Бензин не спрашивают

На фоне увеличения предложения бензина на внутреннем рынке цена топлива продолжает падать. Так, 4 июля стоимость АИ-92 на бирже снизилась на 1,4%, до 38,5 тыс. руб. за тонну. С конца июня эта марка в опте подешевела почти на 9%. Стоимость топлива на АЗС стабильна, маржа заправок остается высокой. По мнению экспертов, снижение цен вызвано ростом предложения топлива и неожиданно слабым спросом на него в стране, несмотря на сезон отпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подешевел 4 июля на бирже СПбМТСБ на 1,4% и 0,5%, до 38,5 тыс. и 42,1 тыс. руб. за тонну соответственно. В июне на фоне увеличения спроса цены на бензин возобновили рост, но к концу месяца топливо снова начало дешеветь. Росту цен в прошлом месяце способствовало решение правительства сократить компенсации нефтекомпаниям по демпферу на бензин. Тем не менее сейчас, по словам источника “Ъ” в отрасли, на цены оказывает давление большое предложение товара. Кроме того, после решения ОПЕК+ о повышении производства нефть Brent подешевела со $117 до $114 за баррель.

Топливо обычно дорожает летом на фоне увеличения спроса в сезон отпусков. Так, например, стоимость авиакеросина на бирже в европейской части России превысила рекордные 68 тыс. руб. за тонну.

При этом ситуация с ценами на бензин выглядит иначе, несмотря на то что россияне теперь чаще используют личный автотранспорт в условиях санкционных ограничений на полеты за границу. Еще весной нефтекомпании испытывали значительные сложности с экспортом нефтепродуктов, что стало причиной их профицита на внутреннем рынке: хотя в последние недели экспорт нефтепродуктов восстанавливается, он все же значительно ниже значений до 24 февраля.

Благодаря низким оптовым ценам АЗС сейчас получают рекордную маржу при продаже топлива, несмотря на то что стоимость бензина на заправках почти не изменилась с начала года. Так, к 24 июня, по данным Росстата, бензин подорожал лишь на 0,4% с начала года при инфляции 11,5%. В среднем литр топлива стоит 50,6 руб. Чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 через АЗС, по оценкам «Петромаркета», составляет около 9 руб. и 10 руб. за литр соответственно.

Предполагается, что топливо подорожает к сентябрю, поскольку с этого момента нефтекомпаниям урежут компенсации по демпферу за поставки бензина на внутренний рынок: в результате они недополучат из бюджета, по разным оценкам, 100–160 млрд руб.

Соответствующие поправки Госдума, как ожидается, одобрит в третьем чтении 5 июля: они предполагают корректировку формулы расчета демпфера, в рамках которой экспортная цена бензина будет снижена на дисконт Urals к Brent. Сейчас демпфер рассчитывается как часть разницы между экспортной стоимостью бензина и внутренней индикативной ценой. Если разница положительная, то нефтекомпании получают выплаты из бюджета, при отрицательной — доплачивают нефтяники.

29 процентов составило падение биржевых цен на бензин АИ-95 в России в годовом выражении на 1 июля 2022 года.

По словам Анны Лишневецкой из «Петромаркета», в конце июня рост оптовой стоимости автобензина снова сменился падением: к 4 июля относительно 22 июня средняя цена АИ-92 потеряла 8,6%, на АИ-95 — 6,9%. Причина — увеличение предложения продукта со стороны нефтекомпаний на фоне роста премиальности продаж на внутреннем рынке, замечает аналитик: во второй половине июня поставки бензина на внутренний рынок стали выгоднее отгрузок на экспорт.

По оценкам госпожи Лишневецкой, на внутреннем рынке существует премия (с учетом получения демпфирующей надбавки) примерно в 5,5 тыс. руб. на тонну для АИ-92 и 3 тыс. руб. на тонну для АИ-95. Судя по всему, полагает она, увеличение предложения автобензина при этом не сопровождалось адекватным ростом спроса на продукт и привело к его избытку на внутреннем рынке.

Дмитрий Козлов