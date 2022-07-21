Авиакомпаниям напомнили о родине

Решение Росавиации выдавать новые допуски на международные рейсы в зависимости от того, сколько авиакомпания летает внутри РФ, едва ли приведет к изменению стратегий перевозчиков. У них уже есть достаточное число допусков, которые регулятору довольно сложно отобрать. Эксперты видят в позиции Росавиации «декларацию приверженности» цели по перевозке 100 млн пассажиров в этом году, хотя и сомневаются в ее достижении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Межведомственная комиссия Росавиации теперь будет учитывать объем перевозок авиакомпаний на внутреннем рынке при согласовании новых допусков на международные рейсы, сообщило ведомство 20 июля. Цель изменений — «выполнение поручения президента РФ о перевозке авиакомпаниями в 2022 году не менее 100 млн пассажиров».

Речь идет об изменениях во временный алгоритм предоставления допусков, который был утвержден в середине марта. Документ приняли, чтобы те перевозчики, чьим самолетам не угрожали аресты за рубежом, смогли летать в новые для себя страны, получая допуски от авиакомпаний, которые такой возможности лишились. Например, после того как «Аэрофлот» приостановил все зарубежные рейсы, с начала марта до 20 мая по его допускам по маршруту Ташкент—Сочи выполняла рейсы «Россия» на SSJ 100. Затем «Аэрофлот» вернул свой постоянный допуск.

Решение Росавиации некоторые собеседники “Ъ” в экспертном сообществе сочли сигналом тем авиакомпаниям, которые с начала санкций переориентировали свой флот на зарубежные рейсы. В первую очередь речь идет об «Азимуте» и Red Wings, летающих на SSJ, и AzurAir. Однако собеседники “Ъ” в авиаотрасли возражают, что на данный момент у авиакомпаний не должно быть повода для беспокойства, поскольку у большинства есть внушительное число действующих допусков, а оснований для их отзыва у Росавиации не так много: это частые задержки рейсов, резкое сокращение или отказ от полетов по допуску. Источник, близкий к руководству «Азимута», предположил, что в будущем «поправка регламента» может «стимулировать к перераспределению рейсов» в пользу внутренних, но пока это неактуально. В пресс-службе AzurAir “Ъ” сообщили, «ищут возможность увеличивать программу полетов» и при подаче заявлений на запрос новых допусков на регулярные рейсы будут отталкиваться от действующего алгоритма. Напомним, компания, согласно Flightradar24, перевела все оставшиеся у нее 13 самолетов Boeing на рейсы в Турцию.

Сейчас принуждение авиакомпаний, сосредоточенных на зарубежных направлениях, летать внутри страны было бы нерациональным, учитывая ограниченность провозных емкостей, говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Однако в будущем подобный механизм может стать инструментом «отсечения» перевозчиков от направлений, на которые может претендовать «Аэрофлот», говорит он, но это будет зависеть от списка открытых для РФ стран и скорости поступления отечественных самолетов. Пока заявление Росавиации носит скорее декларативный характер, и его следует рассматривать лишь как «обозначение вектора направления усилий», полагает Илья Зотов. «Сейчас основная задача всей гражданской авиации — нарастить пассажиропоток до 100 млн человек, чтобы получить обещанную властями поддержку, и Росавиация демонстрирует свои усилия в этом»,— говорит он.

Несмотря на выделенную господдержку в 100 млрд руб., стоимость билетов внутри страны не всегда удается удерживать на низких уровнях, отмечает господин Зотов. Например, рейс «Аэрофлота» из Москвы в Минводы в один конец на 22 июля стоит от 11,2 тыс. руб. Среди других заметно подорожавших направлений — Калининград, куда продолжительность полета из Москвы выросла в полтора раза (в среднем до двух с половиной часов) из-за облета Прибалтики. Самый дешевый билет на 22 июля обойдется в 9,2 тыс. руб. без багажа у «Победы», у «Уральских авиалиний» и Smartavia билеты на ту же дату стоят от 10,5 тыс. руб. и 16,3 тыс. руб. соответственно.

Тем не менее, судя по динамике летнего расписания и проценту средней заполняемости рейсов, в объединении пассажиров считают, что у перевозчиков есть все шансы достичь намеченной цели по пассажирообороту для получения субсидии: 72% от уровня прошлого года для каждой авиакомпании. Но достичь планки в 100 млн пассажиров, по мнению Ильи Зотова, «получится вряд ли». Вероятнее всего, результаты испортят осенний период традиционного спада перевозок и прогнозируемое сокращение реальных доходов населения. «Если бы программа работала как прямая субсидия пассажиру за приобретение каждого билета, это могло бы стать более эффективной мерой стимулирования перелетов в осенний период»,— считает он.

Айгуль Абдуллина