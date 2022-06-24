Сок на вырост

На фоне нехватки пищевой упаковки производители соков просят правительство разрешить увеличить предельный размер тары для напитков для детей раннего возраста с 0,2 л до 0,5 л. Аналогичное послабление уже принято для молочного детского питания, но из-за временного характера этой меры особого эффекта пока нет. Участники рынка уверены, что изменения нужно закрепить на постоянной основе и логично начать с соков как основы детского питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил правительство до 30 декабря 2022 года увеличить с 0,2 л до 0,5 л максимальный объем упаковки для продажи соковой продукции для детей раннего возраста, до трех лет. Вопрос обсуждался на заседании в аппарате правительства 23 июня, рассказали “Ъ” его участники. По их словам, это должно позволить сэкономить пищевую упаковку, с приобретением которой начались проблемы на фоне кризиса в связи с военными действиями РФ на Украине.

Ограничения максимального объема упаковки записаны в техническом регламенте Таможенного союза. Для детей до трех лет сок производится порционно в упаковках по 0,2 л, 80% которой было импортной, поясняет источник “Ъ” на рынке. По его словам, эти ограничения связаны лишь с рекомендациями по порциям, а не с безопасностью продукции. Президент «Союзнапитков» Максим Новиков заявил “Ъ”, что данная мера аналогична ранее принятой в молочной отрасли. В апреле 2022 года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее с 0,2 л до 0,5 л максимальный объем упаковки при продаже молочных смесей, молока, сливок, кефира для детей до трех лет.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов указывает, что изменения в первую очередь были внесены, чтобы не останавливать и не допускать сбоев с действием в ряде регионов программы «Школьное молоко», в рамках которой молоко поставляют в упаковках по 0,2 л. По его словам, к молоку для раннего детского питания прежде всего предъявляются более жесткие требования по качеству сырья, а сами предприятия должны быть отдельно сертифицированы. Более строгие требования к составу и месту производства применяются и при производстве соковой продукции для детского питания, добавляет Максим Новиков.

В Минпромторге перенаправили вопросы “Ъ” в Минсельхоз, где оперативный комментарий не предоставили. В Роспотребнадзоре инициативу производителей соков не прокомментировали. Там отметили, что увеличение объема упаковки для детской молочной продукции также было принято для нивелирования рисков санитарно-эпидемиологического характера при реализации неупакованной молочной продукции наливом.

Собеседник “Ъ” в одном из производителей детского питания говорит, что в молочной отрасли мера особого эффекта не принесла. Там в большие объемы — 0,5 л — разливается лишь небольшой сегмент: молоко и кефир. И компании не спешат перестраивать производство из-за того, что послабление носит временный характер, а освобождение складов и закупка новой упаковки займут не менее трех-четырех месяцев. В «Прогрессе» (бренд «Фрутоняня») заявили, что не планируют выпускать продукцию большего объема, поскольку сосредоточены на малых порционных форматах, рекомендованных специалистами по детскому питанию. В PepsiCo («Агуша») и Danone («Тема») комментарии не предоставили.

Максим Новиков отмечает, что с хранением соков для детей в большой упаковке могут быть нюансы, но продукт точно подойдет для больших семей. По его словам, торговые сети в рамках временной меры также будут принимать на полки такой товар, чтобы не оставлять их потенциально пустыми. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что повышение объема упаковки для покупателей может быть привлекательно и возможным снижением цены.

Источник “Ъ” из числа производителей указывает, что меру необходимо сделать постоянной, но это возможно только на уровне ЕАЭС. И логичнее было бы начинать именно с соковой продукции, на которую в сегменте жидкого детского питания приходится до 70% продаж, указывает он. По словам источника “Ъ”, в таком случае компании могли бы также поставлять продукцию большего объема на экспорт.

Алексей Полухин