликованном докладе сделали несколько другие выводы об особенностях нынешних региональных выборов. В частности, они указали на масштабную департизацию политической системы, которая стала возможной после отмены в 2020 году требования избирать часть региональных парламентов по партспискам. Это означает, что партиям станет сложнее получить так называемую парламентскую льготу, то есть право выдвигать кандидатов без сбора подписей, прогнозируют авторы доклада. Если на выборах-2021 такой льготой обладали 14 партий, то на данный момент гарантированно ее имеют лишь 11 партий, и в перспективе это может привести к усложнению процесса регистрации оппозиционных кандидатов. Кроме того, отмечалось в докладе, проходящая в условиях военной спецоперации на Украине избирательная кампания ознаменовалась рядом дополнительных ограничений в сфере распространения информации, а также в части недопуска на выборы лиц, осужденных за преступления и правонарушения экстремистской направленности.

Анастасия Корня, Елена Рожкова