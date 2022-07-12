Недогруз субсидий

«Волга-Днепр», единственная авиакомпания из одноименной группы Алексея Исайкина, возобновившая полеты после весенней остановки, получит менее трети из общей госсубсидии на грузоперевозки. Половина из 3 млрд руб. достанется «Авиастар-ТУ». Условия господдержки устанавливают минимальный грузооборот перевозчика с апреля по октябрь. Если он не выполнен, деньги придется вернуть. Но порог очень низкий – в 34 раза меньше, чем за тот же период 2021 года. Эксперты называют объем средств символическим, но признают, что в условиях острого кризиса в грузовой авиации он поможет ключевым игрокам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

Авиакомпания «Волга-Днепр» (входит в ГК «Волга-Днепр») получит 907,5 млн руб. субсидии из в целом 3 млрд руб., выделенных из резервного фонда правительства. Итоговый отбор получателей антисанкционной господдержки Росавиация опубликовала 12 июля. Оставшуюся сумму разделят между собой еще три грузоперевозчика: более половины средств (1,5 млрд руб.) должен получить «Авиастар-ТУ», «Авиакон Цитотранс» — 341,5 млн руб., «Абакан Эйр» — 134,5 млн руб.

По данным Flightradar24.com, «Авиастар-ТУ» и «Волга-Днепр» с лета продолжают полеты на семи самолетах каждая. Все 17 самолетов «Волга-Днепр» зарегистрированы в российском авиареестре и находятся в собственности группы. Из пяти Ил-76 один с 24 февраля находится в Кейптауне. Из 12 летающих Ан-124 рейсы выполняют только три, еще четыре застряли в Канаде и Германии (их, по словам близкого к руководству холдинга собеседника “Ъ”, не смогли вывезти из-за проблем с арендованными двигателями), еще несколько самолетов стоят в Ульяновске «из-за технических сложностей». Основная карта полетов сосредоточена внутри страны, как и у «Авиастар-ТУ».

Результатом предоставления субсидии должно стать выполнение перевозчиками не менее 136 млн т•км за апрель—октябрь, что в 34 раза меньше, чем было выполнено в тот же период 2021 года. То есть власти установили «символический порог» получения поддержки, отмечают источники “Ъ” в экспертном сообществе, указывая на принципиальную разницу с поддержкой пассажирских перевозок, где компании должны выполнить не менее 72% от пассажирооборота внутри страны.

Учитывая масштаб проблем всей группы, выделенные субсидии «выглядят нематериальными», полагает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко. Но прибыль конкретно авиакомпании «Волга-Днепр» по итогам 2021 года составила 4 млрд руб. (для сравнения, входящая в ту же группу AirBridgeCargo получила 55 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ и осуществила более половины всего российского грузооборота за год, но сейчас не летает). Если рассматривать эту помощь в разрезе отдельной авиакомпании, то она выглядит уже достаточно ощутимой, признает господин Сергиенко.

Источник “Ъ”, близкий к компании, отметил, что там рассчитывали получить более 2,5 млрд руб. Но, как полагает еще один собеседник “Ъ” в отрасли, даже эти средства «принципиально не изменили бы кризисное состояние группы». В то же время, аналитик по транспорту Елена Сахнова предлагает сопоставлять госпомощь с выручкой в 2019 году, а не в 2021 году, когда она была завышенной. Так, по ее расчетам, «Волга-Днепр» получит 12% от годовой выручки, «Авиастар» — 29%, «в целом это хорошая помощь».

Айгуль Абдуллина