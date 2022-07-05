Посол по особым повышениям

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный провокационными высказываниями и оскорбительными выпадами в адрес принимающей стороны, вскоре вернется в Киев. Об этом со ссылкой на источники сообщают немецкие СМИ. Ранее МИД Украины был вынужден открещиваться от, мягко говоря, спорных суждений своего высокопоставленного сотрудника. Однако об опале скандального дипломата, судя по всему, речи не идет: наоборот, ему прочат повышение в должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (на фото) прославился чуть ли не на весь мир, когда обозвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Фото: Wolfgang Kumm / Picture Alliance / Getty Images Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (на фото) прославился чуть ли не на весь мир, когда обозвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Фото: Wolfgang Kumm / Picture Alliance / Getty Images

Андрея Мельника можно по праву назвать самым известным и противоречивым из всех ныне работающих в Берлине иностранных дипломатов: не проходит и недели без его едкого высказывания в адрес членов немецкого правительства, политиков, экспертов. На днях же издания Bild и Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, в том числе с украинской стороны, сообщили, что осенью посол вернется в Киев. При этом собеседники журналистов настаивают: об отставке дипломата речи не идет. По данным Bild, в Киеве 46-летний Андрей Мельник «на очень хорошем счету» и ему, вероятно, будет предложен пост заместителя министра иностранных дел.

Андрей Мельник родился во Львове 7 сентября 1975 года. В 1997 году окончил факультет международных отношений Львовского государственного университета. В 1998-м получил в Лундском университете (Швеция) степень магистра в области международного права и прав человека. В 2004 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук. В 1997 году поступил на дипломатическую службу. В 2004–2005 годах был главным консультантом главного управления внешней политики администрации президента Украины. С 2007 по 2010 год работал генконсулом Украины в Гамбурге, с 2010 по 2014 год — директором третьего территориального департамента МИД Украины. 19 декабря 2014 года назначен послом в ФРГ.

Между тем журналисты обращают внимание на то, что о скором отъезде посла стало известно на фоне, пожалуй, наиболее громкого скандала вокруг его персоны. Разразился он после того, как Андрей Мельник в интервью популярному немецкому блогеру Тило Юнгу весьма одобрительно высказался об украинском националисте Степане Бандере. При этом дипломат заявил об отсутствии доказательств того, что Бандера был пособником Гитлера и что соратники украинского националиста принимали участие в массовых расправах над евреями и поляками. По словам Андрея Мельника, «этот нарратив» — о преступлениях украинских повстанческих формирований в годы Второй мировой войны — продвигается Россией и по разным причинам (в том числе политическим) поддерживается Германией, Польшей и Израилем.

«Я посещал могилу Степана Бандеры (в Мюнхене.— “Ъ”), потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу, борьбы за независимое украинское государство в крайне сложных обстоятельствах... Борец за свободу неподвластен никаким законам. Робин Гуд всеми почитается, а он тоже не по законам действовал»,— сказал посол.

Эти заявления вызвали глубокое недоумение в Германии и бурю возмущения в Израиле и Польше. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер сказал, что в ведомстве рассматривают слова Андрея Мельника как личное мнение посла, а не как официальную позицию Украины. Уполномоченный правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн добавил, что подобные высказывания «на руку России», которая оправдывает свою военную операцию на Украине в том числе борьбой против неонацизма. Он призвал Киев присоединиться к Международному альянсу в память о холокосте (IHRA) и воспользоваться этой площадкой для прояснения исторических вопросов.

В посольстве Израиля в Берлине тем временем отметили, что «заявления украинского посла являются искажением исторических фактов и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками».

В дипмиссии добавили, что слова украинского дипломата «не только подрывают ценности, которыми мы все дорожим и в которые верим», но и «дискредитируют мужественную борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире».

Глава МИД Польши Збигнев Рау, в свою очередь, поднял вопрос о высказываниях Андрея Мельника в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «Мы оба охарактеризовали его (Андрея Мельника.— “Ъ”) заявление как личное мнение, содержащее много исторической лжи»,— сказал польский министр журналистам после этой беседы. Збигнев Рау выразил уверенность в том, что «украинская и польская стороны в будущем будут действовать вместе, если речь идет о попытках дезинформации, а также публичных заявлениях, которым недостает дальновидности и ответственности».

На этом фоне МИД Украины поспешил официально дистанцироваться от утверждений своего сотрудника. «Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины»,— подчеркнули в ведомстве.

Комментировать заявления экстравагантного дипломата украинскому внешнеполитическому ведомству приходится не впервые. Ранее он, во-первых, назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание ехать в Киев после того, как там не приняли президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Во-вторых, обвинил самого Франка-Вальтера Штайнмайера в создании «паутины контактов с Россией» и неготовности отказаться от этих «священных» связей ни при каких условиях. В-третьих, раскритиковал бывшего канцлера Ангелу Меркель за слишком «некритичное» отношение к политике ее правительства на российском направлении. В-четвертых, обозвал «кучкой псевдоинтеллектуальных лузеров» немецких экспертов, призвавших Украину скорее пойти на перемирие с Россией. В-пятых, упрекнул немцев в отсутствии гостеприимства по отношению к украинским беженцам. И в-шестых, сравнил темпы поставок Украине вооружений из Германии со скоростью улитки.

Источник “Ъ”, близкий к МИД Германии, говорит, что в Берлине эти выпады в адрес принимающей стороны «вызывают недоумение и раздражение».

«Но при этом все всегда помнят, что Мельник представляет страну, которая оказалась жертвой агрессии со стороны куда более мощного государства, и его главная задача сейчас — не нравиться, а добиваться поставок вооружений и иной практической поддержки, что ему в целом неплохо удается»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Сам Андрей Мельник признает, что порой перегибает палку. Так, в недавнем интервью Der Spiegel он заверил, что не хотел обидеть Олафа Шольца сравнением с «ливерной колбасой». «Об этом высказывании я, конечно, задним числом сожалею. Многие не только в Германии, но и на Украине были ошарашены. Мой президент (Владимир Зеленский.— “Ъ”) тоже не был впечатлен, нужно сказать»,— признал дипломат. В связи с этим он готов принести канцлеру извинения. «Когда у меня будет такая возможность, я извинюсь перед ним лично, потому что, по всей видимости, он был обижен этим (сравнением.— “Ъ”)»,— сказал украинский посол. И добавил: «Дипломатически это было неуместно, это абсолютно ясно».

Елена Черненко, Ульяна Кузенкова