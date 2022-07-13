Визит Ван И оккупировал Азию

Глава МИД КНР Ван И продолжает двухнедельное турне по Юго-Восточной Азии, в программу которого вошли встречи глав МИДов стран G20 и секретариата АСЕАН в Индонезии, а также визиты в Таиланд, Филиппины, Малайзию и заседание представителей государств дельты Меконга в Мьянме. Поездка главы китайской дипломатии дала старт дипломатическому контрнаступлению Пекина, призванному торпедировать американскую стратегию превращения Индо-Тихоокеанского региона в «антикитайский мир». Отговаривая страны региона от навязываемого им противостояния с КНР, Пекин готов стать для них не только привлекательным инвестором, но и гарантом безопасности в зоне своих стратегических интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wang Quanchao / Xinhua / AP Фото: Wang Quanchao / Xinhua / AP

Завершающаяся в четверг марафонская поездка Ван И по Юго-Восточной Азии стала ответом Пекина на серию американских инициатив по выстраиванию в Индо-Тихоокеанском регионе пояса сдерживания Китая. Наступательный настрой главы китайской дипломатии подтвердили его громкие заявления, сделанные в понедельник в Джакарте на заседании секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «Сегодня страны региона, в том числе АСЕАН, находятся под давлением, их пытаются заставить выбрать сторону. Мы должны оградить регион от каких-либо геополитических расчетов, не попадаться в ловушку закона джунглей и не допустить, чтобы крупные державы использовали нас в качестве шахматных фигур в своем соперничестве друг с другом»,— обратился к региональным соседям Ван И.

Еще одно его громкое заявление в Джакарте касалось проблемы Тайваня. «Когда закон "одного Китая" оспаривается или саботируется, на Тайваньский пролив надвигаются темные тучи или даже свирепые бури»,— напомнил Ван И.

Между тем главным событием турне китайского министра, начавшегося еще 3 июля, стала его субботняя встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшаяся на полях встречи G20 на Бали. В условиях системного противостояния Вашингтона и Пекина личное общение глав дипломатических ведомств двух стран происходит редко, однако полностью не прерывается, как это произошло в отношениях Москвы и Вашингтона (напомним, что Энтони Блинкен встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым демонстративно отказался).

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Встреча Энтони Блинкена и Ван И показала: Пекин не только не готов идти на уступки Вашингтону, но и предъявляет ему встречные обвинения в глобальной антикитайской кампании. «Многие считают, что у США все более серьезная форма синофобии. Если продолжится раздувание подобной "угрозы", американская политика в отношении Китая зайдет в безвыходный тупик»,— заявил Ван И. «Американская сторона должна прекратить распространять клевету о политической системе нашей страны, перестать очернять внутреннюю и внешнюю политику Китая. США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР»,— продолжил китайский министр. Он также предостерег США от развязывания новой «холодной войны», обратившись к Энтони Блинкену с таким призывом: «Не надо прикрываться правами человека и лозунгами демократии с целью ущемления интересов КНР».

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Тезис о недопустимости перехода мира к новому уровню конфронтации, в которую неизбежно будут втянуты ведущие региональные державы, Ван И повторил своим коллегам из Южной Кореи и Индии — государств, имеющих стратегические союзнические или партнерские отношения с США. «Сейчас в первую очередь необходимо предотвратить опасность распространения в регионе мышления "холодной войны". Нужно избегать участия в политике противоборствующих блоков, формируемых крупными государствами»,— предупредил Ван И в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

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В свою очередь, общаясь со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, Ван И выразил сожаление в связи с попытками Запада разыграть карту украинского кризиса для давления на Пекин. «Некоторые страны используют украинский кризис в качестве предлога для введения односторонних санкций в отношении Китая и других государств. Это ненадлежащие и незаконные действия, которые вредят нормальным межгосударственным обменам, а также международной торговле. Кроме того, они ведут к дальнейшему усложнению и расширению масштабов кризиса на Украине»,— констатировал Ван И.

Заявления и дипломатические контакты Ван И в ходе его азиатской поездки демонстрируют решимость Пекина не довольствоваться ролью обороняющейся стороны в условиях украинского кризиса и нового противостояния Востока и Запада. Подобной активности Пекина во многом способствуют нарастающая усталость от войны санкций и отсутствие мотивации для ее продолжения у значительной части незападного мира, определяемой термином «глобальный Юг».

Эту реальность первым был вынужден признать глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, по итогам встречи на Бали заявивший: позиция Запада по Украине сталкивается с растущим сопротивлением в мире. «Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Главный вывод заключается в том, что в абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Но жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам»,— заявил в воскресенье Жозеп Боррель, признав, что российская спецоперация на Украине «углубила геополитические разногласия». «На мартовском голосовании в Генассамблее ООН российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции. А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. G7 и страны-единомышленницы едины в осуждении, санкциях против России и попытках привлечь к ответственности ее режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве "глобального Юга", часто придерживаются иной точки зрения»,— с сожалением констатировал Жозеп Боррель.

Между тем турне главы МИД КНР свидетельствует о том, что на роль нового лидера «глобального Юга» выдвигается Пекин, имеющий необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы уйти от конфронтации с региональными союзниками США и вовлечь их в орбиту своей политики. В связи с этим примечательное заявление в ходе визита китайского министра в Манилу сделал новый президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. «Китай не просто наш сосед, но еще и партнер и друг. Двусторонняя дружба может и должна продолжать укрепляться. Проблема Южно-Китайского моря не является основной повесткой в двусторонних отношениях, она не должна ограничивать и препятствовать развитию нашего сотрудничества»,— заявил лидер Филиппин, со времен «холодной войны» находящихся под зонтиком безопасности США.

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В свою очередь, в ходе визита главы МИД КНР в Бангкок по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем была достигнута договоренность о создании Китаем, Таиландом и Лаосом трехстороннего «коридора экономического развития», основанного на логистических связях, торговле и инвестициях. «Важнейшая задача — создать экономический коридор, связывающий Китай, Лаос и Таиланд, чтобы построить систему экономической взаимосвязанности наших трех стран в интересах их дальнейшего экономического развития»,— заявил глава МИД КНР в Бангкоке. По его словам, проект предусматривает построение транспортных путей, которые свяжут зону приоритетного экономического развития «Восточного коридора» Таиланда с Лаосом и через Лаос — с китайской провинцией Юньнань. Создаваемый сухопутный транспортный путь должен стать частью нового сухопутно-морского коридора для доставки товаров из Юго-Восточной Азии в Европу.

«Китайская внешняя политика стремительно меняется,— констатировал в разговоре с “Ъ” директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.— Если еще около года назад основной моделью Пекина было максимальное проталкивание инфраструктурного проекта "Пояс и путь" и объяснение того, что от этого "выигрывают все", то теперь концепция заметно расширилась. В ситуации, когда США создают "антикитайский контур" по всему миру, Пекин выстраивает свой "контур обороны"». По словам эксперта, «поездка Ван И по Юго-Восточной Азии показывает, что Китай может выступать не только перспективным инвестором, но и гарантом безопасности в зоне своих стратегических интересов».

Алексей Маслов заверил, что жесткие заявления, прозвучавшие в ходе встречи Ван И с Энтони Блинкеном,— «это не какие-то абстрактные угрозы в адрес США» «Партнеры Китая получили сигнал о том, что Пекин действительно готов выстроить стратегическую коалицию и предложить альтернативу американской стратегии. При этом парадокс в том, что Россия, сама того не желая, выступила как триггер тех стратегических инициатив Пекина, о которых сам Китай еще несколько месяцев назад и не помышлял»,— резюмировал эксперт.

Сергей Строкань