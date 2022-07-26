Свои иностранцы к бирже ближе

С конца июня нерезиденты начали проводить внебиржевые сделки на российском рынке ценных бумаг. Пока такая возможность есть у так называемых контролируемых иностранных компаний (КИК), конечными бенефициарами которых выступают резиденты России. Московская биржа планирует допустить их в следующем месяце и до биржевых торгов. Эксперты отмечают, что этому способствует стабилизация на финансовом рынке, однако предупреждают, что сделки все еще сопряжены с санкционными и операционными рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказали два источника “Ъ” на финансовом рынке, в июне контролируемые иностранные компании начали проводить внебиржевые сделки при условии, что им удалось доказать, что их конечным бенефициаром является резидент РФ.

Возможность проведения таких сделок подтвердили в Национальном расчетном депозитарии. Там пояснили, что основанием для этого являются президентский указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также решение совета директоров Банка России, принятое 24 июня. В ЦБ уточнили, что нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических и физических лиц, не требуется открывать счета депо типа С (операции по которым пока недоступны), а для подтверждения их статуса депозитарии могут самостоятельно определять перечень необходимых документов с учетом требований законодательства.

Московская биржа после обращения “Ъ” официально сообщила, что с 8 августа «планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица».

Значительные рыночные российские активы, принадлежащие нерезидентам как из недружественных, так и дружественных стран, остаются замороженными на счетах типа С. В частности, по оценке ЦБ, нерезидентам на 1 июля принадлежали ОФЗ на 2,78 трлн руб. ($5,4 млрд). Президент НАУФОР Алексей Тимофеев оценивает общие замороженные активы нерезидентов в российских акциях и облигациях в $312 млрд (см. «Ъ-Онлайн» от 13 июля).

Источник “Ъ” в крупной инвесткомпании рассказал, что разблокированы пока только некоторые счета. Он утверждает, что главный смысл данного решения — предоставить возможность торговать бумагами тем россиянам, которые владели ими через зарубежные компании, но при этом отчитывались и платили налоги в России. Для КИК доступны такие внебиржевые операции, как покупка и продажа ценных бумаг, учет перехода прав собственности, клиринг и хранение бумаг, уточнил независимый эксперт Андрей Бархота. Общее количество КИК достигает нескольких тысяч единиц, две трети из них приходится на модель, где конечным бенефициаром выступает нерезидент, подчеркнул эксперт.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ на ПМЭФ, 16 июня 2022 года: «Второй тип ограничений… те, которые были приняты как ответная мера на замораживание наших активов, и они касаются прежде всего нерезидентов».

Предпосылок для открытия окна внебиржевых возможностей для КИК с российским контролем несколько, указывают эксперты. Так, ситуация на финансовом рынке стабилизировалась — индекс Московской биржи больше трех месяцев остается в диапазоне 2100–2400 пунктов. Курс доллара больше двух месяцев — в диапазоне 50–65 руб./$, что значительно ниже не только начала этого года, но и предшествующих двух лет.

Кроме того, в брокерской компании «Ингосстрах-Инвестиции» отметили, что ряд КИК из-за связи с российскими бенефициарами попали под санкции, что блокирует их доступ к любому рынку, поэтому расширение их возможностей на российском рынке должно способствовать смягчению давления в том числе и на российских бенефициаров. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов полагает, что возможность проводить внебиржевые сделки позволяет владельцам КИК вернуть свои активы в РФ в резидентский контур. По мнению Андрея Бархоты, доступность внебиржевых сделок можно использовать как апробацию механизма ухода иностранного капитала и замещение его российским.

Ксения Куликова