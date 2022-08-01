«Ростех» привьет каждого

Структуры «Ростеха» стали единственными поставщиками вакцины от гриппа в рамках нацкалендаря прививок на 2022–2023 годы. Госконтракты стоимостью более 26 млрд руб. фармпроизводители, подконтрольные госкорпорации, получили без конкуренции. Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток не стал участвовать в тендерах, вероятно, из-за низкой цены. Кроме того, в 2022 году россиянам будет проблематично привиться импортными вакцинами, так как западные компании пока не готовы поставлять в Россию свои препараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подконтрольный Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ) закупил вакцины для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок сразу на 2022–2023 годы. Как выяснил “Ъ” из материалов госзакупок, в отличие от прошлых лет ФЦПиОЛ купил только две вакцины — трехвалентную «Совигрипп» от «Микрогена» и четырехвалентную «Ультрикс Квадри» от «Форта». Оба производителя принадлежат входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио». Там от комментариев отказались. ФЦПиОЛ приобрел вакцины от гриппа на 26,6 млрд руб., то есть на 13,3 млрд руб. в год, что на 2,8% меньше, чем в 2021 году. Зато увеличил количество — на 14,8%, до 69 млн доз. В Минздраве “Ъ” не ответили.

В прошлые годы Минздрав закупал трехвалентную вакцину «Флю-М», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС). Но в этом году ее нет в списке, как и четырехвалентной вакцины «Флю-М Тетра» — еще одной разработки петербургского НИИ. Год назад институт сообщал, что готов производить для нацкалендаря прививок 20 млн доз препарата в год, планируя наращивать мощности до 40 млн доз. В СПбНИИВС на запрос “Ъ” не ответили.

Предельная зарегистрированная цена «Флю-М Тетра» установлена на уровне 368,68 руб. за дозу, что соответствует стоимости производимой структурой «Нацимбио» «Ультрикс Квадри» — первой в РФ четырехвалентной вакцины, выведенной на рынок в 2019 году. Такие препараты за счет добавления еще одного штамма считаются более эффективными и постепенно заменяют трехвалентные вакцины. Поэтому госзакупки таких средств, несмотря на дороговизну, постепенно росли (см. “Ъ” от 27 октября 2021 года). В 2020 году доля четырехвалентной вакцины в закупках для нацкалендаря прививок, по данным материалов госзакупок, составляла 18,6%, в 2021 году — уже 43,2%.

Еще в прошлом году СПбНИИВС, по данным Headway Company, реализовал на гостендерах «Флю-М Тетра» на 218,9 млн руб. для региональных медучреждений и органов здравоохранения. Для них тогда эта вакцина стала третьей по объему закупок после «Ультрикс Квадри» и «Совигриппа».

В рамках нацкалендаря прививок «Флю-М Тетра» могла рассчитывать на объем рынка в 1,75 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе материалов госзакупок. На такую сумму ФЦПиОЛ закупил четырехвалентную вакцину для взрослых. Еще 6,5 млрд руб. планируется потратить на вакцинацию от гриппа детей, но такое показание есть только у «Ультрикс Квадри». «Флю-М Тетра» одобрена пока для взрослого населения.

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова предполагает, что СПбНИИВС не участвовал в госзакупках вакцин в рамках нацкалендаря прививок из-за невыгодной цены, предложенной заказчиком. В тендерах на четырехвалентную вакцину для «Нацимбио» была предложена цена 330 руб. за дозу, что ниже предельно зарегистрированной стоимости «Флю-М Тетра». Другой препарат СПбНИИВС — «Флю-М», по сути, аналог трехвалентной «Ультрикс» от «Форта», который не закупался уже в 2021 году, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он не исключает, что «Флю-М» и «Флю-М Тетра» могут быть закуплены позже.

В этом году, возможно, россиянам будет сложно привиться от гриппа и импортными вакцинами. Abbott с прошлого года не поставляет в РФ свой «Инфлювак». В компании на запрос “Ъ” не ответили. Sanofi осенью 2021 года зарегистрировала четырехвалентную «ВаксигрипТетра». В компании заявили “Ъ”, что планируют вывести ее на рынок только в 2023–2024 годах.

Полина Гриценко