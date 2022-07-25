Расписки в росте

Депозитарные расписки иностранных эмитентов с активами в России на последних биржевых торгах оказались в числе лидеров роста. Ряд ценных бумаг подорожали на 10–13% при общем росте биржевого индекса на 1,5%. Этому способствуют ожидаемая в ближайшее время конвертация расписок в локальные акции, а также инвестиционная привлекательность ряда отраслей и публикация позитивных отчетностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 25 июля, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов с российскими активами показали более уверенный рост, чем акции российских эмитентов. Так, по итогам дня индекс IMOEX вырос всего на 1,5%, достигнув отметки 2129 пунктов. При этом ценные бумаги Yandex, Polymetal, Ozon, VK Company, CIAN, Globaltrans выросли на 10–13%. Немного от них отстали депозитарные расписки TCS Group, X5 Retail Group, Ros Agro. При этом лучшими из российских оказались обыкновенные акции «Мечела» (+8,3%).

Также позитивная динамика депозитарных расписок может быть связана с исполнением закона о расконвертации, считает аналитик по российским акциям УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. В конце прошлой недели ЦБ сообщил, что с 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. В результате их владельцы получат на свои счета акции этих эмитентов. Аналитик заметила, что пока механизм распространяется только на расписки российских компаний, но в перспективе может быть реализован и для иностранных ценных бумаг. «Тогда риск блокировки операций с иностранными ценными бумагами для резидентов существенно снизится, а в случае редомициляции (перерегистрация в другой стране.— “Ъ”) компаний сойдет на нет»,— подчеркнула госпожа Михайлова.

При этом депозитарные расписки ряда компаний (Polymetal, Globaltrans, TCS Group, Ros Agro) в последнее время были лидерами снижения. И причиной продажи не всегда выступали фундаментальные факторы, отмечает личный брокер «Открытие Инвестиции» Ярослав Лазарев. Управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров также назвал рост АДР восстановительным. «Эти бумаги снижались сильнее рынка на фоне резко упавшей ликвидности и рисков, связанных с юрисдикцией эмитентов расписок»,— заметил он.

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Впрочем, спрос на ценные бумаги ряда эмитентов связан с другими факторами — корпоративными и отраслевыми. Так, по словам ведущего аналитика «Фридом Финанс» Натальи Мильчаковой, «высокотехнологический сектор в целом сегодня в приоритете у правительства, значит, это неплохая инвестиционная идея». А так как технологический сектор представлен на Московской бирже в основном депозитарными расписками, соответственно, есть и спрос на бумаги этих эмитентов, в частности Yandex, Ozon, VK Company. Кроме того, по словам господина Александрова, расписки CIAN дорожают на фоне снижения ключевой ставки, что стало подспорьем для девелоперов—клиентов компании. А позитивная динамика по акциям Polymetal может быть связана с относительно большими сделками на низколиквидном рынке в последние дни, поскольку на данный момент фундаментальных экономических причин для такой ценовой динамики в этих бумагах нет, заметила Анна Михайлова.

Кроме того, по многим эмитентам, которые представлены депозитарными расписками, в августе ожидаются отчеты по результатам шести месяцев 2022 года. Наталья Мильчакова полагает, что инвесторы могут ожидать сильных результатов компаний, которые не находятся под санкциями либо не сильно пострадали от них.

При этом участники рынка позитивно оценивают перспективы российского рынка в ближайшее время. Ярослав Лазарев отмечает, что индекс Московской биржи закрепился выше уровня 2100 пунктов. Наталья Мильчакова в ближайшую неделю ожидает сохранения индекса в диапазоне 2100–2300 пунктов, в ближайший месяц — 2000–2400 пунктов. Положительной динамике может способствовать более резкое по сравнению с рыночными ожиданиями снижение ставки ЦБ на последнем заседании (на 1,5 процентного пункта, до 8%; см. “Ъ” от 23 июля), что приведет к снижению доходностей ОФЗ, а также к пересмотру банками ставок по депозитам и перетоку части средств с вкладов на фондовый рынок, заметила Анна Михайлова.

Ксения Куликова