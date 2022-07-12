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Коммерсантъ FM
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Недогруз субсидий

Авиаперевозчики получили 3 млрд рублей

«Волга-Днепр», единственная авиакомпания из одноименной группы Алексея Исайкина, возобновившая полеты после весенней остановки, получит менее трети из общей госсубсидии на грузоперевозки. Половина из 3 млрд руб. достанется «Авиастар-ТУ». Условия господдержки устанавливают минимальный грузооборот перевозчика с апреля по октябрь. Если он не выполнен, деньги придется вернуть. Но порог очень низкий – в 34 раза меньше, чем за тот же период 2021 года. Эксперты называют объем средств символическим, но признают, что в условиях острого кризиса в грузовой авиации он поможет ключевым игрокам.

Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

Авиакомпания «Волга-Днепр» (входит в ГК «Волга-Днепр») получит 907,5 млн руб. субсидии из в целом 3 млрд руб., выделенных из резервного фонда правительства. Итоговый отбор получателей антисанкционной господдержки Росавиация опубликовала 12 июля. Оставшуюся сумму разделят между собой еще три грузоперевозчика: более половины средств (1,5 млрд руб.) должен получить «Авиастар-ТУ», «Авиакон Цитотранс» — 341,5 млн руб., «Абакан Эйр» — 134,5 млн руб.

По данным Flightradar24.com, «Авиастар-ТУ» и «Волга-Днепр» с лета продолжают полеты на семи самолетах каждая. Все 17 самолетов «Волга-Днепр» зарегистрированы в российском авиареестре и находятся в собственности группы. Из пяти Ил-76 один с 24 февраля находится в Кейптауне. Из 12 летающих Ан-124 рейсы выполняют только три, еще четыре застряли в Канаде и Германии (их, по словам близкого к руководству холдинга собеседника “Ъ”, не смогли вывезти из-за проблем с арендованными двигателями), еще несколько самолетов стоят в Ульяновске «из-за технических сложностей». Основная карта полетов сосредоточена внутри страны, как и у «Авиастар-ТУ».

Результатом предоставления субсидии должно стать выполнение перевозчиками не менее 136 млн т•км за апрель—октябрь, что в 34 раза меньше, чем было выполнено в тот же период 2021 года. То есть власти установили «символический порог» получения поддержки, отмечают источники “Ъ” в экспертном сообществе, указывая на принципиальную разницу с поддержкой пассажирских перевозок, где компании должны выполнить не менее 72% от пассажирооборота внутри страны.

Авиакомпании недовольны тратами на хранение потерянных пассажирами вещей

Учитывая масштаб проблем всей группы, выделенные субсидии «выглядят нематериальными», полагает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко. Но прибыль конкретно авиакомпании «Волга-Днепр» по итогам 2021 года составила 4 млрд руб. (для сравнения, входящая в ту же группу AirBridgeCargo получила 55 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ и осуществила более половины всего российского грузооборота за год, но сейчас не летает). Если рассматривать эту помощь в разрезе отдельной авиакомпании, то она выглядит уже достаточно ощутимой, признает господин Сергиенко.

Источник “Ъ”, близкий к компании, отметил, что там рассчитывали получить более 2,5 млрд руб. Но, как полагает еще один собеседник “Ъ” в отрасли, даже эти средства «принципиально не изменили бы кризисное состояние группы». В то же время, аналитик по транспорту Елена Сахнова предлагает сопоставлять госпомощь с выручкой в 2019 году, а не в 2021 году, когда она была завышенной. Так, по ее расчетам, «Волга-Днепр» получит 12% от годовой выручки, «Авиастар» — 29%, «в целом это хорошая помощь».

Айгуль Абдуллина

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