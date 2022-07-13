Энергокольцо размыкается

Литва предлагает Латвии и Эстонии досрочно отключиться от энергосистем России и Белоруссии, покинув энергокольцо БРЭЛЛ уже в 2024 году. Российские регуляторы не знают о переговорах, но не видят угроз для энергосистем центральной России и Калининграда. Аналитики сомневаются в возможностях прибалтийских стран ускоренно разорвать энергосвязи, оценивая их дополнительные расходы на покупку энергии в ЕС в €400 млн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Литва настаивает на отключении стран Прибалтики от энергосистем России и Белоруссии уже в 2024 году, то есть на год раньше плана. Страна уже ведет переговоры с Эстонией и Латвией, заявил 13 июля глава Litgrid (сетевой оператор Литвы) Рокас Масюлис. Он добавил, что в дискуссии также участвует Еврокомиссия. Речь идет о разрыве энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия).

Энергосистемы России, Белоруссии и стран Балтии имеют общие электросвязи еще со времен СССР, что позволяет им вести физические и коммерческие перетоки электроэнергии.

В 2001 году страны подписали межправительственное соглашение о БРЭЛЛ, которое предполагает, в том числе, синхронный режим работы энергосистем и взаимную поддержку резервами в случае аварий.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы РФ) сообщили “Ъ”, что страны Балтии не начинали с ними переговоров о выходе из БРЭЛЛ.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил “Ъ”, что «никаких рисков для энергосистемы России нет».

Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина реализован комплекс мероприятий, обеспечивающий независимое электро- и газоснабжение всех потребителей Калининградской области. В Калининградской области построены три ТЭС, установленная мощность области увеличена до 1,9 ГВт при максимуме потребления в 810 МВт в 2021 году.

Страны Прибалтики давно хотят отключиться от энергосистемы России, но не могут этого сделать из-за серьезного энергодефицита. Например, Литва в 2021 году самостоятельно произвела лишь 40% от внутреннего спроса на электроэнергию. Прибалтийские государства увеличивали покупку электроэнергии из РФ, поскольку такие поставки были более выгодны. В 2021 году Россия увеличила экспорт в этот регион на 37%, до 4,7 млрд кВт•ч.

Гитанас Науседа, президент Литвы, 22 июня: «Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим».

Россия прекратила экспорт электроэнергии в страны Прибалтики с мая текущего года, сославшись на проблемы в денежных расчетах на бирже NordPool. По оценкам источников “Ъ”, из центральной России и из Калининградской области в Прибалтику было поставлено около 1,8 млрд кВт•ч.

Кирилл Степанченко из Vygon Consulting считает, что остановка импорта электроэнергии из РФ стала возможна благодаря низкому спросу в летний период и использованию почти на полную мощность ЛЭП из ЕС и Скандинавии. По его мнению, выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ возможен только после запуска линии Harmony link из Польши на 700 МВт, который запланирован в 2025 году.

Регина Лянзберг из Kept полагает, что технически ничего не препятствует отключению энергосистем стран Балтии от единой энергосистемы России. Раньше была проблема балансирования энергосистем Балтии, но теперь его можно будет осуществлять через энергомосты с ЕС — LitPol Link (Литва—Польша) и NordBalt (Литва—Швеция). Для Белоруссии разрыв БРЭЛЛ также может пройти без последствий, поскольку у нее достаточно связей с Россией, отмечает аналитик.

«При полном отказе от российской электроэнергии придется использовать более дорогую тепловую генерацию, что может привести к дополнительным затратам в объеме около €250 млн, а также платежам за выбросы СО2 в объеме еще около €150 млн в год»,— предупреждает Кирилл Степанченко.

Партнер адвокатского бюро «А-ПРО» Екатерина Макеева отмечает, что в соглашении БРЭЛЛ предусмотрен порядок одностороннего расторжения договора: такая сторона должна уведомить другие за шесть месяцев. При этом раздел о форс-мажоре предусматривает освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, если исполнению препятствуют, в частности, войны или военные операции любого характера, указывает юрист. В текущих условиях, считает Екатерина Макеева, эта формулировка может быть использована как обоснование ухода от ответственности.

Полина Смертина