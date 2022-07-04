Коммунисты настроились на фильтр

Три парламентские партии определились в минувшие выходные с кандидатами на пост главы Саратовской области. «Единая Россия» выдвинула врио губернатора Романа Бусаргина, ЛДПР — экс-депутата Госдумы Дмитрия Пьяных, а КПРФ — действующего парламентария Ольгу Алимову. Ранее в числе потенциальных выдвиженцев от КПРФ рассматривались депутат облдумы Александр Анидалов, популярный блогер Николай Бондаренко и даже опальный экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин. Но в итоге партия остановилась на кандидате, который имеет наибольшие шансы преодолеть муниципальный фильтр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат Госдумы Ольга Алимова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин Фото: Диана Бурлаченко Следующая фотография 1 / 2 Депутат Госдумы Ольга Алимова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин Фото: Диана Бурлаченко

На конференции 3 июля единороссы ожидаемо выдвинули в губернаторы экс-председателя регионального правительства Романа Бусаргина, возглавившего область после отставки Валерия Радаева. Господин Бусаргин рассказал однопартийцам, что основой его избирательной программы будет программа социально-экономического развития субъекта, с которой уже ознакомился председатель партии Дмитрий Медведев, а ее главная цель — повышение уровня жизни людей.

В тот же день конференция саратовского обкома КПРФ выдвинула кандидатом в губернаторы первого секретаря ячейки, депутата Госдумы Ольгу Алимову. Она уже баллотировалась в губернаторы в 2017 году и заняла второе место с 16,3% голосов (губернатор-единоросс Валерий Радаев получил тогда 74,3%). В КПРФ заявили, что «руководство возлагает большие надежды на губернаторские выборы в регионе».

Интересно, что до последнего момента госпожа Алимова не считалась основным претендентом на выдвижение: в конце мая первый зампред ЦК Юрий Афонин говорил, что от КПРФ будет баллотироваться глава фракции в облдуме Александр Анидалов. По информации осведомленного источника “Ъ”, против этого выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, избранный от Саратовской области. Кандидатуру Ольги Алимовой, в свою очередь, не поддержали в ЦК КПРФ: она считается ближайшим соратником экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина, лишенного мандата за незаконную охоту, и этот факт якобы может быть использован оппонентами в ходе избирательной кампании.

«Тогда коммунистам пригрозили, что в случае выдвижения кого-либо, кроме Ольги Алимовой, кандидат от КПРФ не пройдет муниципальный фильтр»,— утверждает собеседник “Ъ”.

Отметим, что для регистрации кандидату нужно собрать подписи 6% муниципальных депутатов, то есть 191 автограф.

Ранее в качестве вероятного выдвиженца КПРФ также рассматривался бывший депутат облдумы Николай Бондаренко — блогер и один из наиболее узнаваемых в регионе политиков. Он ведет несколько каналов на YouTube, за самым крупным из которых — «Дневником депутата» — следят более 1,7 млн пользователей. Господин Бондаренко неоднократно говорил, что готов баллотироваться в губернаторы, и эту инициативу поддерживали в обкоме, называя его «сильным оппонентом» для кандидата от правящей партии. Правда, коммунист оговаривался, что будет подчиняться решению партии.

Ольга Алимова рассказала “Ъ”, что руководство КПРФ действительно рассматривало возможность выдвижения и Александра Анидалова, и Николая Бондаренко, и даже Валерия Рашкина: «Мы рассматривали разные варианты, поэтому долго не утверждали кандидата. Но если использовать трибуну, то это должен быть опытный человек». По ее словам, при выдвижении других кандидатов был бы велик риск, что муниципальные депутаты от «Единой России» откажутся их поддерживать: «Представляете, что может быть единороссу, который поставит подпись за выдвижение Николая Бондаренко?» Сейчас партия готовит письма в муниципалитеты с просьбой помочь кандидату от КПРФ преодолеть фильтр, добавила госпожа Алимова.

Саратовская область — не единственный регион, где КПРФ выдвигает в этом году компромиссную фигуру на губернаторских выборах. Так, в Бурятии вместо депутата Госдумы, политика-тяжеловеса Вячеслава Мархаева баллотируется депутат регионального парламента Виктор Малышенко. А в Марий Эл коммунисты и вовсе не стали выставлять своего кандидата против врио губернатора, самовыдвиженца Юрия Зайцева.

Что касается ЛДПР, то о ее намерении выдвинуть в губернаторы Саратовской области бывшего депутата Госдумы, а ныне координатора региональной ячейки Дмитрия Пьяных сообщалось еще в июне. «Справедливая Россия — За правду» проведет конференцию 9 июля, на которой, по данным “Ъ”, кандидатом станет глава отделения Артем Чеботарев.

Политолог Александр Пантелеев считает выдвижение Ольги Алимовой просчитанным шагом со стороны коммунистов: «У Николая Бондаренко широкая скандальная известность, но она рассчитана на молодых людей, которые, как правило, на выборы не ходят. С этой точки зрения у Алимовой больше возможностей собрать голоса избирателей». По мнению политолога Дмитрия Олейника, избирательная кампания в Саратовской области развивается по ожидаемому сценарию: «При таком течении Роман Бусаргин получит немного больше, чем Валерий Радаев на прошлых выборах. Факторов два: общий рост рейтинга "Единой России" и фактор новизны господина Бусаргина». А на результатах КПРФ будет сказываться нисходящий тренд из-за усталости от ее лидеров, в число которых попадает и Ольга Алимова, добавляет эксперт.

Сергей Петунин, Саратов