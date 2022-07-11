Игра в СВО

С 8 по 10 июля в Красногорске прошел съезд молодежного движения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Ее лидеры Сергей Миронов и Геннадий Семигин посетовали, что не все молодые люди до конца понимают смысл специальной военной операции (СВО) и у многих она до сих пор вызывает вопросы. Делегаты съезда в ответ продемонстрировали собственные проекты, направленные на убеждение сомневающихся. Среди них: квест, включающий в себя игру в сапера, и реконструкция СВО на Куликовом поле, сопровождающаяся мастер-классами по владению шашкой от казаков. Эксперт считает, что СРЗП стремится не столько привлечь молодежный электорат, сколько показать власти «свою полную и безоговорочную поддержку спецоперации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер СРЗП Сергей Миронов следит, чтобы актив не отклонялся от политической линии — не обязательно партийной, главное верной

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лидер СРЗП Сергей Миронов следит, чтобы актив не отклонялся от политической линии — не обязательно партийной, главное верной

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В бизнес-центр Riga Land, расположенный в Красногорском городском округе Московской области, приехали представители движения «Молодежь "Справедливой России"» из 50 регионов страны, а также гости из Донецкой и Луганской народных республик. В последний день съезда его посетили председатель СРЗП Сергей Миронов и сопредседатель партии Геннадий Семигин. «Вы сила в прямом смысле этого слова, за вами будущее»,— обратился Сергей Миронов к делегатам и, отметив значение работы с подрастающим поколением, перешел к теме специальной военной операции и противостояния России и Запада. «Не все поняли, что произошло 24 февраля, некоторые уехали и поливают свою родину в угоду так называемым западным ценностям, которые ведут к уничтожению человечества,— на собственном примере демонстрировал господин Миронов, как надо вести разъяснительную работу.— Зайдите в интернет, посмотрите, как выглядит так называемая жена премьер-министра Люксембурга (Ксавье Беттель стал первым в ЕС действующим премьер-министром, заключившим гей-брак.— “Ъ”). Я не хочу, чтобы у нас появились родитель номер один, номер два, номер три и далее по списку». Политик уверял молодежь, что Россия борется «не только с нацистским режимом на Украине, но и за будущее всего человечества».

В течение первых двух дней съезда молодежь эсеров занималась сочинением кодекса патриотов, но господин Миронов высказал к нему замечания. «Вы пишете, что настоящего патриота отличает уважительное отношение и дружелюбие ко всем народам, проживающим на территории Российской Федерации. А другие народы? Что мы имеем против индусов, китайцев или арабов? Или вот: "поглощение внешних ресурсов" (с целью развития себя и окружающего пространства.— “Ъ”). Честно говоря, я за внешние ресурсы испугался»,— признался политик. В своей речи он также успел высказать традиционные претензии к финансово-экономическому блоку правительства и Центробанку. В этот раз, по мнению Сергея Миронова, они «не знали, что делать» с укрепившимся рублем.

Геннадий Семигин также отметил, что у молодежи «возникло много вопросов» по спецоперации, хотя «подавляющее большинство, конечно, поддерживает». Чтобы повысить уровень поддержки боевых действий среди сверстников «Молодежь "Справедливой России"» разбилась на команды и подготовила специальные проекты. Так, проект «5-Z», подготовленный отделением из Свердловской области, подразумевает прохождение пяти квестов, среди которых — тир и саперская игра. По ее итогам участники получат партийные сувениры, но на этом «работать с ними» не закончат, ведь у организаторов игры останутся их контакты, пообещал представлявший проект Константин Булавицкий. Предполагаемыми партнерами проекта, по замыслу его авторов, могли бы стать военкоматы и военно-патриотические клубы.

Благотворительно-просветительский фестиваль «Zнай Донбасс» должен показать людям, «какой замечательный край к нам возвращается». В программе — музыкальная часть, к которой авторы идеи хотят привлечь певицу Юлию Чичерину и ансамбль «Донбасс», а также фотовыставка и лекторий. Собранные с помощью проекта средства предполагается направить на покупку квадрокоптеров и бронежилетов.

Впечатляющим по размаху оказался проект «Ратоборец», подготовленный командой «Русские скрепы». Его авторы решили провести глобальную реконструкцию событий специальной военной операции на Куликовом поле в Тульской области. О том, как проходила СВО, должны рассказать ветераны. Кроме того, в рамках проекта казаки должны дать уроки обращения с шашкой и верховой езды.

Были и более «мирные» проекты — например, организация гастролей Донецкого государственного академического театра или план по развитию кинотеатров под открытым небом, в которых будут исполняться патриотические песни.

После закрытия съезда Сергей Миронов заявил, что партия может поддержать как минимум три проекта, хотя и не уточнил, какие конкретно. «Нам было очень важно почувствовать, что все наши председатели (региональных отделений.— “Ъ”) словом и делом поддерживают специальную военную операцию»,— заключила лидер движения «Молодежь "Справедливой России"» Анастасия Павлюченкова.

Политолог Константин Калачев сомневается, что представленные проекты могут помочь справороссам на выборах. Их традиционный электорат совсем не молод, а молодежь действительно относится к спецоперации неоднозначно, но и на выборы активно не ходит, отмечает эксперт. Кроме того, по оценке господина Калачева, в поддержке СВО эсерам трудно конкурировать с ЕР и КПРФ: одни притягивают всех патриотов-лоялистов, другие — патриотов-критиков власти. «Это больше похоже на способ показать власти полную и безоговорочную поддержку СВО, а также понимание приоритетов»,— резюмирует политолог.

Ксения Веретенникова