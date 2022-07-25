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Коммерсантъ FM
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Параллельная раскладка

Компьютерным клавиатурам понадобятся переводчики

Из-за параллельного импорта все больше ноутбуков и клавиатур поставляются в РФ без российской раскладки. По оценкам дистрибуторов, доля таких устройств к концу года достигнет 10%. Сервисы, которые наносят гравировки на клавиатуры, уже говорят об удвоении спроса по сравнению с тем, что был до начала Россией военных действий на Украине. Между тем, отмечают участники рынка, гравировка может нарушить не только товарный вид устройств из-за вскрытия упаковки, но и условия гарантии на технику.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев сообщил “Ъ”, что общее количество ноутбуков и клавиатур, поставляемых в РФ без российской раскладки, может достигнуть к концу года 10%. Это происходит из-за использования механизма параллельного импорта, причем как у крупных вендоров, официально прекративших поставки в Россию после начала ею военных действий на Украине, так и у малоизвестных китайских производителей.

По словам собеседника “Ъ” в правительстве, нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет и на исполнение ряда госконтрактов: «Реализация уже заключенных контрактов по поставке в ведомства автоматизированных рабочих мест (АРМ, включает в себя системный блок, монитор и периферийное оборудование) идет с проблемами. По условиям тендера подрядчик не может поставить АРМ без клавиатуры, с английской раскладкой — тоже не может. Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой». В «Аквариусе» (один из крупнейших производителей АРМ) отказались от комментариев.

Производители ноутбуков и клавиатур наносят гравировку на устройства в зависимости от того, куда они поставляются. Для российского рынка кириллица наносится на заводе-производителе. Параллельный импорт предполагает ввоз устройств, не предназначенных для РФ, то есть без кириллицы. По данным «М.Видео—Эльдорадо», объем розничного рынка ноутбуков в России в первом полугодии 2022 года достиг порядка 1,4 млн штук и 90 млрд руб. Клавиатур за тот же период было продано порядка 2 млн на 4 млрд руб.

«Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки в том числе в РФ»,— сказали “Ъ” в Минпромторге. На сайтах сетевых магазинов Казахстана, Белоруссии и Киргизии “Ъ” действительно обнаружил клавиатуры и ноутбуки с российской раскладкой. В Армении продаются клавиатуры как с кириллицей, так и без нее. Собеседник на IT-рынке пояснил, что в странах ЕАЭС высока доля русскоязычного населения, поэтому там всегда была потребность в ноутбуках и клавиатурах с российской алфавитной раскладкой.

В Минпромторге отмечают, что, даже если гравировка понадобится, ее стоимость невысока и «цена конечной продукции останется практически неизменной». По словам собеседника “Ъ” в крупном производителе ноутбуков, стоимость гравировки в среднем составляет 1,5–2 тыс. руб., однако на некоторых устройствах придется полностью вынимать клавиатуру, что может привести к прекращению гарантийного обязательства производителя.

Спрос на лазерную гравировку уже увеличился в полтора-два раза по сравнению с февральским и ожидается дальнейший рост, говорит управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов. По его словам, с McGraver уже начали работать крупные компании. Господин Жогов добавил, что, если раньше на русификацию отдавались преимущественно ноутбуки из США и Европы, в этом году техника привозится в основном из Турции и ОАЭ.

Исполнительный директор diHouse (входит в группу ЛАНИТ) Андрей Тарасов, подтвердил, что российской раскладки не будет на ноутбуках, ввозимых из стран, в которых не используется кириллица. По его словам, некоторые ритейлеры уже заявили о готовности самостоятельно наносить гравировку, но как они это планируют делать, пока неизвестно: «Если наносить русскую раскладку будут продавцы, им придется вскрывать коробки. Это большой минус для продаж: клиенты не готовы покупать товар со вскрытой коробкой». По словам источника “Ъ” на рынке, ритейлеры прорабатывают несколько вариантов: нанесение гравировки на устройства до продажи конечному покупателю, после продажи (как бесплатную услугу) или поставка наклеек с русскими буквами в комплекте. Собеседник “Ъ” уверяет, что гарантийные обязательства в магазинах продолжат действовать в любом случае.

Тимофей Корнев, Никита Королев, Юрий Литвиненко

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