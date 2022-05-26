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Коммерсантъ FM
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Визовы нового времени

Как туристы прокладывают дорогу в Шенгенскую зону

Ограничение работы визовых центров Италии в РФ из-за проблем с банковскими трансакциями за оплату консульских услуг заставило россиян искать альтернативы для оформления документов. Число заявителей на визы Испании резко выросло. Хотя сейчас сложно записаться на получение шенгенских виз, а авиабилеты подорожали примерно вдвое, спрос на поездки в Европу растет в том числе после снятия пандемийных ограничений. Но туроператоры пока продают ограниченное число услуг, опасаясь непредвиденных расходов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приостановка приема документов от российских заявителей визовым центром Италии в Москве из-за проблем с оплатой консульского сбора через банк «Интеза» привела к десятикратному росту числа заявителей на шенгенские визы Испании. Об этом “Ъ” сообщила начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова: «Если утром 25 мая запись была доступна на 1 июня, то вечером оказались занятыми все даты до 10 июня». Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова подтверждает, что в визовом центре Испании наблюдаются проблемы с записью.

Сообщения об ограничении работы визовых центров Италии появились на сайтах VMS (работает в Москве, Петербурге и Архангельске) и AlmavivA (Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань и Самара). Подать документы могут заявители, заранее оплатившие сбор, или те, кому это не требуется. В последнюю категорию попадают дети до шести лет и те, чьи близкие родственники проживают в ЕС и выслали им приглашение.

Марина Широкова отмечает, что решить ситуацию визовые центры планируют в ближайшее время, но конкретные сроки пока не называют. Оперативно связаться с их представителями не удалось. Собеседник “Ъ” на туррынке поясняет, что сложности в работе визовых центров Италии возникли из-за ограничений, наложенных Центробанком на зарубежные банки, в том числе на «Интезу». В ЦБ на запрос “Ъ” не ответили. Взять комментарий у пресс-секретаря посольства Италии “Ъ” не удалось: он выслан из страны 18 мая.

На сайтах других посольств и визовых центров стран Шенгенского соглашения предупреждений об ограничениях нет.

Собеседники “Ъ” в посольствах Германии, Франции и Испании о проблемах с оплатой консульского сбора не осведомлены. Дипломаты, наоборот, указывают на недавние послабления визовых формальностей. Речь идет о смягчении пандемийных требований, уменьшении консульского сбора и сокращении списка документов. В посольстве Финляндии заявили “Ъ”, что проблем с трансакциями в визовых центрах Финляндии в РФ нет.

Авиакомпании Турции взяли на себя две трети перелетов в Россию

Марина Широкова поясняет, что туристические визы россиянам оформляет Франция, но работа ограничена из-за недостатка специалистов: «Окно бронирований открывается раз в месяц, места быстро занимают — на июнь мест уже нет». Греция и Бельгия не пользуются популярностью, так как эти страны выдают визы только под даты поездки, поясняет эксперт. Юлия Липатова говорит о возможности подать документы на визу Швеции, но запись возможна только на месяц вперед.

Несмотря на ограниченное авиасообщение, россияне по-прежнему ездят в Европу.

В Aviasales констатируют, что билеты стали покупать активнее, в том числе после того, как страны смягчили пандемийные меры. Италия — лидер спроса, следом идут Сербия, Франция, Черногория, Кипр и Германия. Туристы добираются с пересадками в Турции, ОАЭ, Сербии, Армении или Марокко. Спрос на полеты в Италию за год вырос в 3,5 раза, сейчас страна формирует 1,41% оформленных на лето билетов, подтверждают в «Туту.ру».

Туроператорам и агентам доверяют лишь 30% потребителей

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что весной этого года страны ЕС сформировали 4,5% забронированных международных перелетов. В докризисном 2019 году этот показатель составлял 33,7%, в 2021 году — 8,7%. Лидером спроса в ЕС, по данным OneTwoTrip, выступает Италия (1,1% от общего объема зарубежных продаж), следом идут Франция (0,6%) и Германия (0,5%). Туристов не пугает возросшая цена поездок. По подсчетам «Яндекс.Путешествий», средняя стоимость перелета из России в Европу и обратно за год увеличилась с 26 тыс. до 60 тыс. руб. Билеты в Италию обходятся в среднем в 51,8 тыс. руб.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что поток в ЕС самостоятельный, туроператоры и агенты туры туда не продают. Приостановить продажу туров в «недружественные страны» бизнесу еще в марте рекомендовал Ростуризм. Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов объясняет, что прямого запрета нет и туроператоры продают наземное обслуживание, размещение и билеты в европейские страны. По его словам, в договорах с туристами компании прописывают пункт, что все незапланированные расходы и риски в случае их возникновения клиент принимает на себя.

Александра Мерцалова, Елена Черненко, Галина Дудина

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