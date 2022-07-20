Валерию Радаеву подбирают мандат

Экс-глава Саратовской области Валерий Радаев может быть делегирован в Совет федерации не своим преемником на посту губернатора Романом Бусаргиным, как предполагалось ранее, а новым созывом областной думы. По данным “Ъ”, «рокировка» сенаторских мандатов нужна для попадания в верхнюю палату бывшего первого заместителя министра иностранных дел, а ныне посла России в Китае Андрея Денисова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-губернатор Саратовской области Валерий Радаев (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-губернатор Саратовской области Валерий Радаев (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Саратовские единороссы проведут внеочередную партийную конференцию для выдвижения бывшего губернатора Валерия Радаева в депутаты облдумы. Об этом 19 июля сообщил депутат Госдумы, секретарь региональной ячейки «Единой России» (ЕР) Николай Панков. «Его хорошо знают, и он знаком с вопросами, которые волнуют людей. Кроме того, он уже работал в областной думе председателем (в 2007–2012 годах.— “Ъ”)»,— написал господин Панков в Telegram.

Конференция ЕР по выдвижению кандидатов в облдуму прошла буквально неделю назад, 14 июля, но в тот момент Валерий Радаев в качестве кандидата не рассматривался. В конце мая, спустя две недели после отставки, он снялся с праймериз, на которые заявлялся еще в статусе губернатора-«паровоза».

Источники “Ъ” тогда говорили, что господин Радаев продолжит карьеру в Совете федерации, куда его после сентябрьских выборов делегирует Роман Бусаргин.

Однако 19 июля Николай Панков рассказал, что сенатором от исполнительной власти будет другой человек — «вероятно, дипломат». «Хотя он и не трудился у нас, думаю, что с его приходом в Совет федерации область выиграет. В том числе в вопросах создания новых рабочих мест, расширения производств и привлечения инвестиций. Опыт международной работы даст новые возможности для развития нашей области»,— написал депутат.

Господин Панков отказался пояснить “Ъ”, кого он имел в виду. По словам источников “Ъ”, речь может идти о чрезвычайном и полномочном после РФ в КНР, бывшем первом заместителе министра иностранных дел России Андрее Денисове. В октябре заслуженному работнику дипломатической службы исполняется 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности. Источник “Ъ” в Совете федерации заявил, что «такой вариант рассматривается». В ЕР эту информацию не комментируют. Врио губернатора Роман Бусаргин должен определиться с кандидатами в сенаторы до 27 июля.

Уход высокопоставленных работников МИДа на «пенсию» в верхнюю палату — не редкость. Например, в сентябре 2019 года, через месяц после 70-летия, сенатором от главы Сахалинской области стал бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин. Позже он возглавил комитет Совфеда по международным делам. Напомним, что для кандидатов в сенаторы существует «ценз оседлости» (они должны постоянно проживать в соответствующем регионе в течение пяти лет до выдвижения в верхнюю палату или суммарно 20 лет в прежние годы), но на дипломатов он не распространяется.

Сейчас сенатором от исполнительной власти Саратовской области является бывший начальник ГУ МВД по региону Сергей Аренин (заместитель председателя комитета по обороне и безопасности), а от законодательной — экс-депутат заксобрания Олег Алексеев (член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию).

Что касается Валерия Радаева, то пропуск предварительного голосования не помешает ему принять участие в выборах, объяснил “Ъ” Николай Панков: выдвижение экс-губернатора уже согласовал генсовет ЕР.

Правда, будет ли он делегирован на сенаторский пост по квоте облдумы, депутат уточнять отказался. По словам источника “Ъ” в руководстве партии, это возможный вариант. В саратовском отделении “Ъ” сказали, что дата проведения дополнительной конференции пока обсуждается.

Добавим, что единороссы уже выдвинули в облдуму 30 кандидатов по одномандатным округам и 40 человек по спискам. Среди «паровозов» списка — депутаты Госдумы Николай Панков, Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин, а также мэр Саратова Михаил Исаев. Последний одновременно баллотируется по округу №4 против известного блогера, экс-депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Действующий спикер саратовского парламента Александр Романов в выборах не участвует.

Политолог Дмитрий Олейник видит две возможные причины для непредвиденного выдвижения Валерия Радаева в облдуму: «Или нашелся дипломат, нужный в Совете федерации, и для него подходит Саратовская область в качестве субъекта выдвижения, или в регионе не нашли претендента на пост председателя облдумы лучше, чем Валерий Радаев». Есть также версия, что после отставки экс-губернатору не смогли подобрать место в федеральных структурах, но она выглядит «малоубедительной, исходя из возможностей саратовского лобби» (самый высокопоставленный выходец из Саратова — спикер Госдумы Вячеслав Володин), резюмирует эксперт.

Сергей Петунин, Саратов; Андрей Прах; Елена Черненко