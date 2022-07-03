Мера пресечения оказалась смертельной

Подозреваемый в государственной измене новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер скончался на третий день после ареста: он умер в больнице Москвы, куда его перевели из СИЗО «Лефортово». 30 июня смертельно больной ученый, у которого диагностировали рак четвертой стадии, был задержан в Новосибирске и под конвоем отправлен в столицу. На днях стало известно об аресте другого физика из новосибирского Академгородка, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова. Ученый преклонного возраста также водворен в «Лефортово».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый Дмитрий Колкер и его мама

Фото: из личного архива семьи Дмитрия Колкера Ученый Дмитрий Колкер и его мама

Фото: из личного архива семьи Дмитрия Колкера

Ученый-физик из Новосибирска Дмитрий Колкер, арестованный 30 июня по делу о госизмене, умер. Об этом сообщил его сын Максим Колкер, опубликовавший телеграмму о смерти отца: «Сообщаем, что содержащийся в СИЗО-2 ФСИН России Колкер Дмитрий Борисович, 1968 года рождения, 2 июня доставлен в ГКБ №29, где в 2:40 скончался».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеграмма семье ученого Дмитрия Колкера с уведомлением о его смерти

Фото: vk.com / maksimkolker Телеграмма семье ученого Дмитрия Колкера с уведомлением о его смерти

Фото: vk.com / maksimkolker

54-летнего заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН (СО РАН) Дмитрия Колкера задержали 30 июня в новосибирской частной клинике «Авиценна», куда он поступил накануне: у ученого, по словам его близких, была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Ранее он перенес три полостных операции, сильно похудел, потеряв треть своего веса.

Основанием для задержания ученого, занимавшегося разработками лазерных систем, стало уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ, наказание по ней начинается от 12 лет лишения свободы), его материалы имеют гриф «совершенно секретно». По ходатайству следствия Советский районный суд Новосибирска заключил ученого под стражу, местом ареста Дмитрию Колкеру избрали московский СИЗО «Лефортово». В тот же день физика конвоировали в столицу.

Сын ученого Максим Колкер заявлял, что причиной возбуждения уголовного дела могли стать лекции-презентации, прочитанные его отцом в КНР на научно-техническом семинаре в 2018 году. По словам Колкера-младшего, лекции никакой секретной информации не несли, материалы к выступлениям, как и положено, прошли соответствующую проверку.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Колкера подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого, что является нереабилитирующим основанием. Впрочем, родные ученого имеют право настоять на продолжении следствия, чтобы восстановить честное имя умершего.

Кроме того, как рассказал “Ъ” Максим Колкер, близкие будут настаивать на разбирательстве в отношении силовиков, задержавших ученого, а также судьи, санкционировавшей его арест.

Сейчас научная общественность Новосибирска обеспокоена судьбой другого ученого-физика, также подозреваемого в госизмене,— главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Анатолия Маслова (о том, связаны ли между собой дела ученых, пока нет данных). Господин Маслов был задержан 28 июня в своей квартире в новосибирском Академгородке и по решению суда водворен на два месяца в лефортовский СИЗО.

По информации ИТПМ, основное направление научной деятельности Анатолия Маслова — аэрогазодинамика. «Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата»,— указывается на официальном сайте института.

Научный руководитель ИТПМ академик РАН Василий Фомин, который четверть века (с 1990-го по 2015 год) занимал пост директора института, заявил “Ъ”, что не знает, в чем суть предъявленных Анатолию Маслову обвинений. Академик отметил высокие деловые и человеческие качества ученого, добавив, что за день-два до задержания Анатолию Маслову был вручен знак «Золотая сигма» СО РАН: им отмечаются научные заслуги.

Арест ученого преклонного возраста господин Фомин считает слишком суровой мерой пресечения. «Зачем сажать в "Лефортово" человека, которому 76 лет? Куда он денется, куда он убежит? Никуда он не убежит. Пусть бы дома посидел, пока следствие идет, если есть, конечно, что предъявить. Мы же сами ничего не знаем, вот ведь в чем дело»,— сказал научный руководитель ИТПМ.

По словам академика Фомина, сотрудники института готовят для суда характеристику на господина Маслова и поручительство. «Мы за него поручаемся, что никакой измены быть не может по определению»,— сказал “Ъ” Василий Фомин. На ситуацию, по его словам, обращают внимание молодые специалисты института. «Мне молодые сотрудники задают вопрос — а завтра за ними не придут, если они работают в этой области? Понимаете, какая ситуация: отучаем молодых от работы»,— заявил академик.

Константин Воронов, Новосибирск